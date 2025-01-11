瑞吉提的股票暴跌：你需要知道的事项

**Rigetti Computing最新交易时段遭遇重大损失。** 该公司的股价暴跌45%，主要是由于Nvidia首席执行官黄仁勋的警示性言论，指出实用量子计算的进展可能需要15到20年的时间。

这一影响波及整个量子计算行业，不仅影响了Rigetti，还打击了竞争对手IonQ。在这一剧烈下跌后，Rigetti的股票在盘后交易中略有回升，上涨2.8%至10.33美元。然而，分析师对该股票的未来表示怀疑，尤其是在本月早些时候达到19.38美元的高峰之后。

关于高估的担忧依然存在，加上Rigetti面临的持续收入挑战。财务预测并不乐观，一家财经出版物将12个月的目标价设定为仅5.20美元，意味着可能从之前的价格减少近50%。

在更广泛的市场波动中，该公司的现金消耗率增加，加剧了投资者的担忧。在过去的一年中，量子计算股票的波动性激增，突显了这一新兴行业面临的机遇与风险。

随着Rigetti在这些动荡的水域中航行，专家建议投资者密切关注公司的运营健康和基础指标，以便在如此具有挑战性的环境中做出明智的决策。

Rigetti Computing在市场波动中面临重大挑战

### 最近发展概述

Rigetti Computing的股值经历了剧烈下跌，在Nvidia首席执行官黄仁勋的警示性言论后，股价暴跌45%。他的言论强调，量子计算的实际进展可能需要估计的15到20年。这一情绪不仅影响了Rigetti，还在量子计算行业内引起了回响，显著影响了竞争对手IonQ。

### 市场反应与股票表现

在剧烈下跌后，Rigetti的股票在盘后交易中略有回升，上涨2.8%至10.33美元。尽管出现了这一上涨，分析师对该股票的走势仍持谨慎态度，尤其是在本月早些时候达到19.38美元的高峰之后。分析师的批判性观点受到关于高估和公司持续收入挑战的担忧的推动。

### 财务前景与分析师预测

对Rigetti的财务预测偏向负面，一些来源预计12个月的目标价仅为5.20美元。这代表着与公司之前较高股价相比，可能减少近50%。分析师指出，公司增加的现金消耗率是加剧投资者担忧的一个重要因素，尤其是在影响科技行业的更广泛市场动荡的背景下。

### 量子计算行业处于十字路口

量子计算行业正受到密切关注，因为该领域的股票波动性激增。尽管围绕量子技术的热议不断，许多投资者被建议保持谨慎，因为重大突破的长期时间表仍存在不确定性。行业专家建议利益相关者仔细观察Rigetti的运营指标，并根据不断变化的市场状况调整策略。

### 投资量子计算的利弊

**优点：**

– **高回报潜力**：量子计算有望实现突破，可能会彻底改变行业，为早期投资者提供显著的收益。

– **需求增长**：随着各行业对计算能力的依赖加大，对先进计算解决方案的需求预计将增长。

**缺点：**

– **市场波动性**：价格波动显著，导致投资环境风险加大。

– **长开发周期**：量子技术的突破可能需要数十年，使短期投资充满不确定性。

### 量子计算的洞察与趋势

随着该行业的成熟，趋势表明对量子技术实际应用的关注日益增强。公司可能会更多地转向开发利用量子能力的算法和解决方案，而不仅仅是投资硬件。这一转变可能会在科技领域创造新的收入生成和合作机会。

### 结论

Rigetti Computing最近面临的动荡凸显了量子计算市场存在的挑战。随着环境的变化，公司必须适应以维持投资者信心并实现可持续增长。观察关键绩效指标和市场趋势对于在这一复杂而充满希望的领域中导航的利益相关者至关重要。

有关新兴技术的更多更新，您可以关注TechCrunch以获取最新见解。