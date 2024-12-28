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İnanılmaz Piyasa Hareketleri! Kuantum Bilgisayar Hisseleri Yükseliyor!

28 Aralık 2024
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**Kuantum Hesaplama Hisseleri Isınıyor: Rigetti’nin İnanılmaz Yükselişi 2024 Pazar Vurgularını Aşıyor**

Cuma günü erken işlemler, Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) için dikkat çekici bir yükselişi gösterdi ve hisse senetleri %10’dan fazla bir artışla şaşırttı. Bu yükseliş, büyüme fırsatları arayan yatırımcıların dikkatini çeken kuantum hesaplama firmaları arasında olağanüstü bir trendin parçası. Rigetti’nin hisseleri son altı ayda inanılmaz bir şekilde **%1,640** artış gösterdi.

Son çeyrekte yalnızca **2.4 milyon dolar** gelir elde etmesine rağmen, Rigetti hisseleri yalnızca beş günde **%140** ve son bir ayda **%640** yükseldi. Bu hızlı yükseliş, şirketin değerlemesini **4.3 milyar dolar** seviyesine çıkardı. Rigetti ile birlikte, Kuantum Hesaplama (NASDAQ:QUBT) aynı gün %4.7’lik hafif bir düşüş yaşarken, diğer rakipler karışık performanslar sergiledi; D-Wave Quantum (NYSE:QBTS) %4 artarken, IonQ (NYSE:IONQ) %3.7 düşüş yaşadı ve Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ) %1.5 yükseldi.

Heyecan yalnızca Rigetti ile sınırlı değil. Google’ın gelişmiş kuantum işlemcisi **Willow**’un tanıtılması, alanda yatırımcıların yeniden ilgisini artırdı. Şirketler bu hisseleri incelemeye başladıkça, kuantum hesaplama spekülatif yatırımların odak noktası haline geliyor ve teknolojide çığır açan yeniliklerin yolunu açıyor. Pazar hareketliliği ile birlikte, kuantum hesaplamanın yıl sonuna yaklaşırken dikkatleri üzerine çektiği açık.

Kuantum Hesaplama Hisseleri Yükseliyor: Rigetti Sadece Başlangıç mı?

**Kuantum Hesaplama Yatırımlarının Yükselişi**

Yatırımcı ilgisinde önemli bir artış gözlemlerken, kuantum hesaplama hisseleri finansal manzarada sıcak bir konu haline geldi. Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI), yatırımcıları etkileyen %10’dan fazla bir hisse artışı ile son zamanlarda dikkat çekti ve şaşırtıcı bir şekilde, hisseleri son altı ayda %1,640 yükseldi. Bu performans, kuantum hesaplama sektöründeki daha geniş eğilimleri göstermektedir.

**Ana Finansal Göstergeler ve Pazar Değeri**

Son çeyrekte yalnızca **2.4 milyon dolar** gelir elde etmesine rağmen, Rigetti’nin piyasa değeri etkileyici bir şekilde **4.3 milyar dolar** seviyesine yükseldi. Bu anomali, gelecekteki potansiyelin mevcut mütevazı gelirler arasında bile yüksek değerlemeleri teşvik ettiği kuantum hesaplama pazarının spekülatif doğasını vurgulamaktadır. Ayrıca, Rigetti’nin hisseleri yalnızca beş günde %140 artarak, bu yeni teknolojinin etrafındaki dalgalanma ve yatırımcı heyecanını göstermektedir.

**Rekabetçi Manzara ve Hisse Karşılaştırmaları**

Kuantum hesaplama endüstrisi, en büyük oyuncuları arasında karışık performanslar sergiliyor. Rigetti’den sonra, diğer dikkat çekici firmalar şunlardır:

– **Kuantum Hesaplama (NASDAQ:QUBT)**, %4.7 düştü.
– **D-Wave Quantum (NYSE:QBTS)**, %4 arttı.
– **IonQ (NYSE:IONQ)**, %3.7 düştü.
– **Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)**, %1.5 arttı.

