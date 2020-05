Verdemar hace un llamamiento a la ciudadanía mantener las calles limpias

Verdemar-Ecologistas en Acción señala que la Comarca del Campo de Gibraltar llama la atención sobre la presencia de basuras en nuestras calles. Indicamos que en los barrios se encuentran algo más que parques, bancos, coches, árboles y a nuestros vecinos. Encontramos basura apilada, arrinconada, extendida por nuestras calles, bolsas, latas, botellas, colillas, excrementos de perro, cartones… Una imagen desgraciadamente cada vez más habitual en nuestras vías, que genera malos olores, infecciones, malestar social y problemas de convivencia.

Verdemar entiende que la calle es una extensión de nuestra casa y así, todo el planeta y no presuponer que todos desaparecerán por arte de magia una vez que nos demos la vuelta…

La basura se considera uno de los problemas ambientales más grandes de nuestra sociedad. La población y el consumo per cápita crece, y por ende la basura; pero el espacio no y además su tratamiento no es el adecuado del todo.

Según confirman los estudios, una persona de un país desarrollado como España produce aproximadamente 1kilo de basura al día, basura que si no se recicla se debe almacenar y tardará muchos años en desaparecer, dependiendo de su composición. El problema que deriva de estas cifras es que literalmente nos quedamos sin sitio para almacenar tanta basura. Gran cantidad de basura llenan nuestra calles por ciudadanos sin escrúpulos que no hacen si no distorsionar nuestro entorno más cercano.

También señalamos que uno de los factores más relevantes para que estos actos se produzcan una falta de cultura medioambiental, desinterés y desconexión afectiva con nuestro barrio, comodidad a la hora de desprenderse de los residuos… y algunos otros.

Urge cambiar la mentalidad de los ciudadanos (no de todos afortunadamente) para que se mentalicen y entiendan la necesidad ambiental y sanitaria de tener un entorno en buenas condiciones. Ya tenemos bastante con el problema de la contaminación en nuestra Comarca.

Verdemar señala que por educación no es recomendable arrojar desperdicios de ningún tipo a la calle, por civismo se debe respetar el espacio público no tirando basura en lugares indebidos, y por respeto al medio ambiente pensamos que lo último que le hace falta es inundar las calles de basura en perjuicio colectivo.

Verdemar señala que se viene observando en algunas zonas de la ciudad, por parte de determinados vecinos incívicos, el depósito de las bolsas fuera de los contenedores, lo que provoca en muchas ocasiones la rotura de las bolsas y que los residuos terminen esparcidos en la vía pública, algo especialmente en una situación como la actual de alerta sanitaria como consecuencia de la crisis generada con el Covid-19 (coronavirus).

El depósito de basuras en horarios no permitidos están prohibidos, recordando que éstos están fijados entre las 19.30 y las 23.00, por lo que incumplimiento de las ordenanzas municipales sobre limpieza, recuerda, que se puede acarrear sanciones de 601 euros. El objetivo es acabar con los focos de contagio y limitar el peligro para los trabajadores del servicio de recogida de basuras.

