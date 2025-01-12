不要错过！网络安全的未来岌岌可危！

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在量子进步中探索网络安全的新前沿

2025年1月22日，瑞士达沃斯的美丽背景将举办由SEALSQ Corp主办的重要圆桌讨论会，SEALSQ Corp是后量子技术领域的领导者。此次活动将在莫罗萨尼施瓦泽霍夫酒店举行，深入探讨**“后量子人工智能时代的网络安全”**这一日益相关的话题。

讨论将重点关注将生成性人工智能与量子计算相结合的潜在影响，这一主题引发了关于当前加密方法的紧迫问题。专家警告称，量子计算机的不断发展能力可能很快会威胁到传统的网络安全措施，因此组织必须毫不延迟地采用**后量子密码学（PQC）**解决方案。

随着量子技术创新的进展，**SEALSQ**处于开发抗量子解决方案的前沿，旨在确保数据安全，抵御传统和基于量子的网络威胁。生成性人工智能的整合增强了风险缓解策略，但也引入了可以被利用的新脆弱性。

来自各个领域的杰出专家将提供关于如何在快速变化的环境中保护数据以及人工智能如何支持抵御潜在量子威胁的防御机制的见解。与会者将有机会与思想领袖互动，共同制定未来有效的网络安全策略。

欲了解更多信息和注册，请访问[SEALSQ官方网站](https://www.wisekey.com/davos25/quantumpanel/)。

网络安全革命：通过量子创新导航未来

2025年1月22日，瑞士达沃斯的美丽背景将举办由SEALSQ Corp主办的重要圆桌讨论会，SEALSQ Corp是后量子技术领域的领导者。此次活动将在莫罗萨尼施瓦泽霍夫酒店举行，深入探讨**“后量子人工智能时代的网络安全”**这一日益相关的话题。

### 理解人工智能与量子计算的交集

生成性人工智能与量子计算的结合预计将打破现有的网络安全范式。传统的加密方法，作为今天数据保护的基础，面临着量子计算机能力扩展带来的重大挑战。专家预测，在未来十年内，许多传统方法可能会变得过时。这种紧迫性催生了**后量子密码学（PQC）**的发展，这对于保护数据免受经典和量子网络威胁至关重要。

### 后量子密码学的关键特征

1. **量子抗性**：PQC算法专门设计用于抵御量子计算机的攻击。

2. **多功能性**：可以应用于各种平台，保护云服务、物联网设备等的数据传输。

3. **性能**：最新算法经过优化，以确保即使在安全性增强的情况下也能保持最低延迟。

### 人工智能如何增强网络安全

虽然生成性人工智能带来了新的脆弱性，但它也为防御策略提供了创新的解决方案：

– **威胁检测**：人工智能可以分析大量数据，比传统方法更快地识别异常和潜在威胁。

– **自适应防御**：机器学习模型可以通过不断学习新数据来适应不断演变的威胁。

– **预测分析**：人工智能可以根据历史数据预测未来攻击，从而采取主动措施。

### 后量子网络安全策略的利弊

**优点：**

– 增强对量子威胁的数据保护。

– 通过严格的安全措施增加用户的信任。

– 人工智能的整合导致更强大和快速的响应。

**缺点：**

– 过渡到PQC对组织来说可能成本高昂且复杂。

– 人工智能的不断发展可能引入需要不断重新评估的新攻击向量。

### 网络安全的预期趋势

随着威胁环境的演变，几个趋势值得关注：

– **PQC的逐步采用**：组织将逐渐过渡到后量子密码学解决方案。

– **人工智能治理**：公司将建立负责任的人工智能在网络安全中使用的框架。

– **合作**：政府、私营公司和学术界之间的合作增加，以制定有效的网络安全措施。

### 市场洞察

全球网络安全市场预计将显著增长，推动因素是对抗量子威胁解决方案的紧迫需求。随着组织认识到量子计算带来的潜在风险，网络安全技术的投资预计将激增。

### 结论

随着我们接近在达沃斯举行的这一重要圆桌讨论，量子技术与网络安全之间的合作将至关重要。行业领导者和专家将寻求创新策略以应对不断演变的威胁，确保我们的数据在不可预测的未来中保持安全。

欲了解更多信息和注册，请访问[SEALSQ官方网站](https://www.wisekey.com/davos25/quantumpanel/)。

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