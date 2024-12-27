Kuantum Şirketi’nde Büyük Değişimler! Önemli Yenilikler ve Finansal Yeniden Düzenlemeler Yolda

### Kuantum Şirketi’nden Mali Güncellemeler ve Ürün Yenilikleri

Kuantum Şirketi, ikinci çeyrek için karışık mali sonuçlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Şirketin yıllık gelirleri %7 azalarak toplamda 70.5 milyon dolara düştü. Ancak, neredeyse başa baş bir düzeltilmiş FAVÖK elde etti ve önemli ölçüde 14 milyon dolara kadar artan bir sipariş listesine sahip oldu. Geleceğe yönelik olarak, Kuantum, mali yıl 2025 sonuna kadar stratejik maliyet tasarrufu girişimleri ve operasyonel iyileştirmelerle 40 milyon dolar tasarruf etmeyi bekliyor. Şirket, FY 2025 için gelir tahminini 280 milyon dolara, düzeltilmiş FAVÖK’ü ise yaklaşık 3 milyon dolara ayarladı.

Ürün yenilikleri alanında, Kuantum, yapay zeka (AI) ve bulut depolama gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış, son teknoloji bir bant depolama sistemi olan Scalar i7 RAPTOR’u tanıttı. Bu yeni sistem, geleneksel kurumsal bant kütüphanelerine kıyasla %200’e kadar daha yüksek bir depolama yoğunluğu sunuyor ve ilk birimler şu anda müşteri testleri ve sertifikasyonu için geçiyor.

Ayrıca, Kuantum, Quantum Myriad tamamen flaş dosya sistemi için yeni bir paralel dosya sistemi istemcisi geliştirdiğini açıkladı. Bu istemci, özellikle yapay zeka, makine öğrenimi, yüksek performanslı hesaplama ve yaşam bilimleri alanlarındaki uygulamalar için NVIDIA’nın GPUDirect Storage®’ını optimize etmeyi amaçlıyor. Değerlendirmeler için erken erişim, 2025’in ilk çeyreği için planlanıyor ve daha geniş bir kullanılabilirlik ise yılın ilerleyen yarısında bekleniyor.

Kuantum Şirketi: Mali Zorluklarla Başa Çıkma ve Depolama Çözümlerinde Yenilikler

### Mali Manzara

Kuantum Şirketi, ikinci çeyrek için karışık mali sonuçlar bildirdi ve yıllık gelirlerin %7 düştüğünü gösterdi, toplamda 70.5 milyon dolara ulaştı. Ancak şirket, başa baş bir düzeltilmiş FAVÖK elde ederek ve sipariş listesini 14 milyon dolara önemli ölçüde artırarak direnç gösterdi. Bu gelişmeler, Kuantum’un operasyonlarını artırmak ve maliyetleri azaltmak için stratejik girişimlerini uygularken potansiyel bir toparlanmanın sinyalini veriyor.

Mali eğilimini istikrara kavuşturmak için cesur bir adım atan Kuantum, mali yıl 2025 sonuna kadar 40 milyon dolar tasarruf etmeyi hedefliyor. Bu stratejik bakış açısı, şirketin FY 2025 için gelir tahminini yaklaşık 280 milyon dolara ve beklenen düzeltilmiş FAVÖK’ü yaklaşık 3 milyon dolara revize etmesine neden oldu. Bu değişim, mevcut zorluklara proaktif bir yanıtın yanı sıra, Kuantum’u gelecekteki büyüme için konumlandırıyor.

### Ürün Geliştirme Yenilikleri

Kuantum, Scalar i7 RAPTOR’un piyasaya sürülmesiyle teknoloji dünyasında ses getirmektedir; bu, yapay zeka (AI) ve bulut depolama taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir bant depolama sistemidir. Bu son teknoloji sistem, geleneksel kurumsal bant kütüphanelerine göre %200’e kadar daha yüksek depolama yoğunluğuna sahiptir. Şu anda, ilk birimler müşteri testleri ve sertifikasyon aşamasındadır ve yaygın kabul için zemin hazırlamaktadır.

Ayrıca, Kuantum, Quantum Myriad tamamen flaş dosya sistemini geliştirmek amacıyla yeni bir paralel dosya sistemi istemcisi geliştiriyor. Bu yenilikçi istemci, özellikle yüksek performanslı uygulamalar için NVIDIA’nın GPUDirect Storage® ile optimize edilmiştir ve AI, makine öğrenimi, yüksek performanslı hesaplama ve yaşam bilimleri gibi sektörlerde önemlidir. Bu umut verici istemci için erken erişim değerlendirmeleri 2025’in ilk çeyreğinde bekleniyor; daha geniş bir lansman ise yılın ilerleyen dönemine planlanmıştır.

### Pazar İçgörüleri ve Gelecek Eğilimleri

AI ve bulut teknolojilerindeki ilerlemelerle veri depolama ihtiyaçlarının artmasıyla birlikte, Kuantum’un ürün yenilikleri zamanında ve ilgili bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Scalar i7 RAPTOR’un artırılan depolama yoğunluğu, modern uygulamaların geniş veri gereksinimlerini doğrudan karşılayarak depolama çözümleri pazarında güçlü bir rakip olmasını sağlamaktadır. Ayrıca, NVIDIA’nın mimarisiyle uyumluluğu artırarak, Kuantum kendisini yüksek performanslı hesaplama alanında etkili bir şekilde konumlandırmaktadır.

### Sonuç

Kuantum Şirketi, mali zorluklarla başa çıkarken aynı zamanda veri depolamada teknolojik ilerlemelerin yolunu açmaktadır. Stratejik maliyet düşürme önlemleri, yenilikçi ürün lansmanları ve depolama çözümlerinin geleceğine yönelik net bir odak ile Kuantum, gelişen teknoloji endüstrisi manzarasında daha sağlam bir şekilde çıkmaya hazırlanıyor.

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