解锁网络安全的未来！

SEALSQ Corp 和 Hedera 联手合作

SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) 通过与 Hedera 的合作，迈出了通往未来的大胆一步，共同开发抗量子计算的半导体。这一合作旨在到 2025 年实现生产，重点是革命性的 QS7001 硬件平台，该平台将帮助保护关键基础设施免受量子计算带来的迫在眉睫的威胁。

这一联合努力旨在将 SEALSQ 的先进芯片技术与 Hedera 的强大区块链网络整合，建立一个长期的数字安全战略。为此，SEALSQ 目前正在验证其抗量子技术的工程样品，以确保符合严格的安全标准。

展望未来，SEALSQ 2025 年的产品路线图不仅包括 QS7001 开放平台，还包括 QVault 可信任平台模块 (TPM)。这一全面的方法旨在显著增强安全协议，尤其是在量子计算即将发展的背景下。

此外，该合作还支持 Hedera 的 CNSA 套件的采用，该套件要求使用 256 位 AES 密钥和 384 位 SHA-2 哈希。这一举措使两家公司站在了后量子世界所需的加密解决方案的最前沿。随着量子技术的进步，这一合作承诺将多年增强安全措施。

革命性安全：SEALSQ 和 Hedera 的抗量子半导体计划

### 引言

在数字安全至关重要的时代，SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) 和 Hedera 正在通过联手开发抗量子半导体而引起广泛关注。这一战略合作旨在应对量子计算带来的巨大挑战，计划在 2025 年之前实现生产。

### 合作的关键特点

**1. 抗量子技术**

这一合作的基石是 QS7001 硬件平台，旨在为关键基础设施提供强大的安全性。此硬件专门设计以抵御量子计算的潜在威胁，从而确保敏感数据的完整性和机密性。

**2. 与 Hedera 区块链的整合**

将 SEALSQ 的尖端芯片技术与 Hedera 的去中心化区块链网络的整合代表了向前迈出的一大步。这一结合旨在建立一个长期的安全框架，以增强数字资产的保护。

**3. 先进的工程和合规性**

目前，SEALSQ 正在严格验证其抗量子技术的工程样品。该验证过程遵循严格的安全标准，旨在提供符合未来网络安全需求的解决方案。

### 未来发展：2025 年产品路线图

SEALSQ 2025 年的产品提供强调了一项全面的安全战略，包括：

– **QS7001 开放平台**：一个多功能平台，增强基础设施安全。

– **QVault 可信任平台模块 (TPM)**：一个专用模块，确保安全的密钥存储和加密操作。

这一双重方法承诺提供增强的安全协议，以应对量子技术的快速发展。

### 加密标准和合规性

该合作还强调了 Hedera CNSA 套件的采用，该套件概述了以下必要性：

– **256 位 AES 密钥**：提供高水平的加密。

– **384 位 SHA-2 哈希**：确保数据的完整性和真实性。

通过遵循这些标准，SEALSQ 和 Hedera 正在将自己定位为后量子安全实践的领导者。

### 抗量子半导体的利弊

**优点**：

– 增强对量子威胁的安全性。

– 符合先进的加密标准。

– 与区块链技术的整合，实现去中心化安全。

**缺点**：

– 技术仍在开发中，可能会演变。

– 新硬件的初始成本可能较高。

### 市场洞察和预测

随着对量子计算的竞争加速，抗量子技术的需求预计将呈指数增长。SEALSQ 和 Hedera 的合作表明了一种更广泛的趋势，即各行业公司正在积极投资于能够抵御未来挑战的安全技术。

### 结论

SEALSQ Corp 和 Hedera 之间的合作不仅标志着向抗量子技术的战略性迈进，还为网络安全行业设定了基准。通过关注创新和严格标准，他们正在为面对不断演变的威胁铺平更安全的数字环境的道路。

欲了解有关尖端技术和网络安全领域发展的更多信息，请访问 SEALSQ 和 Hedera。