¿Qué es el gateway de la NASA?

La NASA está avanzando en su ambicioso proyecto de la estación espacial Gateway, una plataforma orbital que se ubicará cerca de la Luna. Este proyecto es una pieza clave en las misiones Artemis, cuyo objetivo es regresar a la Luna y preparar el camino para futuras misiones humanas a Marte.

La estación Gateway servirá como un punto de apoyo para la exploración científica del espacio profundo. Los astronautas vivirán y trabajarán en esta estación, realizando investigaciones que no son posibles en la órbita terrestre baja. Además, Gateway permitirá la preparación y el lanzamiento de misiones a la superficie lunar y, eventualmente, a Marte.

Uno de los módulos principales de Gateway, el HALO (Habitation and Logistics Outpost), está en las etapas finales de construcción en Turín, Italia. Este módulo proporcionará espacio para que los astronautas vivan y trabajen, y será fundamental para las operaciones científicas y logísticas.

La colaboración internacional es un pilar fundamental del proyecto Gateway. Agencias espaciales de Canadá, Europa, Japón y los Emiratos Árabes Unidos están contribuyendo con tecnología y recursos. Esta cooperación global no solo fortalece el proyecto, sino que también fomenta la unidad en la exploración espacial.

El lanzamiento de los primeros elementos de Gateway, el Power and Propulsion Element (PPE) y el HALO, está programado para no antes de 2025, utilizando un cohete SpaceX Falcon Heavy. Esta estación espacial no tripulada podrá operar de manera remota durante largos periodos, permitiendo investigaciones continuas incluso cuando no haya astronautas a bordo.

Gateway representa un paso significativo hacia la exploración sostenida del espacio profundo, ofreciendo nuevas oportunidades para la ciencia y la tecnología, y marcando el inicio de una nueva era en la exploración espacial humana.