Verdemar recuerda los peligros potenciales procedentes de las industrias de la Bahía

Verdemar Ecologistas en Acción seguimos denunciando el desconocimiento generalizado de las administraciones y Protección Civil sobre los riesgos y peligros potenciales a los que una parte significativa de la población cercana a los polígonos industriales pesadas se haya expuesta.

Es patente también que dicha falta de información es fruto de la falta de cumplimiento de las obligaciones informativas contraídas por las administraciones públicas y las empresas de la zona. Sin ir más lejos, viendo los últimos accidentes de la petroquímica y otras industrias pesadas, seguirán mandando de un sitio para otro.

Podríamos hablar de dejación de funciones o de la figura legal que mejor se adapte a la situación, pues no ha habido ni se han puesto en marcha los mecanismos de consulta a la población que marca la ley, ni se han puesto en marcha campañas informativas de ningún tipo, ni se ha comunicado a nadie la puesta en vigor de los Planes de Emergencia Exterior y Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, ni se han implantado sistemas de avisos que se conozca, ni tan siquiera y mucho menos del contenido, de los PEE. Los Planes de Emergencia han servido para crecer las industrial peligrosas encima de la población.

A veces nos encontramos situaciones en poblaciones entorno a la Bahía de Ageciras de total impunidad hacia los vecinos que tienen que soportar ruidos, humos, vertidos procedentes de las industrias y nadie atiende a las Directivas Europeas como marca la Ley. No hay vías de comunicación de emergencia, existen fugas de hidrocarburos y otros escapes persistentes sin que se tomen medidas definitivas…

Los Planes de Emergencia Exterior y Plan Territorial de Emergencia de Andalucía de los polígonos de Guadarranque y Los Barrios son desconocidos por la mayoría de la población, aunque tanto la Consejería de Gobernación como los Ayuntamientos implicados tienen la obligación de darlos a conocer, ya que de esta manera podremos saber al fin si las medidas y campañas previstas por la ley han sido adecuadamente recogidas y, lo que no es menos importante, podremos exigir su cumplimiento inmediato.

La población no conoce la extensión y alcance de las zonas de intervención y alerta, así como si están adecuadamente trazadas (aunque esta es una cuestión mucho más técnica); pues muchas de las medidas de protección e información dependen de que haya o no núcleos de población incluidos, sobre todo en la primera de ellas.

Además es evidente que estamos en mano de grupos de presión, pagados por las industrias y ello conlleva la dificultad de que estas denuncias se hagan públicas.

En cualquier caso, y como suele ocurrir cuando se aborda este tipo de temas, al final siempre queda la misma pregunta: ¿en mano de quién estamos?

Industrias:

· Abelló Linde, dedicada a la fabricación de gases del aire

· Acerinox (aceros inoxidables)

Volumen de producción: 711.938 TONELADA (t)

· Air Liquide (gases industriales)

· Puerto Bahía de Algeciras, el primer puerto del Mediterráneo y el cuarto a nivel europeo en tráfico de mercancías (más de 100 millones de toneladas), APM Terminals Algeciras, la mayor terminal de contenedores de España.

· Cepsa, refinería con una producción de 13,9 millones de toneladas de derivados de petróleo el año 2018

· CLH con 20 tanques de almacenamiento para más de 200.000 metros cúbicos de productos petrolíferos en Algeciras más otros 8 tanques con 14.400 m3 en San Roque.

· Vopak, con una capacidad de almacenamiento de 22 tanques y 403.000 metros cúbicos en Algeciras.

· Central Térmica ENDESA -Gas Natural 2 grupos de 400 Mw

· Gas Natural Fenosa, otra central de ciclo combinado de 400 MW

· Repsol, otra central más de gas de 830 MW

· Viesgo con la central térmica de carbón de 589 MW

· Indorama, la fábrica de ácido tereftálico que ha salido ardiendo recientemente (665.000 toneladas de producción)

· Eastman Chemical Iberica S.A.

Actividad económica principal: 20.16 – FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS

Las emisiones contaminantes son de una envergadura considerable (datos de 2018):

· 6.546.445 toneladas de CO2

· 5.289 tn. de NOx

· 4.374 tn. de SOx

· 362 tn. de partículas.

Dentro de las partículas, se deberían diferenciar por tamaños y por composición. Las PM2,5, menores de 2,5 micras, son las más peligrosas, al ser capaces de superar la barrera pulmonar y acceder directamente al sistema cardiovascular. Y en el caso de la caracterización química, Jesús D. de la Rosa, uno de los mayores expertos en contaminación atmosférica, de la Universidad de Huelva, nos alerta de las anomalías en el Campo de Gibraltar de Vanadio, Níquel, Cromo, Cobalto y Lantano.

Fuentes de las partículas en la Bahía de Algeciras:

· 29,7% Tráfico Marítimo

· 26% Industria Petroquímica

· 26% Producción energía eléctrica

· 7,33% Tráfico rodado.

