Sonsuz Veri Depolamayı Kuantum’un Devrimsel Myriad Sistemi ile Açın

Quantum’un Myriad tamamen flaş dosya sistemi, dinamik, otomatik veri dengeleme ile depolamanın zahmetsizce ölçeklenmesini sağlar.

Beş NVMe Depolama Sunucu düğümü ile başlayın ve kapasitenizi hızlı ve kolay bir şekilde artırın.

Nvidia’nın GPUdirect, SMB ve NFS gibi gelişmiş teknolojileri ve protokolleri destekler, AI ve yüksek performanslı hesaplama için idealdir.

400 GbE RDMA altyapısı ve 122.88 TB’a kadar kapasiteleri olan Solidigm SSD’leri destekler.

Birden fazla düğümde etkili kapasiteler elde edin, sadece 5RU rack alanında 6 PB’lik etkileyici bir yamanlık yoğunluğu ile 480 PB’ye kadar.

İnline sıkıştırma ve deduplikasyon özellikleri sunarak, artırılmış verimlilik için %20’ye kadar veri azaltma oranı sağlar.

Quantum’un yenilikleri, önemli enerji tasarrufları ve azaltılmış soğutma maliyetleri vaat ederek veri yönetim yeteneklerini geliştiriyor.

Veri yönetiminde çığır açan bir adım olarak, Quantum, Myriad tamamen flaş dosya sistemine yeni iyileştirmeler tanıttı. Bu yenilikçi sistem, artık dinamik, otomatik veri dengelemesi ile işletmelerin depolama alanlarını kesintisiz bir şekilde zahmetsizce ölçeklendirmesine olanak tanıyor. Sadece beş NVMe Depolama Sunucu düğümü ile başlayıp, sadece birkaç tıklama ile kapasitenizi artırmayı hayal edin—hiçbir yönetici zorluğu olmadan ve hepsi dakikalar içinde!

Myriad, Nvidia’nın GPUdirect gibi en son teknolojileri destekler ve SMB ve NFS gibi kritik protokolleri barındırarak, AI, yüksek performanslı hesaplama ve video renderleme görevleri için mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır. Quantum’un Teknik Direktörü, kullanıcıların depolama düğümlerini sorunsuz bir şekilde ekleyerek, operasyonları geliştikçe performansı ve kapasiteyi optimize edebileceklerini vurguladı.

Son güncelleme, 400 GbE RDMA altyapısı için sağlam destek sunuyor ve 122.88 TB‘a kadar kapasiteleri olan dev Solidigm SSD’leri tanıtıyor. Bu, işletmelerin birden fazla düğümde etkileyici yoğunluklar elde etmelerini sağlıyor; potansiyel etkili kapasiteler 480 PB‘ye kadar çıkabiliyor. Düşünün—5RU rack alanında sadece 6 PB!

Ama daha fazlası var. Kullanıcılar, en son inline sıkıştırma ve deduplikasyon teknolojilerinden faydalanacak, bu da %20’ye kadar veri azaltma oranı sağlıyor. Bu, daha az fiziksel alan gerektirdiği, önemli enerji tasarrufları sağladığı ve soğutma maliyetlerini düşürdüğü anlamına geliyor. Quantum, sadece depolamayı yeniden tanımlamakla kalmıyor; veri yönetiminin geleceğini şekillendiriyor.

Bu oyun değiştirici özellikleri keşfetmek için 2025’i beklemeyin. Bugün Quantum’un Myriad’ı ile depolamanın geleceğini kucaklayın—kapasite performansla buluşuyor!

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## Quantum’un Myriad Tamamen Flaş Dosya Sisteminin Geliştirilmiş Özellikleri

Quantum, Myriad tamamen flaş dosya sistemine çığır açan iyileştirmeler tanıttı ve işletmelerin veri yönetimini geliştirdi. Bu iyileştirmeler, zahmetsiz ölçeklenebilirlik, yüksek performans yetenekleri ve önemli operasyonel verimlilikler üzerine odaklanmaktadır.

Ana İnovasyonlar ve Teknik Özellikler

– Dinamik, Otomatik Veri Dengeleme: Bu özellik, devam eden işlemleri kesintiye uğratmadan depolama düğümleri ekleyerek zahmetsizce ölçeklenmeyi sağlar. Kullanıcılar, sadece beş NVMe Depolama Sunucu düğümü ile başlayabilir ve birkaç tıklama ile ölçeklenebilir.

– 400 GbE RDMA Altyapısı Desteği: Bu gelişmiş destek, ağ verimliliğini önemli ölçüde artırır ve gecikmeyi en aza indirir; bu, yüksek talep gören uygulamalar için hayati öneme sahiptir.

– Solidigm SSD’leri Kapasitesi: Yeni SSD’ler 122.88 TB’a kadar ulaştığında, organizasyonlar depolama verimliliklerini en üst düzeye çıkarabilir ve birden fazla düğümde etkili kapasiteler elde edebilir—veri yoğun endüstriler için bir oyun değiştirici.

– İnline Sıkıştırma ve Deduplikasyon: Sistem, gelişmiş veri yönetim yetenekleri ile veri boyutunda %20’ye kadar bir azalma sağlar, bu da fiziksel alan tasarrufu ve enerji ile soğutma ile ilgili operasyonel maliyetleri düşürür.

Pazar İçgörüleri ve Eğilimler

– AI ve HPC için Artan Talep: Yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) uygulamalarının artışı, Myriad gibi gelişmiş veri depolama çözümlerine olan talebi artırıyor.

– Sürdürülebilirlik Odaklılığı: Enerji tüketimi ve çevresel etkilerle ilgili acil endişeler göz önüne alındığında, Myriad’ın verimli veri yönetimi, işletmelerin karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı olur.

Sınırlamalar ve Dikkate Alınması Gerekenler

Myriad önemli avantajlar sunarken, potansiyel kullanıcıların dikkate alması gerekenler:

– Maliyet Etkileri: En son teknolojiye geçiş, önemli bir yatırım gerektirebilir ve bu, daha küçük organizasyonlar için bir engel oluşturabilir.

– Uyumluluk Gereksinimleri: Mevcut altyapının, özellikle eski sistemler için, Myriad’ın gelişmiş yetenekleri ile sorunsuz bir şekilde entegre olabileceğinden emin olun.

## İlgili Sorular

1. Hangi endüstriler Quantum’un Myriad tamamen flaş dosya sisteminden en çok faydalanabilir?

– Film ve video prodüksiyonu, sağlık hizmetleri ve büyük ölçekli veri analitiği gibi endüstriler, özellikle AI ve HPC kullananlar, Myriad’ın yüksek yoğunluklu depolama ve hızlı erişim hızlarından büyük faydalar elde edebilir.

2. Quantum, Myriad sistemi içinde veri güvenliğini nasıl sağlar?

– Quantum, hassas bilgileri korumak ve endüstri düzenlemelerine uymak için veri şifrelemesi, erişim kontrolleri ve kapsamlı denetim kayıtları gibi sağlam güvenlik önlemleri sunar.

3. Quantum’un Myriad’ını piyasadaki diğer depolama çözümlerinden ayıran nedir?

– Myriad’ın kesintisiz ölçeklenebilirlik, yüksek performanslı veri işleme ve yenilikçi sıkıştırma teknolojilerinin benzersiz kombinasyonu, onu geleneksel depolama sistemlerine kıyasla alanında bir lider konumuna getiriyor.

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