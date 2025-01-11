Siber Güvenlikte Sıradaki Ne? Yapay Zeka ve Kuantum Hesaplamanın Geleceği

### Siber Güvenlik Zorluklarını Ele Alacak Olan Yaklaşan Yuvarlakmasa Toplantısı

22 Ocak 2025’te, Davos, İsviçre’de SEALSQ (NASDAQ: LAES) ve WISeKey tarafından organize edilen önemli bir yuvarlakmasa tartışması gerçekleştirilecek. “Post-Kuantum AI Döneminde Siber Güvenlik” başlıklı bu etkinlik, jeneratif AI ve kuantum hesaplama arasındaki etkileşimle ilgili acil sorunlara odaklanacak.

Katılımcılar, kuantum hesaplamanın mevcut şifreleme yöntemlerine olası risklerini derinlemesine inceleyecek. Kuantum teknolojilerinin etkili hale gelmesinin 15 ila 30 yıl alabileceği yönündeki görüşlere rağmen, yuvarlakmasa toplantısı, post-kuantum kriptografi (PQC) çözümlerine acil bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Toplantıda, siber güvenlik, teknoloji ve kamu sektörü gibi çeşitli alanlardan saygın konuşmacılar yer alacak. Bu konuşmalar, hızla değişen bir ekosistemde verilerin güvenliği, kuantum tehditlerine karşı AI’nın savunma yetenekleri ve teknolojik yenilik ile güvenlik önlemleri arasında denge kurma gibi kritik konuları ele alacak.

Bu önemli etkinlik, 10:30 – 14:00 CET saatleri arasında Morosani Schweizerhof’da gerçekleştirilecek ve düşünce liderlerinin post-kuantum dünyasının karmaşıklıklarıyla başa çıkmak için fikir ve strateji alışverişi yapmaları için bir platform sunacak. Siber güvenliğin evrildiği bir ortamda, bu yeni teknolojilerin anlamlarını anlamak her zamankinden daha önemli.

Kuantum-AI Geleceğinde Siber Güvenliği Ele Alma: Davos’tan İçgörüler

### Siber Güvenlik Zorluklarına Yönelik Yaklaşan Yuvarlakmasa Toplantısı

22 Ocak 2025’te Davos, İsviçre’de SEALSQ (NASDAQ: LAES) ve WISeKey tarafından organize edilen “Post-Kuantum AI Döneminde Siber Güvenlik” başlıklı önemli bir yuvarlakmasa tartışması düzenlenecek. Bu etkinlik, jeneratif AI ve kuantum hesaplama arasındaki kritik kesişimi keşfetmek için farklı alanlardan önde gelen uzmanları bir araya getirecek, bu teknolojilerin siber güvenlik için oluşturduğu karmaşık zorluklara odaklanacak.

#### Tartışmanın Ana Konuları

Kuantum hesaplama geliştikçe, mevcut şifreleme yöntemlerini zayıflatma potansiyeli konusunda endişeler artıyor. Kuantum teknolojisinin etkisinin zamanlaması hakkında farklı görüşler bulunsa da—15 ile 30 yıl arasında değişen bir aralıkta—post-kuantum kriptografi (PQC) çözümleri geliştirme aciliyeti hissediliyor. Yuvarlakmasa toplantısı, bu yakın tehditlerin acil tartışma ve eylem gerektirdiğini özel olarak ele alacak.

Katılımcılar birkaç ana alanı kapsayacak:

– **Veri Güvenliği Zorlukları**: Hızla değişen teknolojik gelişmeler arasında veri güvenliğinin nasıl korunabileceğini anlamak.

– **AI ve Kuantum Tehditleri**: Kuantum hesaplama tehditlerine karşı savunmaları güçlendirmedeki AI rolünü değerlendirmek.

– **Yenilik ile Güvenliği Dengeleme**: Teknolojik yenilikleri teşvik etmek ve güçlü güvenlik çerçevelerini sağlamak arasındaki gerekliliği ele almak.

#### Etkinlik Ayrıntıları

Yuvarlakmasa toplantısı, 10:30 – 14:00 CET saatleri arasında Morosani Schweizerhof’da gerçekleşecek ve düşünce liderleri arasında bilgi alışverişi için benzersiz bir platform sunacak. Bu mekan, yüksek profilli tartışmalara ev sahipliği yapması nedeniyle ünlüdür ve gelecekteki siber güvenlik stratejilerinin şekillenmesi için ideal bir ortam sunmaktadır.

#### Bu Yuvarlakmasa Toplantısının Önemi

Dijital ortam hızla değişirken, kuantum hesaplama ve AI’nın anlamlarını anlamak hem organizasyonlar hem de hükümetler için hayati önem taşımaktadır. Bu yuvarlakmasa toplantısında başlatılacak diyalog, gelecekte siber güvenlik politikalarını ve uygulamalarını etkileyecektir.

#### Siber Güvenlikteki Trendler ve Tahminler

Etkinlik, kuantum hesaplama ile ilgili olarak siber güvenlikteki yeni trendler üzerinde tartışmalar başlatabilir. Uzmanlar, gelecekteki kuantum makinelerinin hesaplama gücüne dayanabilecek daha dirençli kriptografik tekniklere doğru bir kayma olabileceğini tahmin ediyor.

Ayrıca, katılımcılar bu kuantum tehditlerine karşı koymak amacıyla tasarlanmış AI güvenlik sistemlerindeki yenilikleri keşfedebilir. Kuantum hazırlığı ve AI yetenekleri üzerine bu çift odak, tüm endüstrilerde siber güvenlik stratejilerini yeniden tanımlayabilir.

#### Sonuç

Kuantum hesaplama ve AI’nın iç içe geçtiği bir geleceğe yaklaştıkça, Davos’taki yuvarlakmasa toplantısı, siber güvenliğin geleceğini şekillendirme konusunda önemli bir kilometre taşıdır. Burada elde edilecek içgörüler, yalnızca güncel zorlukları ele almakla kalmayacak, aynı zamanda post-kuantum çağında güvenli dijital ortamlar için temel oluşturacaktır.

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