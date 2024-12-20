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Rigetti Computing Bir Kuantum Gücü mü? Patlayıcı Büyümelerine İnanamayacaksınız!

20 Aralık 2024
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**Rigetti Computing (RGTI), kuantum bilgisayarlama endüstrisinde heyecan yaratıyor!** Şirket, son bir ay içinde değerinin muazzam bir şekilde %691.9 arttığını gördü. Karşılaştırıldığında, IBM ve Microsoft gibi diğer teknoloji devleri yalnızca %34.6 ve %16.5 gibi küçük kazançlar sağladı.

RGTI’nin hızlı yükselişi, **Riverlane**, **NVIDIA** ve **Quantum Machines** gibi önde gelen firmalarla yapılan stratejik ortaklıklara dayandırılabilir. Bu iş birlikleri, Rigetti’yi gelişmiş kuantum teknolojisinde öncü bir konuma yerleştirdi. Son zamanlarda, 9-qubit Novera Kuantum İşlemcisi (QPU) kalibrasyonunu otomatikleştiren yapay zeka uygulamalarını sergilediler ve üstün performans sağladılar.

Ayrıca, Riverlane ile yapılan ortaklıkları kuantum hata düzeltme teknolojisinde önemli ilerlemelere yol açtı; bu, kuantum sistemlerin güvenilirliğini artırmak için kritiktir. Çığır açan bir gösterimde, Rigetti 84-qubit Ankaa-2 sisteminde gerçek zamanlı hata düzeltme gerçekleştirdi.

Bu ilerlemelere rağmen, Rigetti zorluklarla karşı karşıya. Gelirleri 2024’ün 3. çeyreğinde **$2.4 milyon**’a düştü, bir önceki yıl ise $3.1 milyondu; bu düşüş, büyük ölçüde değişken sözleşme teslimatlarından kaynaklanıyor. Kuantum bilgisayarlamada sınırları zorlamaya devam ederken, piyasa beklentileri temkinli bir görünüm sergiliyor.

Zacks Sıralaması #3 (Tut) olan Rigetti için yatırımcılar için bir bekle-gör yaklaşımını işaret etmektedir; ancak kuantum bilgisayar pazarının 2030 yılına kadar %20.1’lik bir CAGR ile büyümesi öngörülmektedir.

Rigetti Computing’in Kuantum Sıçramasını Keşfetmek: Gelecek Yenilikleri ve Pazar Analizleri

**Rigetti Computing’a Giriş**

Rigetti Computing (RGTI), kuantum bilgisayarlama alanında önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktı ve sadece bir ay içinde %691.9’luk olağanüstü bir hisse fiyatı artışı gösterdi. Bu şaşırtıcı büyüme, IBM ve Microsoft’un sırasıyla %34.6 ve %16.5’lik mütevazı kazançlarını geride bırakıyor. Bu makalede, Rigetti’nin stratejik girişimleri, yenilikleri, piyasa durumu ve bu hızlı büyüyen şirketin geleceği hakkında daha derinlemesine bilgi sunulmaktadır.

**Stratejik Ortaklıklar ve Yenilikler**

Rigetti’nin büyüme eğrisi, **Riverlane**, **NVIDIA** ve **Quantum Machines** gibi dikkate değer firmalarla yaptığı iş birliklerine büyük ölçüde borçludur. Bu ortaklıklar, Rigetti’nin gelişmiş teknolojiler ve içgörülerden yararlanmasını sağladı ve böylece kuantum bilgisayarları alanındaki konumunu güçlendirdi.

Sonuçlardan biri, yapay zekanın 9-qubit Novera Kuantum İşlemcisi (QPU) için kalibrasyon süreçlerini otomatikleştirmekteki yenilikleridir. Bu yenilik, kuantum sistemlerinin performansını ve güvenilirliğini artırmada merkezi bir rol oynamıştır.

Ayrıca, Rigetti’nin Riverlane ile yaptığı işbirliği önemlidir; bu işbirliği kuantum hata düzeltme konusundaki önemli ilerlemelere yol açmıştır; bu da kuantum bilgisayarlar içinde güvenilir operasyonların sağlanması için kritik öneme sahiptir. Son dönemde 84-qubit Ankaa-2 sisteminde gerçek zamanlı hata düzeltme gösterimi gerçekleştirmek, Rigetti’nin kuantum teknolojisinde neyin mümkün olduğunu zorlamaya olan bağlılığını göstermektedir.

