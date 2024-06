Beyond Good & Evil: Edición 20 Aniversario Revela Nuevos Detalles sobre la Secuela

Ubisoft ha sorprendido a los fanáticos con el anuncio de la Edición 20 Aniversario de Beyond Good & Evil, que incluirá una misión inédita que profundiza en la infancia de Jade, la protagonista. Esta misión no solo ofrecerá una nueva perspectiva sobre su pasado, sino que también establecerá una conexión narrativa con la tan esperada secuela, Beyond Good & Evil 2.

El juego original, lanzado en 2003, se destacó por su innovador enfoque en la jugabilidad y su rica narrativa, ganándose un lugar especial en el corazón de muchos jugadores. Sin embargo, la secuela ha enfrentado numerosos obstáculos en su desarrollo, con múltiples retrasos y reinicios que han dejado a los seguidores en vilo durante años.

La nueva misión en la Edición 20 Aniversario permitirá a los jugadores explorar más a fondo la historia de Jade en el planeta Hillys, ofreciendo recompensas cosméticas exclusivas relacionadas con su pasado. Además, esta remasterización promete mejoras significativas en gráficos, controles y audio, corriendo a 4K y 60fps, lo que sin duda mejorará la experiencia de juego.

Aunque Ubisoft ha reiterado su compromiso con la franquicia, la falta de información concreta sobre Beyond Good & Evil 2 ha generado escepticismo entre los fanáticos. No obstante, la inclusión de esta misión en la remasterización sugiere que la secuela sigue en desarrollo y podría estar más cerca de lo que se piensa.

La Edición 20 Aniversario de Beyond Good & Evil estará disponible a partir del 25 de junio para PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, con una versión física que se lanzará el 12 de julio. Esta remasterización no solo celebra dos décadas de un juego icónico, sino que también reaviva la esperanza de que la secuela finalmente vea la luz.