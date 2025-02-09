量子计算是威胁吗？专家警告需要紧急行动！

量子计算机预计将在 2055 到 2060 年威胁 RSA-2048 加密。

像 中国 这样的国家在量子技术方面取得了进展，增加了美国做好准备的紧迫性。

如果量子解密的进展在 2035 年就发生，美国情报可能面临劣势。

过渡到 后量子密码学 对保护敏感信息至关重要。

对量子研究、供应链安全和情报监测的投资至关重要。

现在采取主动措施以应对未来可能的量子威胁是必要的。

在一份引人注目的新报告中，MITRE 揭示了量子计算机威胁高安全性加密的漫长时间表，预计在 2055 到 2060 年之前，这些机器才能破解 RSA-2048 加密，后者是保护机密数据的保障。但不要被迷惑；时间在流逝，竞赛已经开始。

随着量子技术的进步，特别是在像 中国 这样的国家，美国采取主动措施的紧迫性愈加明显。尽管研究人员预计当前的量子技术在几十年内无法处理敏感解密，但对手正在铺路，增强他们在量子通信和密码密钥分发方面的能力。这使得美国情报处于潜在劣势，尤其是如果错误更正的突破使得量子解密在 2035 年就能实现。

MITRE 的信息很明确：准备是必不可少的。美国政府机构必须立即过渡到 后量子密码学，投资于量子研究、供应链安全，并建立强大的情报监测系统。风险很高，泄露可能意味着敏感信息的灾难性损失。

正如专家所警告的，保持领先于对手意味着不仅要密切关注他们，还要在我们的国土内促进技术进步。随着量子威胁的临近，延迟行动不是一个选项。国家安全的未来可能取决于今天采取的步骤。

要点： 现在就拥抱加密的未来，以保护重要数据免受量子威胁，这些威胁虽然还需数年，但可能比预期更早到来！

量子倒计时：我们准备好迎接加密灾难了吗？

在一份新报告中，MITRE 强调了量子计算机对高安全性加密系统，特别是 RSA-2048 的潜在威胁的紧迫性，该系统目前保护着机密数据。尽管预测表明，能够破解 RSA-2048 的量子计算机可能要到 2055 到 2060 年才能出现，但量子技术的加速发展，尤其是在像 中国 这样的国家，引发了警报。

关于量子威胁和加密的关键见解

1. 量子威胁的时间表：尽管专家认为完全可操作的量子计算机还需要几十年，但量子通信和密码学的进步意味着必须立即开始准备。一些预测预计错误更正的突破可能会导致 2035 年就实现量子解密。

2. 后量子密码学的必要性：为了保护敏感信息，建议美国政府机构过渡到后量子密码学。这包括投资于能够抵御未来量子计算机能力的研究和技术。

3. 国际关注：对手已经在投资量子技术，这可能使他们获得战略优势。持续监测国外的进展对于确保国家安全至关重要。

常见问题解答

1. 什么是后量子密码学，为什么它重要？

后量子密码学是指旨在抵御量子计算机潜在威胁的密码算法。它至关重要，因为像 RSA 和 ECC（椭圆曲线密码学）这样的传统算法可能会被量子计算所淘汰，使得敏感数据面临被利用的风险。

2. 到 2035 年，量子计算机破解当前加密方法的可能性有多大？

尽管重大突破仍在研究中，但专家警告说，量子算法和错误更正技术的进展可能使得在较小规模上执行特定解密任务在 2035 年变得可行。这种潜在能力强调了立即采取行动采用新密码方法的必要性。

3. 组织应该采取哪些步骤以准备应对量子威胁？

组织应开始评估其当前的加密方法，并过渡到后量子密码算法。此过程涉及进行风险评估、升级基础设施，并投资于量子安全技术，以保护敏感数据免受新兴威胁的影响。

相关趋势和创新

– 量子密钥分发的创新：正在开发和测试能够通过量子力学安全传输密码密钥的技术，为抵御量子解密提供潜在保障。

– 量子计算市场预测：量子计算市场预计将显著增长，这表明企业需要跟上技术进步，以保护其数据。

结论

随着时间的推移，采取主动措施进行密码学的必要性从未如此关键。安全加密敏感数据直接影响国家和组织的安全，迫切需要就推进后量子解决方案进行对话。

有关量子计算和加密方法的更多信息，请访问 NIST。