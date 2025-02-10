解锁未来：SEALSQ量子日将彻底改变美国科技独立！

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SEALSQ量子日将于2025年2月11日举行，旨在重新定义美国在半导体、人工智能和网络安全方面的主导地位。

主要行业领袖将讨论国家安全与技术实力之间的联系。

此次活动强调美国对安全、国内生产的半导体的需求。

后量子网络安全的重点至关重要，因为量子计算将改变防御策略。

SEALSQ揭示了在后量子密码学领域的合作项目和研究，以增强国家防御。

将分享市场变化的见解以及技术主权在提升美国全球竞争力中的作用。

SEALSQ量子日是塑造美国技术方向未来的关键时刻，地点在NASDAQ。

为2025年2月11日的技术突破做好准备，SEALSQ公司（NASDAQ：LAES）将在NASDAQ举办具有里程碑意义的SEALSQ量子日。这一关键事件旨在重新定义美国在半导体、后量子人工智能和网络安全方面的主导地位，为国家的技术复兴奠定基础。

想象一下一个电力十足的圆桌会议，标有“通往美国技术主权之路。” 在这里，行业巨头如卡洛斯·莫雷拉、伯纳德·维安和克里斯蒂娜·多兰将进行动态讨论，剖析国家安全与技术实力之间的联系。熟练的主持人大卫·弗格森将引导探讨美国对安全、国产半导体的依赖及其对经济主导地位的更广泛影响。

然而，谈话不仅限于半导体。此次活动还将探讨后量子网络安全的前沿问题——这是一个紧迫的话题，因为量子计算准备好彻底改变网络防御策略。SEALSQ强调其领导角色，揭示在后量子密码学领域的合作项目和开创性研究，承诺增强国家的防御能力。

研讨会不仅限于对话；期待在半导体领域内对市场变化的深刻见解和预测。深入了解技术主权如何增强美国在全球市场的竞争优势。

关键要点： 在创新与独立的交汇点上，SEALSQ量子日是美国抓住技术未来的号召，推动半导体和网络安全等关键行业的动能。加入这一塑造明天技术格局的重要讨论——因为未来正在现在，正是在NASDAQ塑造！

释放量子力量：发现SEALSQ的颠覆性突破

SEALSQ量子日将介绍哪些新技术？

SEALSQ量子日将揭示将重新定义技术未来的创新。在这些预期的突破中，我们可以期待在安全、国产半导体的开发上取得重大进展，这对美国的技术独立至关重要。这些半导体旨在提高处理速度和效率，同时减少对网络威胁的脆弱性。

此外，SEALSQ还准备展示在后量子密码学领域的开创性研究，这是保护数据免受量子计算机不断演变的能力的重要领域。预计该公司还将揭示与行业领导者的合作努力，旨在推动网络安全技术的边界。

为什么后量子网络安全是焦点？

随着量子计算的发展，它对当前的密码方法构成潜在威胁，这些方法可能会变得过时。SEALSQ量子日强调过渡到对量子计算机的解码能力免疫的后量子网络安全协议的重要性。通过专注于后量子密码学，SEALSQ旨在确保敏感信息在量子技术日益普及的情况下保持安全。

后量子网络安全不仅仅是关于即时解决方案，还涉及到为国家安全做好未来准备。此次会议旨在推动美国在这一关键领域的前沿地位，减少对外国技术的依赖，提高对潜在威胁的抵御能力。

SEALSQ量子日将如何影响半导体市场？

SEALSQ量子日提供了一个分析由创新技术驱动的市场预测和变化的机会。行业专家将审查半导体技术的进步如何使美国在全球半导体市场中占据领导地位。预计此次活动将讨论与国防和消费电子等各个领域对安全半导体需求增加相关的预测。

来自SEALSQ量子日的见解可能会影响市场趋势，可能会增加对半导体研究和开发的投资。这一举措对实现技术主权和增强经济主导地位至关重要，同时确保与行业需求相一致的可持续增长。

相关链接：

– SEALSQ

– NASDAQ

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