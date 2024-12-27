量子公司大变革！重大创新和财务重组即将到来

27 12 月 2024
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### 财务更新与量子公司的产品创新

量子公司最近因其第二季度的财务结果引起了关注。公司的年度收入同比下降了7%，总计为7050万美元。然而，它的调整后EBITDA几乎持平，并显著将未完成订单增加至1400万美元。展望未来，量子预计到2025财年末通过战略节省成本措施和运营改进节省4000万美元。该公司已将2025财年的收入预测调整为2.8亿美元，调整后的EBITDA约为300万美元。

在产品创新领域，量子推出了Scalar i7 RAPTOR，这是一款专门为满足人工智能（AI）和云存储不断变化的需求而设计的尖端磁带存储系统。该新系统的存储密度比传统企业磁带库高出多达200%，目前初始单位正在进行客户测试和认证。

此外，量子宣布正在为其Quantum Myriad全闪存文件系统开发一个新的并行文件系统客户端。该客户端旨在优化NVIDIA的GPUDirect Storage®的性能，特别是针对人工智能、机器学习、高性能计算和生命科学等应用。早期评估的访问定于2025年第一季度，预计在同年下半年更广泛地提供。

量子公司：应对财务挑战与开创存储解决方案的创新

### 财务状况

量子公司最近报告了第二季度的财务结果，显示出年度收入下降7%，总计为7050万美元。然而，该公司通过接近盈亏平衡的调整后EBITDA和显著增加的1400万美元的未完成订单表现出韧性。这些发展表明，随着量子实施其战略举措以提升运营和降低成本，潜在的复苏可能正在形成。

为了稳定其财务轨迹，量子预计到2025财年末将实现4000万美元的节省。这一战略展望促使公司将2025财年的收入预测修订为大约2.8亿美元，并预计调整后的EBITDA约为300万美元。这一变化不仅反映了对当前挑战的主动应对，也为量子未来的增长奠定了基础。

### 产品开发的创新

量子在科技界引起了轰动，推出了Scalar i7 RAPTOR，这是一款革命性的磁带存储系统，旨在满足人工智能（AI）和云存储日益增长的需求。该尖端系统提供的存储密度比传统企业磁带库高出多达200%。目前，初始单位正在进行客户测试和认证，为广泛采用铺平道路。

此外，量子正在开发一个新的并行文件系统客户端，旨在增强其Quantum Myriad全闪存文件系统。该创新客户端专门针对NVIDIA的GPUDirect Storage®进行了优化，这对于人工智能、机器学习、高性能计算和生命科学等领域的高性能应用至关重要。预计这一有前景的客户端的早期访问评估将在2025年第一季度进行，计划在同年晚些时候进行更广泛的发布。

### 市场洞察与未来趋势

随着人工智能和云技术的进步，数据存储需求不断上升，量子的产品创新恰逢其时且相关性强。Scalar i7 RAPTOR的存储密度提升直接满足了现代应用的庞大数据需求，使其在存储解决方案市场中成为强有力的竞争者。此外，通过增强与NVIDIA架构的兼容性，量子在高性能计算领域有效地定位了自己。

### 结论

量子公司在应对财务困难的同时，正在为数据存储的技术进步铺平道路。通过战略性削减成本措施、创新的产品发布以及对存储解决方案未来的明确关注，量子有望在不断发展的科技行业中更加稳健地崛起。

欲了解更多行业洞察和更新，请访问量子公司

Principles for Dealing with the Changing World Order by Ray Dalio

Zelda Quah

泽尔达·阔是一位在新技术和金融科技领域中颇具成就的作者和思想领袖。她获得了霍华德大学金融科技硕士学位，研究重点是区块链与传统金融的交叉点。在金融行业拥有超过十年的经验，泽尔达曾与快速增长的公司合作，包括创新的金融科技公司PayQuest Solutions，在那里她专注于产品开发和市场战略。她的深入分析和前瞻性观点使她成为行业会议上的热门演讲者。泽尔达的写作旨在弥合复杂技术概念与实际应用之间的差距，赋能她的听众以应对金融科技不断变化的格局。

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