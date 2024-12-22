Bu Hisse Uçuyor! Kuantum Bilgisayarların Neden Bir Sonraki Büyük Şey Olduğunu Keşfedin.

Wall Street’in Kuantum Hesaplamaya Olan İlgisi

Kuantum hesaplama, piyasa oyuncuları arasında hızla popülarite kazanıyor ve potansiyel etkisi, önümüzdeki yıl için üretken yapay zeka ile karşılaştırılmaya başlandı. Özellikle, Rigetti Computing, Inc. (RGTI) bu yıl olağanüstü bir performans sergileyerek %495.3’lük şaşırtıcı bir artışla, NVIDIA Corporation’ın %164.7’lik kazançlarını çok geride bıraktı.

Bu yıl, NVIDIA’nın hisse değeri esas olarak AI patlaması ile artan GPU satışları sayesinde yükseldi. Ancak, Rigetti’nin son yükselişi, kuantum hesaplama sektöründeki önemli ilerlemelere atfedilebilir. Alphabet Inc. yakın zamanda, hata azaltımını artırmayı ve büyük ölçekli kuantum yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan Willow adlı devrim niteliğinde bir kuantum çipi tanıttı.

Ayrıca, Amazon.com, kuantum teknolojisine olan ilgiyi daha da artıran Quantum Embark programını başlattı. ABD’li yasa yapıcıların kuantum araştırmaları için önemli bir 2.7 milyar dolarlık fon talep etmesiyle, Rigetti’nin büyüme beklentileri umut verici görünüyor.

Şu anda 1.3 milyar dolar değerinde olan küresel kuantum hesaplama pazarının, 2029 yılına kadar 5.3 milyar dolara ulaşması beklenen %32.7’lik olağanüstü bir CAGR ile büyümesi öngörülüyor. Rigetti, geliştiricilere gerekli kaynakları sağladığı ve yenilikçi Novera kuantum işlemcisini yeni piyasaya sürdüğü için bu büyüme eğrisinden büyük ölçüde fayda sağlayabilir.

Umut verici işaretlere rağmen, potansiyel yatırımcıların dikkatli olmaları önerilir, çünkü kuantum hesaplama spekülatif kalmaya devam etmekte ve operasyonel riskler taşımaktadır. Rigetti’nin mevcut Zacks Sıralaması #3 olarak duruyor ve bu, iddialı büyüme stratejileri arasında bir bekletme tavsiyesi anlamına geliyor.

Kuantum Hesaplama: Teknoloji Yatırımlarında Bir Sonraki Sınır

### Kuantum Hesaplamanın Yükselişi

Kuantum hesaplama, teknoloji endüstrisinde hızla bir güç merkezi haline geliyor ve üretken yapay zeka tarafından oluşturulan heyecanı yansıtıyor. Finans analistleri ve yatırımcılar, kuantum teknolojisinin potansiyel etkisini giderek daha fazla tanımaya başlıyor ve Rigetti Computing, Inc. (RGTI) bu alanda öncülük ediyor. Bu yıl yalnızca, Rigetti, %495.3’lük olağanüstü bir hisse artışı ile piyasayı şaşırttı ve bu, esas olarak AI kaynaklı GPU talebine atfedilen NVIDIA Corporation’ın etkileyici %164.7’lik kazancını belirgin şekilde aştı.

### Sektörü İleri Taşıyan Yenilikler

Kuantum hesaplamaya olan ilgiyi daha da pekiştiren birkaç önemli yenilik var. Örneğin, Alphabet Inc. hata oranlarını önemli ölçüde azaltmak ve büyük ölçekli kuantum hesaplamalarını kolaylaştırmak için tasarlanan Willow kuantum çipini piyasaya sürdü. Bu teknolojideki sıçrama yalnızca teorik değil; ilaçtan finans sektörüne kadar çeşitli endüstriler için önemli pratik sonuçları var.

Ayrıca, Amazon’un Quantum Embark programını tanıtması, kuantum teknolojileriyle etkileşimi teşvik etmek ve geliştiricilere kaynak sağlamak için başka bir dönüm noktasıdır. Bu tür girişimler, kuantum yeteneklerinin daha geniş bir şekilde benimsenmesi ve anlaşılmasına zemin hazırladığı için kritik öneme sahiptir.

### Pazar Tahminleri ve Büyüme Potansiyeli

Şu anda yaklaşık 1.3 milyar dolar değerinde olan küresel kuantum hesaplama pazarının, %32.7’lik bir bileşik yıllık büyüme oranıyla (CAGR) büyümesi ve 2029 yılına kadar 5.3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu patlayıcı büyüme, artan yatırımlar ve sektörler arası kuantum faydalarının artan anlaşılması ile destekleniyor. Rigetti Computing, özellikle yenilikçi özellikleriyle geliştiriciler arasında ilgi gören Novera kuantum işlemcisi ile bu genişlemeden önemli ölçüde fayda sağlayabilir.

### Kuantum Hesaplamaya Yatırım Yapmanın Artıları ve Eksileri

**Artılar:**

– **Hızlı Büyüme:** Sektörün hızla genişlemesi bekleniyor ve bol miktarda yatırım fırsatı sunuyor.

– **Teknolojik İlerlemeler:** Şirketler sürekli olarak yenilik yapıyor, bu da yeni teknolojilerin sağlam bir boru hattını sağlıyor.

– **Çeşitli Uygulamalar:** Kuantum hesaplama, sağlık, finans ve lojistik gibi çeşitli endüstrileri devrim niteliğinde değiştirme potansiyeline sahip.

**Eksiler:**

– **Spekülatif Doğa:** Teknoloji hala başlangıç aşamasında ve uzun vadeli geçerliliği belirsiz.

– **Operasyonel Riskler:** Kuantum sistemlerinin karmaşıklığı ve benzersizliği önemli operasyonel zorluklar yaratıyor.

– **Pazar Rekabeti:** Daha fazla oyuncunun alana girmesiyle rekabet daha da yoğunlaşacak ve bu da kârlılığı etkileyebilir.

### Mevcut Pazar Duygusu ve Sıralamalar

Rigetti’nin hisse hareketleri sektörde bir iyimserliği yansıtıyor, ancak yatırımcıların kuantum hesaplamanın spekülatif doğası nedeniyle dikkatli yaklaşmaları öneriliyor. Şu anda, Rigetti #3 Zacks Sıralaması’na sahip ve bu, büyüme stratejilerinin mevcut olduğunu gösteren bir bekletme tavsiyesi anlamına geliyor; bu nedenle, bekleyip görme yaklaşımının uygun olabileceği önerilmektedir.

### Kuantum Hesaplamanın Geleceği

Kuantum hesaplamanın geleceği parlak görünüyor; sektöre önemli yatırımlar ve araştırmalar yönlendiriliyor. Rigetti ve Alphabet gibi şirketler yenilik yapmaya devam ettikçe, alanın önemli ölçüde evrim geçirmesi muhtemeldir.

Kuantum hesaplama sadece teknolojik bir merak değil; birçok sektörde dönüşüm gücü olarak konumlanıyor. Yatırımcılar ve teknoloji meraklıları, bu hızla gelişen alanı izlemeye devam etmelidir, çünkü bu alan teknoloji ekonomisinin önemli bir segmentine dönüşmektedir.

Kuantum teknolojisi dünyası hakkında daha fazla bilgi için IBM‘yi ziyaret ederek daha fazla kaynak ve güncelleme edinebilirsiniz.