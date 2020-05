Verdemar se opone al proyecto de una planta fotovoltaica en Getares

Para Verdemar Ecologistas en Acción se ha elegido una zona emblemática del Estrecho de Gibraltar para desarrollar una instalación sostenible con la posibilidad de ubicarse en otro emplazamiento sin impactos, ambientales y paisajísticos.

Esta planta fotovoltaica se pretende desarrollar entre dos parques protegidos, el Parque Natural de «Los Alcornocales» y el «Parque Natural del Estrecho».

La zona pretendida para la instalación se desarrollaría en un bosque de acebuches y es una principales rutas migratorias del mundo, con vientos del oeste del Estrecho de Gibraltar, para millones de aves en sus desplazamientos entre Europa y África.

La tremenda cantidad de aves que recorren estas sierras en sus movimientos migratorios, hacen que esta sea idónea para conocer sus movimientos y observación.

En este lugar se han censado 23.000 halcones abejeros en un año, 3000 milanos negros, 550 alimoches, 3.700 águilas culebreras o 5.000 águilas calzadas…

Sin lugar a dudas, zonas de la importancia de estas sierras del Estrecho existen muy pocas en el planeta y esta zona debería estar fuera de cualquier agresión ambiental.

Los valores naturales y funciones ecológicas y sociales justifican su necesidad de protección. Esta decisión se toma a fin de acrecentar el compromiso de las administraciones públicas en la conservación del medio ambiente, en la valoración sostenible del capital natural del territorio y en la garantía del consenso de los intereses sociales, económicos y ciudadanos.

Los valores naturales y patrimoniales del Parque Natural Los Alcornocales- Estrecho y la función fundamental que ejerce en los flujos ecológicos que se producen entre Eurasia y África y entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, han propiciado también su reconocimiento por parte de la UNESCO, que integró su ámbito territorial en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, declarada en el año 2006.

El proyecto, «PLANTA FOTOVOLTAICA 26 MW, PATRIA II, Subestación de Seccionamiento y Línea eléctrica de interconexión 66kV entre planta y subestación, va a ocupar más de 100 Has. y la alternativa elegida es inviable por lo expuesto anteriormente e infringe legislación urbanística.

No es una zona antropizada.

No es compatible con la legislación.

Los elementos constructivos no son compatibles con las características del territorio en el que se construirá la planta.

El proyecto no es compatible con las políticas de protección ambiental y conservación de los recursos naturales.

El Impacto visual es tremendo para la población del Estrecho de Gibraltar.

Existen hábitats protegidos por la ley.

Representa una incidencia directa o indirecta sobre los espacios protegidos o integrados en la Red Natura 2000.

Es innegable la contribución de la energía solar fotovoltaica a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la contribución de un tejido productivo descarbonizado. Esta debe buscar otra ubicación que no impacte en el medio y el paisaje.

