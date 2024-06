¿Ubisoft canceló Beyond Good and Evil 2?

El desarrollo de Beyond Good and Evil 2, el esperado juego de Ubisoft, sigue en marcha a pesar de los numerosos desafíos y retrasos que ha enfrentado a lo largo de los años. Anunciado por primera vez en 2008, el juego ha sido objeto de múltiples retrasos y problemas internos, lo que ha generado preocupación entre los fanáticos sobre su eventual lanzamiento.

Recientemente, Ubisoft confirmó que, a pesar de la cancelación de tres proyectos no anunciados y el retraso de Skull and Bones, Beyond Good and Evil 2 sigue en desarrollo. La compañía ha asegurado que el equipo está trabajando arduamente para cumplir con las ambiciosas promesas del juego, aunque no se ha proporcionado una fecha de lanzamiento específica.

El juego, que es una precuela del título de culto de 2003, promete una experiencia de mundo abierto en un sistema solar distante llamado Sistema 3. Los jugadores podrán asumir el papel de un capitán pirata espacial, explorando un universo vasto y multicultural mientras luchan por la libertad y la autodeterminación.

A pesar de las dificultades, incluyendo la salida del director original Michel Ancel en 2020 y la reciente muerte del director creativo Emile Morel, Ubisoft sigue comprometido con el proyecto. La empresa ha publicado ofertas de trabajo para roles clave en el desarrollo del juego, lo que sugiere que aún queda un largo camino por recorrer antes de que Beyond Good and Evil 2 esté listo para su lanzamiento.

La comunidad de jugadores sigue esperando con ansias cualquier actualización sobre el progreso del juego, manteniendo la esperanza de que, a pesar de los obstáculos, Beyond Good and Evil 2 finalmente verá la luz del día y cumplirá con las expectativas de sus seguidores.