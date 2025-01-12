Kaçırmayın! Siber Güvenliğin Geleceği Tehlikede!

Kuantum İlerlemeleri Arasında Siber Güvenliğin Yeni Sınırını Keşfetmek

22 Ocak 2025’te, İsviçre’nin Davos şehrindeki göz alıcı manzara, post-kuantum teknolojisi alanında lider olan SEALSQ Corp tarafından düzenlenen önemli bir yuvarlak masa tartışmasına ev sahipliği yapacak. Morosani Schweizerhof’ta gerçekleşecek bu etkinlik, **“Post-Kuantum AI Döneminde Siber Güvenlik”** konusunu derinlemesine inceleyecek.

Olay, üretken yapay zekanın kuantum bilişimle birleştirilmesinin potansiyel sonuçlarına odaklanacak ve mevcut şifreleme yöntemleri hakkında acil sorular gündeme getirecek. Uzmanlar, kuantum bilgisayarlarının gelişen yeteneklerinin yakında geleneksel siber güvenlik önlemlerini tehdit edebileceği konusunda uyarıyor ve bu nedenle kuruluşların **post-kuantum kriptografi (PQC)** çözümlerini gecikmeden benimsemelerinin zorunlu olduğunu belirtiyor.

Kuantum teknolojisindeki yenilikler ilerledikçe, **SEALSQ**, hem geleneksel hem de kuantum tabanlı siber tehditlere karşı veri güvenliğini sağlamak amacıyla kuantum dayanıklı çözümler geliştirmede öncüdür. Üretken AI’nin entegrasyonu risk azaltma stratejilerini artırırken, aynı zamanda istismar edilebilecek yeni zayıflıklar da getirmektedir.

Farklı sektörlerden seçkin panelistler, hızla değişen bir ortamda verilerin güvenliğini sağlama gibi sorunları ele alacak ve AI’nin potansiyel kuantum tehditlerine karşı savunma mekanizmalarını nasıl destekleyebileceği hakkında içgörüler sunacak. Katılımcılar, gelecekteki etkili siber güvenlik stratejilerini şekillendirmek için düşünce liderleriyle etkileşimde bulunma fırsatına sahip olacaklar.

Daha fazla bilgi ve kayıt için [SEALSQ Resmi Sitesi](https://www.wisekey.com/davos25/quantumpanel/) adresini ziyaret edin.

Siber Güvenlik Devrimi: Kuantum Yenilikleriyle Geleceği Yönlendirmek

22 Ocak 2025’te, İsviçre’nin Davos şehrindeki göz alıcı manzara, post-kuantum teknolojisi alanında lider olan SEALSQ Corp tarafından düzenlenen önemli bir yuvarlak masa tartışmasına ev sahipliği yapacak. Morosani Schweizerhof’ta gerçekleşecek bu etkinlik, **“Post-Kuantum AI Döneminde Siber Güvenlik”** konusunu derinlemesine inceleyecek.

### AI ve Kuantum Bilişim Kesitini Anlamak

Üretken yapay zekanın kuantum bilişimle entegrasyonu, mevcut siber güvenlik paradigmalarını bozması bekleniyor. Günümüzde veri koruma için temel olan geleneksel şifreleme yöntemleri, kuantum bilgisayarlarının yetenekleri genişledikçe önemli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, önümüzdeki on yıl içinde bu geleneksel yöntemlerin birçoklarının geçersiz hale gelebileceğini öngörüyor. Bu aciliyet, hem klasik hem de kuantum siber tehditlere karşı verileri korumak için **post-kuantum kriptografi (PQC)** geliştirilmesini hızlandırmıştır.

### Post-Kuantum Kriptografinin Anahtar Özellikleri

1. **Kuantum Dayanıklılığı**: PQC algoritmaları, kuantum bilgisayarlarının saldırılarına karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır.

2. **Çeşitlilik**: Bulut hizmetleri, IoT cihazları ve daha fazlasında veri iletimini güvence altına alarak çeşitli platformlarda uygulanabilir.

3. **Performans**: En son algoritmalar, artan güvenlik ile birlikte en az gecikmeyi sağlamak için optimize edilmiştir.

### AI’nin Siber Güvenliği Nasıl Geliştirdiği

Üretken AI yeni zayıflıklar sunarken, savunma stratejileri için yenilikçi çözümler de sunmaktadır:

– **Tehdit Tespiti**: AI, anormallikleri ve potansiyel tehditleri geleneksel yöntemlerden daha hızlı bir şekilde tanımlamak için büyük miktarda veriyi analiz edebilir.

– **Uyarlanabilir Savunma**: Makine öğrenimi modelleri, yeni verilerden sürekli olarak öğrenerek gelişen tehditlere uyum sağlayabilir.

– **Tahmine Dayalı Analitik**: AI, geçmiş verilere dayanarak gelecekteki saldırıları tahmin edebilir ve proaktif önlemler alabilir.

### Post-Kuantum Siber Güvenlik Stratejilerinin Artıları ve Eksileri

**Artıları:**

– Kuantum tehditlerine karşı veri korumanın artırılması.

– Katı güvenlik önlemleri ile kullanıcılar için güvenin artırılması.

– AI entegrasyonu, daha sağlam ve hızlı yanıtlar sağlar.

**Eksileri:**

– PQC’ye geçiş, kuruluşlar için maliyetli ve karmaşık olabilir.

– AI’nin gelişen doğası, sürekli yeniden değerlendirilmesi gereken yeni saldırı vektörleri sunabilir.

### Siber Güvenlikte Beklenen Eğilimler

Tehdit manzarası geliştikçe, dikkate değer birkaç eğilim bulunmaktadır:

– **PQC’nin Artan Benimsenmesi**: Kuruluşlar, yavaş yavaş post-kuantum kriptografik çözümlere geçiş yapacaklardır.

– **AI Yönetimi**: Şirketler, siber güvenlikte sorumlu AI kullanımı için çerçeveler oluşturacaklardır.

– **İş Birliği**: Etkili siber güvenlik önlemleri geliştirmek için hükümetler, özel şirketler ve akademi arasında artan ortaklıklar.

### Pazar İçgörüleri

Küresel siber güvenlik pazarının, kuantum dayanıklı çözümler için aciliyet nedeniyle önemli ölçüde büyümesi bekleniyor. Kuruluşlar, kuantum bilgisayarlarının potansiyel risklerini tanıdıkça, siber güvenlik teknolojilerine yatırımın artması bekleniyor.

### Sonuç

Davos’taki bu önemli yuvarlak masa tartışmasına yaklaşırken, kuantum teknolojisi ve siber güvenlik arasındaki iş birliği hayati olacaktır. Sektör liderleri ve uzmanlar, gelişen tehditlerle mücadele etmek için yenilikçi stratejiler arayacak ve verilerimizin belirsiz bir gelecekte güvende kalmasını sağlayacaktır.

Daha fazla bilgi ve kayıt için [SEALSQ Resmi Sitesi](https://www.wisekey.com/davos25/quantumpanel/) adresini ziyaret edin.