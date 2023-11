Descubre cómo mejorar la calidad de audio en Spotify: Un truco imprescindible

La música es una parte integral de nuestras vidas, y Spotify se ha convertido en una de las plataformas más populares para disfrutar de ella. Sin embargo, ¿sabías que hay un truco que puede mejorar significativamente la calidad del audio que escuchas en Spotify?

Spotify ofrece varias configuraciones de calidad de audio, pero no todos los usuarios son conscientes de ello. Por defecto, la aplicación puede no estar configurada para ofrecer la mejor calidad de audio posible. Pero no te preocupes, hay una forma sencilla de cambiar esto.

Para mejorar la calidad del audio en Spotify, debes ir a la configuración de la aplicación. En la sección de calidad de música, puedes seleccionar la opción de “Muy alta”. Esto aumentará la tasa de bits de la música que estás escuchando, lo que resultará en una mejor calidad de audio.

Es importante tener en cuenta que esta configuración puede consumir más datos si estás utilizando Spotify en un dispositivo móvil con una conexión de datos limitada. Sin embargo, si estás utilizando una conexión Wi-Fi o tienes un plan de datos ilimitado, puedes disfrutar de la mejor calidad de audio sin preocuparte por el consumo de datos.

Este truco de Spotify puede hacer una gran diferencia en tu experiencia de escucha. Así que, si eres un amante de la música y quieres disfrutar de la mejor calidad de audio posible, no olvides probarlo.