**Pazar Büyümesi ve Tahminler**

Rigetti Computing’in geleceği, kuantum bilgisayarlama pazarının 2030 yılına kadar %20.1 CAGR ile büyümesi öngörüldüğü için umut verici görünmektedir. Bu tahmini büyüme, finans, ilaç ve veri güvenliği gibi çeşitli sektörlerde kuantum çözümlerine güçlü bir talep olduğunu göstermektedir.

**Zorluklar ve Dikkate Alınması Gerekenler**

Etkin teknolojik gelişmelere rağmen, Rigetti gelir elde etme konusunda zorluklarla karşı karşıya. Şirket, 2024’ün 3. çeyreğinde gelirlerinde bir düşüş yaşadı ve gelir $2.4 milyon’a geriledi, bir önceki yıl ise $3.1 milyondu. Bu düşüş, büyük ölçüde değişken sözleşme teslimatlarıyla ilişkilendiriliyor ve mevcut iş modelinin ölçeklenebilirliği ve güvenilirliği hakkında sorular gündeme getiriyor.

Yatırımcılar temkinli yaklaşmalı; Rigetti’nin Zacks sıralaması #3 (Tut), bekle-gör stratejisini öneriyor. Potansiyel yatırımcıların, piyasa dinamikleri değiştikçe Rigetti’nin gelecekteki performansını dikkatle izlemeleri önemlidir.

**Rigetti Computing’e Yatırım Yapmanın Artıları ve Eksileri**

**Artılar:**
– Hızlı hisse fiyatı artışı, güçlü yatırımcı ilgisini gösteriyor.
– Teknolojik yetenekleri artıran sektör liderleri ile stratejik ortaklıklar.
– Sistem güvenilirliğini artıran kuantum hata düzeltme alanındaki yenilikler.

**Eksiler:**
– Son zamanlardaki gelir düşüşü, kârlılık konusunda endişeler doğuruyor.
– Pazar dalgalanması ve yerleşik rakiplerden gelen rekabet büyümeyi etkileyebilir.
– Mevcut Zacks sıralaması, temkinli bir yatırım duruşunu işaret ediyor.

**Kuantum Bilgisayarlar için Kullanım Senaryoları**

Rigetti, çeşitli sektörlerde farklı kullanım senaryolarına hizmet edecek şekilde iyi bir konumdadır:
– **İlaç Keşfi:** Karmaşık moleküler simülasyonlar aracılığıyla yeni ilaçların geliştirilmesini hızlandırma.
– **Finansal Modelleme:** Risk değerlendirmeleri ve fiyatlandırma modellerinin doğruluğunu artırma.
– **Kriptografi:** Veri güvenliği ve şifreleme yöntemlerini geliştirme.

**Sonuç**

Rigetti Computing, kuantum teknolojisinde yenilikçi gelişmeleri ile öncü bir konumda durmaktadır ve çeşitli sektörleri devrim niteliğinde etkileyebilir. Ancak yatırımcılar, mevcut zorlukları kuantum bilgisayar pazarındaki umut verici büyümeye karşı değerlendirmelidir. Rekabet ortamında ilerlemelerini ve adapte olmalarını izlemek, Rigetti’nin hızla ilerleyen bir sektörde nasıl evrildiğini gözlemlemek açısından kritik olacaktır.

Daha fazla bilgi için resmi Rigetti Computing web sitesini ziyaret edin.

Quilke Voracek

Quilke Voracek, yeni teknolojiler ve fintech alanlarında tanınmış bir yazar ve düşünce lideridir. Prestijli Hult Uluslararası İşletme Okulu'ndan Finansal Teknoloji alanında Master derecesi sahip olan Quilke, akademik mükemmeliyeti hızla gelişen dijital manzarayı derin bir anlayışla birleştirir. Teknoloji sektöründe on yılı aşkın bir deneyime sahip olan Quilke, Boston Dynamics'te yenilikçi projelere katkıda bulunmuş ve keskin teknoloji ile finansal sistemleri bir araya getirmeye odaklanmıştır. Quilke’nin görüşleri birçok yayında yer almış ve ortaya çıkan teknolojilerin finansal endüstriyi nasıl yeniden şekillendirebileceğini keşfetmeye büyük bir tutku duymaktadır. Yazıları aracılığıyla teknoloji ve finans arasındaki boşluğu kapatmayı, okuyucuların dijital ekonominin karmaşıklıklarını aşmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

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