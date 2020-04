UGT no quiere que la Residencia de San José Artesano se convierta en noticia nacional

«Por ello desde FeSP—UGT del Campo de Gibraltar, vamos a volver a pedir a la Delegación de Igualdad de Cádiz y así mismo a la Junta de Andalucía, vamos a solicitar que se le cambie el nombre y se le ponga el nombre de Residencia de Abandonados de Mayores ya que es la única residencia de la Comarca del Campo de Gibraltar dependiente de la Junta de Andalucía, y sin embargo la Junta de Andalucía debería tener como modelo debido a que sus TRABAJADORES Y TRABAJADORAS SIEMPRE HAN ESTADO MUY IMPLICADOS CON LOS ABUELOS RESIDENTES Y CON SU CENTRO, AHORA, EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS AÚN MAS ES SU IMPLICACIÓN ,,,, COSA QUE LOS DIRIGENTES DE ESTE CENTRO NO HACEN NI LA VALORACIÓN NI TIENEN COMPASIÓN PARA DOTAR DE MEDIOS A ESTOS PROFESIONALES,, y todo esto con el agravante que el Sr, Delegado no ha tenido ni la mas mínima intención de visitar este centro, pero no ahora en Estado de Alarma, si no nunca, este señor no sabe que es el único de la comarca, o se le tendrá que explicar, y por otro lado que esta esperando que pase lo mismo que en otra localidades de nuestra provincia y comunidad».

«Desde FeSP-UGT Campo de Gibraltar vamos a solicitar al Ayuntamiento de Algeciras que haga las gestiones precisas y urgente para que dote al completo a todos y todas las trabajadoras de este centro de los equipos necesarios así como dicta al Ministerio de Sanidad, asi como dicta el B.O.E en sus instrucciones».

