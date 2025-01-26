蓝色起源的新谢泼德NS-29任务：开创月球重力模拟以促进先进的空间研究

蓝色起源公司即将发射其下一次新谢帕德飞行——编号为NS-29——以测试与月球相关的技术并推动可负担得起的太空探索的边界。该任务的发射窗口将于1月28日星期二上午10:00 CST（1600 UTC）从德克萨斯州西部的发射场一号开启，直播将在发射前15分钟开始。

首次扩展的月球重力模拟

NS-29任务的一个重要特点是故意模拟月球的重力环境——大约是地球重力的六分之一。通过以大约每分钟11圈的速度旋转新谢帕德乘员舱，舱内的有效载荷将体验至少两分钟的月球重力。此方法得到了NASA的支持，代表了相较于其他月球重力模拟方法的显著改进，后者通常只能在抛物线飞行或落塔实验中提供几秒钟的部分重力。

测试关键的月球技术

在30个飞行的有效载荷中，29个被固定在乘员舱内，而一个则安装在助推器上，以暴露于太空的环境条件中。几乎所有的有效载荷都专注于测试对月球操作至关重要的技术，涵盖六个主要领域：

原位资源利用 尘埃减缓 先进的居住系统 传感器和仪器 小型航天器技术 进入、下降和着陆

作为蓝色起源公司太空系统部门的一部分，Honeybee Robotics公司独自贡献了四个专注于挖掘、钻探和处理月球表土的有效载荷。超过一半的实验得到了NASA飞行机会计划的支持，展示了旨在为未来月球任务提高准备度的紧密合作伙伴关系。

扩大新谢帕德舰队

通过NS-29，蓝色起源将达到在新谢帕德上飞行超过175个商业有效载荷的里程碑。为了更好地满足日益增长的需求，该公司现在运营三艘舱和两台助推器，确保有效载荷和潜在宇航员飞行的兼容性和更快的周转时间。NS-29任务将使用蓝色起源新推出的助推器，搭配专用的有效载荷舱，突显了公司不断扩大的舰队的多样性。

激励未来一代

除了尖端的太空研究，NS-29还将携带数千张由学生通过蓝色起源的STEAM专注非营利组织“未来俱乐部”贡献的明信片。自2019年成立以来，该组织已吸引了全球超过4400万人，旨在激发下一代创新者对科学、技术、工程、艺术和数学的热情。

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