Bu dalgalanmalar, her şirketin benzersiz teknolojik ilerlemeleri ve pazar konumlamasıyla etkilenen çeşitli yatırım fırsatları sunmaktadır.

**Büyümeyi Tetikleyen Yenilikler: Google’ın Willow İşlemcisi**

Google’ın gelişmiş kuantum işlemcisi **Willow**’un tanıtımı, piyasa içindeki duygu üzerinde etkili olan bir diğer önemli gelişmedir. Kuantum teknolojisindeki ilerlemelerin birçok sektörü devrim niteliğinde değiştirmesi bekleniyor, bu da yatırımcılar arasında yenilenen bir ilgi yaratmıştır. Bu yenilik, şirketlerin kuantum hesaplama alanında elde etmeye çalıştığı rekabet avantajını ortaya koymaktadır.

**Gelecek Görünümü ve Tahminler**

Kuantum hesaplama gelişmeye devam ederken, analistler bu sektördeki yatırımların artacağını öngörüyor. Mevcut yükseliş, daha sağlam bir büyümenin habercisi olarak görülebilir. Spekülatif yatırımlar, klasik bilgisayarların ulaşabileceğinden daha öte işlem gücü ve problem çözme yeteneklerini artıracak yeniliklere yol açabilir.

**Kuantum Hesaplama Hisselerine Yatırım Yapmanın Artıları ve Eksileri**

**Artılar:**
– Yüksek büyüme potansiyeli: Rigetti gibi şirketler devrim niteliğindeki teknolojinin ön saflarında.
– Google’ın Willow’u gibi yenilikler, daha fazla yatırımcı ilgisi ve finansman sağlayabilir.
– Sektör, hem kurumsal hem de perakende yatırımcılardan dikkat çekiyor.

**Eksiler:**
– Yüksek volatilite: Hisse fiyatları kısa sürelerde dramatik bir şekilde dalgalanabilir.
– Sınırlı gelir üretimi: Bu alandaki birçok şirket, Rigetti dahil, hala erken geliştirme aşamalarında.

**Pazar Eğilimleri ve Yatırım İçgörüleri**

Yatırımcılar dikkatli adımlarla ilerlemeli, ancak kuantum hesaplama pazarındaki fırsatları gözlemlemeye devam etmelidir. Rekabet yoğun ve değerlemeler şişirilmiş gibi görünse de, teknolojik ilerlemeler gelecekteki büyümeyi haklı çıkarabilir. Ayrıca, piyasa analistleri, risk yönetimi için sektördeki çeşitli firmalar arasında çeşitlendirilmiş yatırımların dikkate alınmasını önermektedir.

Sonuç olarak, kuantum hesaplama teknolojik bir devrimin eşiğinde dururken, potansiyel yatırımcılar için Rigetti gibi ana oyunculara ve Google’ın Willow işlemcisi gibi yeniliklere dikkat etmek kritik olacaktır.

Teknoloji ve pazar trendleri hakkında daha fazla bilgi için Investor’s Business Daily adresini ziyaret edin.

What's Behind The Explosive 500% Rise In D-Wave Quantum QBTS Stock

Emily Urban

Emily Urban, finans yeniliklerinin hızla gelişen manzarasına dair zengin bir bilgi ve içgörü sunan deneyimli bir teknoloji ve fintech yazarıdır. Geleneksel bankacılık sistemlerinde blok zinciri teknolojisinin entegrasyonuna odaklanan Dijital Finans alanında Synergy Üniversitesi'nden Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Emily, keskin fintech çözümlerinin geliştirilmesine katkıda bulunduğu ve sektörde paha biçilmez deneyimler kazandığı Connect Financial Services'ta birkaç yıl geçirdi. Makaleleri, finans alanında yeni teknolojilerin sonuçları hakkında ışık tutan önde gelen yayınlarda yer aldı. Hikaye anlatımına olan tutkusu ve izleyicisini eğitme taahhüdü ile donanmış olan Emily, teknoloji ile kişisel finans arasındaki kesişim noktalarını keşfetmeye devam ediyor ve okurlarının dijital ekonominin karmaşıklıklarını anlamalarına yardımcı oluyor.

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