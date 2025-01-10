Jensen Huang’ın Şok Edici Açıklaması Kuantum Hisselerini Düşürdü

**Kuantum bilişim sektöründeki yatırımcılar, Nvidia’nın CEO’sunun yaptığı açıklamaların piyasalarda şok dalgaları yaratmasıyla bu hafta ani ve dramatik bir düşüşle karşılaştı.**

Alphabet’in etkileyici Willow kuantum işlemci çipini tanıtmasının ardından bir ay boyunca yükselen değerlemeler, iyimserliğin ani bir düşüş yaşamasına neden oldu. Willow çipi, geleneksel süper bilgisayarların milyarlarca yıl alacak başarımlara imza atarak yeni standartlar belirledi.

Ancak, Las Vegas’ta düzenlenen son CES etkinliğinde Huang, kuantum bilişimin yakın geleceği hakkında şüphe duyduğunu dile getirdi. Bu teknolojilerin pratik faydalar sağlaması için uzun bir zaman dilimi öngördü ve en kullanışlı kuantum bilgisayarlarının hâlâ en az 15 ila 30 yıl uzakta olabileceğini belirtti. Bu açıklama, Rigetti Computing, Quantum Computing ve D-Wave Quantum gibi şirketlerin hisselerinin en düşük seviyelerinde %51’e kadar düşmesine yol açan önemli bir satışa neden oldu.

Yatırımcılar, bu şirketlerin heyecanla daha önceki kazançlarına rağmen, minimum gelir bildirmesi nedeniyle keskin bir şekilde tepki verdiler. Örneğin, Rigetti yalnızca 2.4 milyon dolar gelir elde ederken, Quantum Computing sadece 101,000 dolar rapor etti. D-Wave benzer kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı ve yıllık gelir düşüşü yaşadı.

Alphabet’in Willow çipi ile elde ettiği başarılar, araştırmalarda ilerlemeleri işaret ediyor olabilir, ancak henüz bir iş için hazır ürün haline gelmiş değil. Kuantum bilişim firmalarının kırılgan mali sağlığını gözlemleyen yatırımcılar, kâr yolunun belirsizliğini göz önünde bulundurularak dikkatli davranmayı düşünebilir.

Kuantum Bilişim Hisseleri Düşüşte: İçgörüler ve Gelecek Tahminleri

**Kuantum Bilişimde Yatırımcılar ve Trendler**

Kuantum bilişim sektörü, Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın yaptığı son yorumların piyasalarda dalgalanmalara yol açmasıyla çalkantılı bir dönem geçiriyor. Alphabet’in, hesaplama verimliliğinde yeni rekorlar kıran Willow kuantum işlemci çipini tanıtmasıyla öne çıkan etkileyici bir ayın ardından, Huang’ın CES etkinliğindeki açıklamaları piyasanın coşkusunu aniden azalttı.

### Piyasa Tepkisi ve Hisse Performansı

Huang’ın kuantum teknolojilerinin hemen uygulanabilirliği konusundaki şüpheli yorumlarının ardından, yatırımcılar arasında bir satış dalgası yaşandı. Kuantum bilişim alanındaki önemli oyuncular olan Rigetti Computing, Quantum Computing ve D-Wave Quantum’un hisseleri, bu satış sırasında en düşük seviyelerinde %51’e kadar düştü. Burada ortaya çıkan çarpıcı gerçek, kuantum teknolojilerindeki umut verici atılımlara rağmen, bu şirketlerin mevcut durumda cüzi gelir akışlarıyla engellendiğidir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Rigetti yalnızca 2.4 milyon dolar gelir elde ederken, Quantum Computing yalnızca 101,000 dolar kazandı.

### Kârlılık Yolculuğu

Kuantum bilişim firmalarının kısa vadede umutları pek parlak değil; çoğu, çığır açan araştırmalar ile ticari uygulanabilirlik arasındaki boşluğu aşmaya çalışıyor. Sektöre dair önemli içgörüler, Willow çipi gibi yeniliklerin bilimsel ilerlemeleri işaret etmesine rağmen, henüz tüketici veya işletme pazarı için hazır ürünlere dönüşmediğini ortaya koyuyor.

### Kuantum Bilişime Yatırım Yapmanın Avantajları ve Dezavantajları

**Avantajlar:**

– **Yenilikçi Teknolojiler:** Kuantum sektöründeki şirketler, kriptografiden ilaç keşfine kadar çeşitli endüstrilerde potansiyel uygulamalara sahip teknolojik ilerlemelerin ön saflarında yer alıyor.

– **Hükümet ve Kurumsal Destek:** Hükümetlerin ve akademik kurumların artan finansman ve ilgi düzeyleri, uzun vadeli büyüme ve benimsemeyi tetikleyebilir.

**Dezavantajlar:**

– **Pratik Uygulamalar İçin Uzun Zaman Çizgisi:** Şüpheci tahminler, bu teknolojilerin anlamlı faydalar sağlamasının 15 ila 30 yıl sürebileceğini öne sürüyor.

– **Yüksek Riskler ve Düşük Gelirler:** Üst düzey firmaların mevcut mali performansından görüldüğü gibi, kârlılığa giden yol birçok zorlukla doludur.

### Gelecek Tahminleri ve Yenilikler

Analistler, kuantum bilişim çevresindeki heyecanın dalgalanmasına rağmen, hesaplamada uzun vadeli yenilik öncelikli olmaya devam ettikçe, bu alanın muhtemelen yatırım almaya devam edeceğini öngörüyor. Kuantum hata düzeltme, stabilite iyileştirmeleri ve hibrit kuantum-klasik bilişim yöntemlerindeki yenilikler, tanıdık bir piyasa varlığına yönelik boşluğu giderek kapatabilir.

### Kuantum Bilişimin Geleceği Üzerine İçgörüler

Sektör uzmanları, klasik bilişim ve kuantum bilişim çerçevelerini birleştiren hibrit modellere yönelmenin, hem araştırmacılar hem de yatırımcılar için aranan geçiş aşaması olabileceğini öne sürüyor. Bu, tam olarak gerçekleştirilmiş kuantum sistemlerinden daha önce pratik uygulama yolları açabilir.

### Sonuç

Yatırımcılar için, kuantum bilişim sektöründe mevcut volatilite ve anında getirilerin eksikliği göz önüne alındığında dikkatli olmaları önerilir. Sonuçtaki düşüş, kuantum teknolojisi yatırımlarının uygulanabilirliğini değerlendirmede pragmatik bir yaklaşımın gerekliliğini vurgulamaktadır.

Kuantum bilişim yenilikleri hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi ve güncelleme için quantumcomputing.net adresini ziyaret edin.