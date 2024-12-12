人工智能革新量子校准！自动化带来前所未有的效率！

**在量子技术领域开辟新局面**

在一项开创性举措中，Quantum Machines与Rigetti Computing利用人工智能转变了量子计算机的校准过程。他们的合作是在“量子校准挑战赛”框架下进行的，重点是对以色列量子计算中心的9量子位Rigetti Novera™量子处理单元（QPU）进行自动化。

**通过人工智能创新实现精确性**

参与者Quantum Elements和Qruise在挑战中展示了显著成就。通过采用与前沿量子-经典系统相结合的人工智能驱动的方法，Quantum Elements报告达成了令人印象深刻的**99.9%的单量子位门保真度**和**98.5%的双量子位门保真度**。Qruise开发的技术可以同时校准所有九个量子位，大大减少了通常在这一复杂任务上花费的时间。

**解决手动校准的瓶颈**

Quantum Machines的联合创始人兼首席技术官Yonatan Cohen博士强调了与手动校准相关的历史挑战—这一过程需要过多的时间和专业知识。随着量子系统的发展，对可扩展解决方案的迫切需求日益增强。人工智能在这一背景下的成功展示了一次重要的转变，Rigetti的首席技术官David Rivas强调，自动化技术如今能够满足以往需要大量手动监督的严格性能标准。

**合作努力塑造量子计算的未来**

这个项目不仅标志着量子校准的重大进步，还展示了量子生态系统内合作的重要性。通过Quantum Machines的合作伙伴计划，技术提供商之间的连接不断扩展，实现量子硬件和软件的无缝集成，为AI和量子技术在运营卓越方面的结合铺平道路。

革命性量子计算：AI与自动化引领潮流

### 在量子技术领域开辟新局面

Quantum Machines与Rigetti Computing之间的最新合作代表了量子技术领域的重要里程碑。通过将人工智能整合进量子计算机的校准流程，这项合作有望显著提高量子处理单元（QPU）的能力。他们的倡议被称为“量子校准挑战”，涉及到以色列量子计算中心的9量子位Rigetti Novera™量子处理单元的自动化，带来了有望重塑行业的创新。

### 通过人工智能创新实现精确性

在此次挑战中，诸如Quantum Elements和Qruise等参与者在量子操作中展示了极高的精确度。Quantum Elements报告称，通过人工智能驱动的方法达成了**99.9%的单量子位门保真度**和**98.5%的双量子位门保真度**。这些统计数据不仅仅是数字；它们代表了一种新的量子计算精确度标准，能够显著提升量子算法的性能和可靠性。

Qruise的贡献同样具有变革意义。通过开发允许同时校准所有九个量子位的方法，他们成功减少了传统上为此复杂过程所需的时间和资源。这一创新为更快速、更高效的量子计算开发开辟了新的途径。

### 解决手动校准的瓶颈

Quantum Machines的联合创始人兼首席技术官Yonatan Cohen博士强调了与量子系统手动校准相关的长期挑战—这一过程极为耗时，需具备专业知识。随着量子技术的发展，对可扩展和高效解决方案的需求变得更加迫切。采用人工智能自动化校准任务体现了该领域的一次重大转变。Rigetti的首席技术官David Rivas指出，自动化技术如今能够达到以前依赖大量手动评估的高性能基准。

### 合作努力塑造量子计算的未来

这一举措的合作性质突显了量子生态系统内的伙伴关系如何推动进步。通过Quantum Machines的合作伙伴计划，先进量子硬件和软件的整合变得愈加无缝。这为未来AI和量子技术协同工作以实现运营卓越铺平了道路。

### 未来趋势与市场分析

随着量子计算技术的成熟，我们可以期待看到：

– **自动化的加速采纳**：将人工智能进一步整合进量子过程可能成为标准做法，从而减少错误，提高运营效率。

– **扩展应用**：制药、材料科学和金融等行业将越来越多地利用量子能力解决复杂问题。

– **演变中的合作**：更多的伙伴关系将蓬勃发展，推动创新解决方案在量子社区中共享，从而加速技术进步。

### 关于安全性和可持续性的见解

人工智能与量子技术的融合还带来了关于安全性和可持续性的重要考虑。量子计算有潜力通过超越经典能力的量子加密方法来彻底改变数据保护。此外，随着公司努力实现更可持续的技术实践，自动化量子校准过程有可能减少能源消耗和废物，促进更环保的技术生态系统。

有关量子技术的更多激动人心的发展，请访问Rigetti Computing和 Quantum Machines。

通过利用人工智能的力量，量子计算的未来看起来前景光明，为重新定义计算带来了进步的契机。