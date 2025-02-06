解锁美国科技未来：SEALSQ量子日将聚焦关键创新！

SEALSQ量子日定于2025年2月11日在NASDAQ举行，重点关注美国的技术独立。

活动将举行一个题为“通往美国技术主权之路”的圆桌讨论，由David Fergusson主持。

行业领导者将讨论与国家安全相关的关键问题，尤其是在半导体生产和设计方面。

小组讨论还将探讨后量子网络安全策略，以增强对未来威胁的防御。

SEALSQ通过战略合作伙伴关系和研究展示了其在后量子密码学领域的创新和领导力。

准备好在NASDAQ参加一场科技盛宴吧！在2025年2月11日，SEALSQ公司（NASDAQ：LAES）将举办其开创性的活动SEALSQ量子日，强调美国在半导体、后量子人工智能和网络安全领域重新夺回技术独立的紧迫性。

此次活动的核心是一场引人入胜的圆桌讨论，题为“通往美国技术主权之路。”杰出的行业领导者，如Carlos Moreira、Bernard Vian和Cristina Dolan，将进行发人深省的对话。在富有洞察力的David Fergusson的主持下，他们将讨论与国家安全相关的紧迫话题，强调需要安全的国内生产半导体，以及聚焦于经济竞争力，以保持美国在芯片设计和制造方面的优势。

但这还不是全部。小组将深入探讨后量子网络安全，制定策略以建立对未来量子威胁的防御。这一活动强调了SEALSQ在后量子密码学领域的先锋角色，展示了其通过战略合作伙伴关系和前沿研究对创新的承诺。

加入这一关键讨论，承诺塑造美国技术的未来，增强国家的安全和经济地位。不要错过——技术的未来正在现在发展，并且正在NASDAQ进行！

关键要点：当美国站在技术独立的十字路口时，SEALSQ量子日旨在通过促进半导体和网络安全领域的创新来重新定义其未来。

解锁未来：深入探讨SEALSQ量子日

概述

在2025年2月11日，SEALSQ公司（NASDAQ：LAES）将在NASDAQ举办备受期待的SEALSQ量子日，这一开创性活动旨在振兴美国的技术独立，特别是在半导体、后量子人工智能和网络安全方面。此次活动将举行一个显著的圆桌讨论，“通往美国技术主权之路”，与行业领导者如Carlos Moreira、Bernard Vian和Cristina Dolan进行对话。他们将讨论与国家安全和技术领域经济竞争力相关的重要主题。

关键见解和特点

1. 国家安全的影响：此次活动强调安全和国内生产的半导体在保护国家安全中的关键作用，与不断演变的全球威胁相呼应。

2. 后量子网络安全的创新：随着量子计算的进步，圆桌将讨论开发针对潜在量子网络威胁的强大防御的重要性，使后量子密码学成为中心焦点。

3. 战略合作伙伴关系：SEALSQ对创新的承诺通过与学术机构和行业参与者的持续合作得以强调，旨在推动量子技术的前沿研究。

4. 市场分析和预测：研讨会还将提供半导体行业市场趋势的预测，并分析技术主权对经济竞争力的影响。

优缺点

优点：

– 提高对国家技术安全的理解。

– 突出后量子密码学的创新。

– 促进行业领导者与政策制定者之间的合作。

缺点：

– 转向国内生产技术可能涉及高昂的成本。

– 新技术的初始采用率可能较慢。

限制和挑战

– 资源限制：转向安全的半导体生产可能需要大量投资和时间。

– 实施的复杂性：适应现有基础设施以支持后量子人工智能等新技术可能面临重大技术挑战。

预测和趋势

– 投资增加：随着企业和政府认识到主权技术的必要性，半导体行业的投资可能会激增。

– 后量子解决方案的增长：随着网络安全威胁的演变，集成后量子密码算法的解决方案将对保护敏感数据变得至关重要。

常见问题解答

# 1. SEALSQ量子日的主要目标是什么？

主要目标是强调美国技术主权的重要性，促进围绕国家安全的讨论，并促进半导体和后量子网络安全领域的创新。

# 2. 活动的主要参与者是谁？

此次活动将邀请Carlos Moreira、Bernard Vian和Cristina Dolan等杰出领导者，David Fergusson将担任主持人，他们都是与技术和国家安全交叉领域的专家。

# 3. 该活动将如何影响美国在技术方面的竞争力？

通过关注国内半导体生产和先进的网络安全，该活动旨在增强美国的经济地位和安全性，确保美国的创新能够在全球舞台上竞争。

有关更多见解和更新，请访问SEALSQ公司。