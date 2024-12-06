Великі гроші в квантових технологіях! SDT готує грунт для революційного IPO.

6 Грудня 2024
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Realistic high definition image that represents Big Money Moves in Quantum Technology. The scene displays conceptual images of SDT preparing the foundation for a revolutionary Initial Public Offering (IPO).

### SDT залучає мільйони для розвитку квантових технологій

У значному стимулі для сектора квантових технологій SDT успішно завершила вражаючий раунд інвестицій до IPO, залучивши **20 мільярдів KRW**, що приблизно становить **14,1 мільйона доларів США**. Це сталося після попереднього інвестиційного раунду в **10 мільярдів KRW**, очоленого Shinhan Venture Investment. Кілька відомих інвесторів, включаючи DS Asset Management та IBK Investment & Securities, внесли свій вклад у цей раунд, що демонструє сильну впевненість у майбутньому SDT.

На сьогоднішній день SDT накопичила всього **47 мільярдів KRW** (близько **41 мільйона доларів США**) через різні раунди фінансування, закладаючи основу для першого в історії IPO компанії в галузі квантових технологій у Кореї, яке заплановано на кінець 2025 року. Інвестиції дозволять створити перше в Кореї виробництво комерційних квантових комп’ютерів та спеціалізований дата-центр квантових обчислень для хмарних послуг.

SDT також має намір стати піонером у розробці інновацій у сфері квантових технологій, таких як **квантова випадкова генерація чисел (QRNG)** та квантові крапкові камери, націлені на різні сектори, включаючи оборону, штучний інтелект та фармацевтику. Недавнє спільне підприємство компанії з Anyon Technologies зі Сінгапуру підкреслює її прагнення до розробки надпровідних квантових комп’ютерів, у той час як партнерство з такими спеціалістами, як Semaicon з Фінляндії, далі підвищує її конкурентоспроможність на глобальному ринку.

З амбіціями на високому рівні, керівництво SDT висловило оптимізм щодо свого прогресу та можливостей зміцнити свої позиції в швидко зростаючій квантовій галузі.

Відкриття майбутнього: Революція квантових технологій від SDT

### SDT залучає мільйони для розвитку квантових технологій

У значному стимулі для сектора квантових технологій SDT успішно завершила вражаючий раунд інвестицій до IPO, залучивши **20 мільярдів KRW**, що приблизно становить **14,1 мільйона доларів США**. Це сталося після попереднього інвестиційного раунду в **10 мільярдів KRW**, очоленого Shinhan Venture Investment. Кілька відомих інвесторів, включаючи DS Asset Management та IBK Investment & Securities, внесли свій вклад у цей раунд, що демонструє сильну впевненість у майбутньому SDT.

### Огляд інвестицій та цілі

На сьогоднішній день SDT накопичила всього **47 мільярдів KRW** (близько **41 мільйона доларів США**) через різні раунди фінансування, закладаючи основу для першого в історії IPO компанії в галузі квантових технологій у Кореї, яке заплановано на кінець 2025 року. Інвестиції дозволять створити перше в Кореї виробництво комерційних квантових комп’ютерів та спеціалізований дата-центр квантових обчислень для хмарних послуг.

### Майбутні інновації та особливості

SDT також має намір стати піонером у розробці інновацій у сфері квантових технологій, таких як **квантова випадкова генерація чисел (QRNG)** та квантові крапкові камери, націлені на різні сектори, включаючи оборону, штучний інтелект та фармацевтику. Однією з особливо перспективних характеристик технології SDT є її потенційне застосування для покращення заходів кібербезпеки шляхом використання розвинутих QRNG-систем, які забезпечують вищі рівні шифрування.

### Стратегічні співпраці

Недавнє спільне підприємство компанії з Anyon Technologies зі Сінгапуру підкреслює її прагнення до розробки надпровідних квантових комп’ютерів. Крім того, партнерства з такими спеціалістами, як Semaicon з Фінляндії, підвищать конкурентоспроможність SDT на глобальному ринку, дозволяючи ділитися експертизою та ресурсами у сфері інновацій у квантових обчисленнях.

### Інсайти та тенденції ринку

Глобальний ринок квантових обчислень, за прогнозами, має зазнати суттєвого зростання в найближчі роки, і оцінки свідчать, що він може досягти **9,1 мільярда доларів США до 2030 року**, що зумовлено зростаючим попитом на досконалі обчислювальні можливості. Квантові технології можуть революціонізувати промисловість, починаючи від фармацевтики, де вони можуть прискорити відкриття ліків, до фінансів, покращуючи алгоритмічну торгівлю.

### Переваги та недоліки підходу SDT

**Переваги:**
– Значна фінансова підтримка від авторитетних інвесторів, що вказує на довіру ринку.
– Інноваційні розробки продуктів у QRNG та квантових крапкових технологіях.
– Стратегічні партнерства, які підвищують технологічну експертизу.

**Недоліки:**
– Сектор квантових технологій є дуже конкурентним, з численними гравцями, які борються за домінування.
– Реалізація комерційних можливостей квантових обчислень залишається складним викликом.

### Прогнози на майбутнє та вплив

З амбіціями на високому рівні, керівництво SDT висловило оптимізм щодо свого прогресу та можливостей зміцнити свої позиції в швидко зростаючій квантовій галузі. Експерти галузі прогнозують, що досягнення у квантових технологіях можуть не тільки призвести до проривних застосувань в різних секторах, але й створити нових лідерів ринку, які визначатимуть майбутнє обчислень.

Для отримання додаткової інформації про останні тенденції в квантових технологіях відвідайте SDT Technologies.

Jailen Zdunich

Jailen Zdunich is a distinguished author and thought leader in the fields of new technologies and fintech. With a passion for exploring the transformative power of digital innovation, Jailen holds a degree in Information Technology from Stanford University, where he developed a keen insight into the intersection of technology and finance.

His professional journey includes significant experience at Finial Group, where he contributed to various projects that bridged the gap between cutting-edge financial solutions and user-friendly technology. Through his writing, Jailen aims to demystify complex concepts and provide readers with practical insights into the rapidly evolving landscape of fintech. His work is characterised by a rigorous analysis and a commitment to informing and inspiring both industry professionals and lay audiences alike.

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