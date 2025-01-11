量子计算：等待20年？英伟达CEO引发股市暴跌！

量子计算的未来受到审视

量子计算领域最近受到英伟达首席执行官黄仁勋的评论的冲击。他表示，量子计算机的实际应用可能要到二十年后才能实现，这导致一些知名量子公司的股票价值急剧下降。报告显示，Rigetti Computing、D-Wave Quantum、Quantum Computing 和 IonQ 的股票都暴跌超过 40%，市场价值损失超过 80 亿美元。

黄仁勋表示，在讨论量子技术进步的时间表时，15 到 30 年的跨度可能是合理的，而 20 年是行业专家普遍的看法。这种悲观的前景与英伟达为提升加速计算所经历的漫长发展历程相呼应。

有趣的是，这种观点并非黄仁勋所独有。Spear Invest 的首席投资官伊万娜·德列夫斯卡（Ivana Delevska）也表达了类似的看法，认为 15 到 20 年的预测相当务实。随着量子技术的进步，从中国在加密领域的突破到谷歌创纪录的 Willow 芯片，其潜力依然巨大。

尽管有这些进展，量子计算技术仍被视为新兴技术，类似于 20 世纪末经典计算机的早期阶段。专家们在思考黄仁勋的预测是否准确时，期待着量子计算走向广泛应用的旅程。

量子计算是否面临长期延迟？见解与分析

英伟达首席执行官黄仁勋最近的评论给量子计算的未来蒙上了阴影，导致量子公司的股票市场出现重大波动。他声称量子计算机的实际应用可能仍需 15 到 30 年，这使得行业利益相关者不得不重新评估他们的投资和期望。

### 理解量子计算的潜力

量子计算承诺解决经典计算机无法解决的复杂问题。这项技术可能会彻底改变密码学、材料科学和复杂系统模拟等领域。尽管持续取得进展，但更广泛的实际部署似乎仍然遥遥无期。

### 市场影响与股票下跌

在黄仁勋的发言后，量子计算领域主要参与者的股票，包括 Rigetti Computing、D-Wave Quantum、Quantum Computing 和 IonQ，均出现超过 40% 的下跌。这一跌幅意味着超过 80 亿美元的市场价值损失，反映了投资者对技术突破时间表的担忧。

### 行业专家的见解

黄仁勋的预测并非完全孤立。Spear Invest 的伊万娜·德列夫斯卡支持 15 到 20 年的时间框架是合理的观点。这种观点暗示了对评估该行业未来的更为谨慎的态度。

### 当前趋势与创新

量子计算领域动态多变，值得注意的发展包括：

– **谷歌的 Willow 芯片**：一项里程碑式的成就，展示了量子处理能力的进步。

– **中国的突破**：在量子加密和其他领域取得显著进展，表明该领域的全球竞争。

### 量子计算的优缺点

**优点：**

– 有潜力解决目前经典计算机需要数年才能处理的问题。

– 能够通过更快的处理能力增强人工智能和机器学习。

– 在制药和材料发现方面有突破的机会。

**缺点：**

– 仍处于早期发展阶段，实际应用预计需要数十年。

– 研究、开发和实施的高成本。

– 在保持量子比特稳定性和错误修正方面面临技术挑战。

### 限制与挑战

量子计算机面临重大障碍，包括：

– **错误率**：当前的量子计算机必须克服高错误率。

– **可扩展性**：将大量量子比特组装成一个稳定系统仍然是一个复杂的挑战。

### 未来预测与见解

随着量子计算领域的进展，预计将出现以下趋势：

– **投资增加**：尽管股票波动令人担忧，但主要科技公司的持续投资表明对该技术潜力的长期信心。

– **监管发展**：考虑到量子研究的战略重要性，各国政府可能会出台政策以支持量子研究。

– **焦点转移**：公司可能会转向结合量子计算和经典计算的混合系统，以在技术成熟的同时提供即时利益。

### 结论

量子计算的未来充满不确定性，但它仍然是一个充满潜力和兴趣的领域。尽管广泛采用的时间表可能比之前希望的要长，但持续的创新和投资表明，这一旅程，尽管缓慢，仍将不断发展。随着专家评估黄仁勋的预测，有一点是明确的：如果能够有效解决障碍，量子计算将重新定义技术和行业。

欲了解有关量子计算进展的更多信息，请访问 IBM 量子计算。