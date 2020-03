UGT denunciará a Algesa por la discriminación que sufre la plantilla

«El pasotismo y el abandono que sufre la plantilla de ALGESA en general y en

particular los trabajadores y trabajadoras que sufren patologías sensibles, ha

obligado a UGT a denunciar esta situación por el trato discriminatorio que sufren

sus empleados, dadas las circunstancias de pandemia que vivimos».

«Destacamos que los trabajadores y trabajadoras de limpieza pública de ALGESA

tienen que cumplir su importante labor, pero poco importa que el Gobierno haya

decretado el estado de alerta o que esta pandemia nacional ha ya infectado ya

a casi 20.000 personas y acabado con más de 1.000 en nuestro país. No se

cumplen las medidas establecidas por el Estado: no tienen el equipo de

protección necesario, no han sido formados para esta situación especial ni

informados adecuadamente. ¿Dónde está el protocolo de actuación?, no sabe

no contesto, ni el gerente ni los políticos».

«Personalmente, he llamado a los políticos varias veces, pero no me cogen las

llamadas. El gerente de ALGESA no atiende a las peticiones, me oye pero no

me escucha . No les preocupa que sus empleados estén formados ni informados

para enfrentarse a este virus, tampoco les preocupa que cuando salen de su

casa para trabajar exponen su salud, y por tanto la de sus familias cuando

vuelven a casa».

«Insistimos que no son conscientes de que tienen familia, los trabajadores y

trabajadoras de ALGESA están afectados y preocupados, pero quieren trabajar

y prestar un buen servicio».

«UGT espera que muestren que les importa algo los trabajadores. Se puede hacer

la recogida de residuos a la vez que garantizar a los trabajadores las medidas

de seguridad, adecuadas a la actual situación. Estando el mínimo tiempo posible

expuestos a la contaminación del virus covid19».

«UGT y CCOO ya se dirigieron, a principios de semana, a la gerencia de la

empresa y al concejal delegado de limpieza para mostrar su preocupación por la

falta de actuación frente al riesgo que estaban soportando los trabajadores

afectados por diversas patologías y que son considerados como especialmente

sensibles a la pandemia por el Ministerio de Sanidad».

«La respuesta de los responsables a UGT y CCOO fue que los afectados podrían

solicitar las medidas aportando los oportunos informes médicos. Pero, de

manera incomprensible y vergonzosa, cuando los trabajadores de ALGESA han

iniciado los trámites oportunos, siguiendo las indicaciones de la propia empresa,

han sido rechazados, ni siquiera recepcionados, llegándoles a indicar: “que solo

recogen bajas médicas”.

«Sr. Gerente y Sres. Políticos, una buena gestión se distingue de una mala por

tomar decisiones importantes y humanas, antes de que llegue el peligro,

evidentemente, esta claro que hablaros de humanismo es una perdida de tiempo.

Esperamos que tanto los responsables como los políticos estén a la altura del

gravísimo problema que tienen los trabajadores, impere el sentido común y la

salud esté antes que un gestión política».

