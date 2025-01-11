行动的时刻

在一个日益受到先进技术影响的环境中，CrowdPoint Technologies 的首席执行官肖恩·布雷姆（Sean Brehm）呼吁国防部立即采取行动，关注量子计算。在最近的一期 Yahoo Finance 的 Warrior Money 节目中，他强调了建立强大后量子安全框架的迫切需求。

军事视角

布雷姆凭借作为空降游骑兵合格军官的经验，表达了对量子进步所带来的国家安全漏洞的严重担忧。他警告说，现有的经典计算机系统面临风险，可能在量子计算的复杂需求下崩溃。威胁不仅来自直接攻击，还来自量子系统能够执行的压倒性查询。

需要防御策略

布雷姆强调，如果不采取积极主动的措施来保护敏感数据，国防部可能会处于一种永恒的防御姿态。这一行动呼吁反映了对高效离线数据安全措施和增强后量子解决方案的迫切需求。

展望未来

除了领导 CrowdPoint，布雷姆还参与了 Spectral Capital Corp.，专注于量子技术的先锋进展。他的见解表明，量子计算不断演变的格局将在未来几年显著影响各个行业。由帕特里克·墨菲（Patrick Murphy）和丹·昆泽（Dan Kunze）主持的 Yahoo Finance 的 Warrior Money 讨论，致力于在这些技术变革中赋予退伍军人必要的财务知识。

量子计算：国家安全的号召

### 对后量子安全框架的紧迫需求

在当今快速发展的技术环境中，量子计算对国家安全的潜在影响已成为一个紧迫的问题。CrowdPoint Technologies 的首席执行官肖恩·布雷姆明确表示，实施强大的后量子安全框架的紧迫性，特别是在最近一期 Yahoo Finance 的 Warrior Money 节目中专门讨论了这一问题。他的立场强调了政府在这一关键领域不作为可能带来的脆弱性。

### 量子威胁格局

布雷姆作为空降游骑兵合格军官的军事背景使他对量子进步带来的国家安全风险有独特的见解。当前保护敏感数据的传统加密方法可能很快就会失效。量子计算以空前的速度执行复杂计算的能力可能会压倒现有的计算机系统，从而不仅通过网络攻击构成直接威胁，还通过可能被对手滥用的巨大的计算能力。

### 国家准备的防御策略

布雷姆评论的关键要点是加强数据安全的必要性。他警告说，如果国防部不采取前瞻性战略，可能会陷入永恒的危机管理状态，该战略应包括：

– **开发后量子密码学**：实施能够抵御量子威胁的新加密标准。

– **投资离线数据安全措施**：确保敏感信息在面对量子计算能力时仍然安全。

这些方法对于建立一个能够抵御量子技术带来的复杂性的韧性防御框架至关重要。

### 量子计算的未来

布雷姆的见解超越了直接威胁；他预测量子计算将影响金融、医疗保健和国家防御等多个领域。随着技术的成熟，各行业需要调整其安全策略，以有效整合后量子解决方案。CrowdPoint Technologies 与 Spectral Capital Corp. 之间的协同作用展示了在量子进步中引领创新的承诺，以满足不断变化的安全需求。

### 实施和市场趋势的见解

在分析当前市场动态时，出现了几个关于将量子计算整合到更广泛技术框架中的趋势和见解：

– **政府与科技公司之间的合作增加**：以促进在量子环境中确保安全的解决方案的部署。

– **对量子风险的认识日益增强**：组织开始理解量子计算对其运营的影响以及适应安全措施的必要性。

– **对研发的投资**：预计政府和私营部门将分配更多资源用于开发后量子密码学及相关技术。

### 结论和未来方向

随着量子计算的潜力有可能颠覆传统安全范式，必须立即采取行动以加强我们的防御。随着行业领导者如布雷姆倡导采取战略性方法来应对这一复杂转型，讨论将继续进行。

对于那些希望进一步探索技术和金融创新的人，请考虑访问 CrowdPoint Technologies，获取有关区块链与量子技术交集的更多见解，或继续关注 Yahoo Finance 的 Warrior Money，了解旨在赋予社区在这一不断演变的环境中所需财务知识的持续讨论。