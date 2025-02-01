通过量子革命性的Myriad系统解锁无限数据存储！

Quantum的Myriad全闪存文件系统使存储的动态自动数据平衡变得轻而易举。

从五个NVMe存储服务器节点开始，迅速轻松地扩展您的容量。

支持先进的技术和协议，包括Nvidia的GPUdirect、SMB和NFS，理想用于AI和高性能计算。

提供对400 GbE RDMA基础设施和Solidigm SSD（容量高达122.88 TB）的支持。

在多个节点之间实现高达480 PB的有效容量，且在仅5RU的机架空间内拥有令人印象深刻的6 PB补丁密度。

具备内联压缩和去重功能，提供高达20倍的数据减少率，以提高效率。

Quantum的创新承诺显著节省电力和降低冷却成本，提升数据管理能力。

在数据管理领域的突破性飞跃中，Quantum推出了其Myriad全闪存文件系统的新增强功能。这个创新系统现在具备动态自动数据平衡，使企业能够毫不费力地扩展存储而不受干扰。想象一下，仅需五个NVMe存储服务器节点，并且只需几次点击即可扩展您的容量——无需管理员麻烦，所有操作都在几分钟内完成！

Myriad支持前沿技术，如Nvidia的GPUdirect，并兼容重要协议，如SMB和NFS，使其非常适合AI、高性能计算和视频渲染任务。Quantum的技术总监强调，用户可以无缝添加存储节点，优化性能和容量，随着其业务的发展而演变。

最新更新引入了对400 GbE RDMA基础设施的强大支持，并推出了容量高达122.88 TB的大型Solidigm SSD。这意味着企业可以实现惊人的密度，有效容量在多个节点之间高达480 PB。想想看——在仅5RU的机架空间内实现6 PB！

但这还不是全部。用户将受益于最先进的内联压缩和去重，数据减少率高达20倍。这意味着所需的物理空间更少，显著节省电力，降低冷却成本。Quantum不仅在重新定义存储；他们正在重塑数据管理的未来。

不要等到2025年再探索这些改变游戏规则的功能。今天就与Quantum的Myriad一起拥抱存储的未来——在这里，容量与性能相遇！

彻底革新您的数据管理：发现Quantum的Myriad增强功能！

## Quantum的Myriad全闪存文件系统的增强功能

Quantum最近推出了其Myriad全闪存文件系统的突破性增强功能，改进了企业管理数据的方式。这些增强功能专注于轻松扩展、高性能能力和显著的操作效率。

关键创新和规格

– 动态自动数据平衡：此功能允许通过添加存储节点而不干扰正在进行的操作来实现无缝扩展。用户仅需五个NVMe存储服务器节点即可开始，并通过简单的几次点击进行扩展。

– 支持400 GbE RDMA基础设施：此高级支持显著提高网络吞吐量并最小化延迟，这对于高需求应用至关重要。

– Solidigm SSD容量：新SSD容量高达122.88 TB，组织可以最大化存储效率，在多个节点之间实现高达480 PB的有效容量——这对数据密集型行业来说是一个游戏规则的改变。

– 内联压缩和去重：该系统的先进数据管理能力促进了数据大小高达20倍的减少，这可以节省物理空间并降低与电力和冷却相关的运营成本。

市场洞察和趋势

– 对AI和HPC的需求增长：人工智能和高性能计算（HPC）应用的兴起推动了对Myriad等先进数据存储解决方案的需求。

– 可持续性关注：随着对能源消耗和环境影响的关注加剧，Myriad的高效数据管理帮助企业通过减少电力和冷却需求来降低其碳足迹。

限制和考虑因素

尽管Myriad拥有显著优势，但潜在用户应考虑：

– 成本影响：升级到最新技术可能需要显著投资，这可能对小型组织构成障碍。

– 兼容性要求：确保现有基础设施能够与Myriad的先进功能无缝集成，特别是对于遗留系统。

## 相关问题

1. 哪些行业可以从Quantum的Myriad全闪存文件系统中受益最大？

– 电影和视频制作、医疗保健以及大规模数据分析等行业可以从Myriad的高密度存储和快速访问速度中获得巨大好处，尤其是那些利用AI和HPC的行业。

2. Quantum如何确保Myriad系统内的数据安全？

– Quantum提供强大的安全措施，包括数据加密、访问控制和全面的审计日志，以保护敏感信息并遵守行业法规。

3. 是什么使Quantum的Myriad与市场上其他存储解决方案不同？

– Myriad独特的无缝扩展、高性能数据处理和创新压缩技术的组合，使其在传统存储系统中脱颖而出，成为该领域的领导者。

有关Quantum产品的更多见解，请访问Quantum的官方网站。