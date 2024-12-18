革命性安全！量子抗性技术的未来已到来！

SEALSQ Corp，总部位于瑞士日内瓦，正在与Hedera建立新的联盟，在半导体行业中迈出显著的一步。该合作伙伴关系旨在开发前沿的抗量子半导体，以增强关键基础设施的安全性，以应对即将到来的量子计算时代。

最近，SEALSQ宣布其创新的QS7001硬件平台已进入质量和功能测试阶段，预计将在2025年进行生产和交付。与Hedera的合作，由Hashgraph集团促成，代表了应对量子计算对现有加密系统所带来的脆弱性的重要进展。

随着量子计算机的进步，它们有潜力超越用于保护数字交易的传统加密方法。将SEALSQ的先进芯片与Hedera的区块链解决方案相结合，对于确保数字签名和通信网络的韧性和长期安全至关重要。

SEALSQ在2025年的路线图包括发布QS7001开放平台和QVault可信任平台模块，这些平台旨在满足严格的安全标准。这项倡议与Hedera采用CNSA套件相一致，为抵御量子攻击奠定了坚实的基础。

通过将其半导体专业知识与Hedera的先进去中心化网络相结合，SEALSQ正在为快速发展的技术环境中的安全通信铺平道路。

SEALSQ Corp与Hedera联手打造抗量子解决方案

在半导体行业的一项突破性进展中，SEALSQ Corp，一家总部位于日内瓦的公司，与Hedera合作创建抗量子半导体。该合作旨在增强关键基础设施的网络安全机制，迎接量子计算时代的到来。

### SEALSQ-Hedera合作的关键特点

1. **抗量子半导体**：该合作旨在开发能够抵御量子计算机能力的半导体，这些能力威胁到传统的加密方法。

2. **创新硬件平台**：SEALSQ的QS7001硬件平台正在进入质量和功能测试阶段，预计将在2025年进行生产和交付。

3. **利益相关者支持**：该合作由Hashgraph集团促成，确保了专业知识和资源，以加快项目进展。

### 用例和应用

SEALSQ和Hedera即将推出的技术将有广泛的应用，包括：

– **安全数字交易**：为金融机构和电子商务平台提供增强的安全性。

– **关键基础设施保护**：保护政府和军事通信。

– **区块链增强**：提升在Hedera网络上开发的去中心化应用的加密安全性。

### 抗量子半导体的优缺点

**优点**：

– 针对新兴量子威胁的安全防护增强。

– 与Hedera等去中心化网络的集成提供了额外的韧性。

– 有潜力彻底改变依赖安全数字通信的各个行业。

**缺点**：

– 开发阶段和生产时间表可能会延迟最终用户的收益。

– 新半导体技术相关的成本可能会影响市场定价。

### 市场预测和未来趋势

专家预测，随着网络攻击日益复杂，对抗量子解决方案的需求将不断增长。随着更多行业寻求保护其数据免受量子脆弱性的影响，SEALSQ的产品可能会获得关注，使其成为网络安全解决方案的市场领导者。

### 安全方面和创新

SEALSQ的抗量子半导体配备了增强的加密协议，旨在跟上量子计算的快速进展。结合Hedera的去中心化网络，这一创新承诺提供强大的安全措施，显著降低数据泄露的风险。

### 定价和可用性

尽管具体的定价细节尚未公布，但市场预计将有与高安全解决方案行业标准相符的竞争性定价结构。感兴趣的利益相关者应关注SEALSQ关于QS7001平台的公告。

### 结论

SEALSQ Corp与Hedera之间的联盟标志着寻求强大网络安全解决方案的关键时刻。在应对量子计算带来的挑战时，他们的创新将对塑造安全的数字未来至关重要。

有关SEALSQ及其倡议的更多详细信息，请访问SEALSQ Corp。