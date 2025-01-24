Blue Origin’in Yeni Shepard NS-29 Misyonu: Gelişmiş Uzay Araştırmaları için Ay Yerçekimi Simülasyonunda Öncülük

Blue Origin, ayın ilgili teknolojilerini test etmek ve uygun maliyetli uzay keşfinin sınırlarını zorlamak için bir sonraki New Shepard uçuşu olan NS-29’u başlatmaya hazırlanıyor. Görevin fırlatma penceresi, 28 Ocak Salı günü, CST saatine göre 10:00’da (1600 UTC) Teksas’ın Batı bölgesindeki Fırlatma Alanı One’dan açılacak ve fırlatmadan 15 dakika önce canlı yayın başlayacak.

İlk Uzun Süreli Ay Yerçekimi Simülasyonu

NS-29 misyonunun belirleyici bir özelliği, Ay’ın yerçekimi ortamının kasıtlı bir şekilde simüle edilmesidir—bu, Dünya’nın yerçekiminin yaklaşık altıda biri kadardır. New Shepard mürettebat kapsülünün yaklaşık 11 dönüş/dakika hızında döndürülmesiyle, yükler en az iki dakika boyunca ay yerçekimi kuvvetlerini deneyimleyecek. NASA tarafından desteklenen bu yaklaşım, genellikle parabolik uçuşlar veya düşme kulesi deneyleri sırasında yalnızca birkaç saniye kısmi yerçekimi sunan diğer ay yerçekimi simülasyon yöntemlerine göre önemli bir gelişim temsil ediyor.

Anahtar Ay Teknolojilerini Test Etme

Uçuşta olan 30 yükten 29’u mürettebat kapsülünün içinde güvence altına alınmışken, biri booster üzerinde montelenmiş ve uzaydaki çevre koşullarına maruz kalacak. Neredeyse tüm yükler, ay operasyonları için crucial teknolojileri test etme amacına yönelik altı ana alana yayılıyor:

Yerinde Kaynak Kullanımı Toz Azaltma Gelişmiş Yaşam Sistemleri Sensorlar ve Aletler Küçük Uzay Aracı Teknolojileri Giriş, İniş ve Yüzeye İniş

Honeybee Robotics—Blue Origin’in Uzay Sistemleri bölümünün bir parçası—sadece Ay regolitini kazma, delme ve işleme üzerine odaklanan dört yük sunuyor. Deneylerin yarısından fazlası, gelecek Ay görevlerine hazırlığı ilerletmek amacıyla NASA’nın Uçuş Fırsatları programı tarafından destekleniyor.

New Shepard Filosunun Genişletilmesi

NS-29 ile birlikte, Blue Origin, New Shepard üzerinde 175’ten fazla ticari yük uçurarak bir dönüm noktasına ulaşacak. Artan talebi daha iyi karşılamak için şirket artık üç kapsül ve iki roket çalıştırıyor, böylece yükler ve potansiyel astronot uçuşları için uyumluluk ve daha hızlı dönüş süreleri sağlanıyor. NS-29 misyonu, Blue Origin’in yeni tanıtılan roketini özel bir yük kapsülü ile birleştirerek şirketin büyüyen filosunun çok yönlülüğünü vurgulayacak.

Gelecek Nesilleri İlham Verme

Keskin uzay araştırmalarına ek olarak, NS-29, Club for the Future aracılığıyla öğrenciler tarafından katkıda bulunan binlerce tebrik kartını taşıyacak—Blue Origin’in STEAM odaklı kar amacı gütmeyen kuruluşu. 2019’da kurulduğundan beri, organizasyon dünya genelinde 44 milyondan fazla kişiyi dahil etti ve bir sonraki yenilikçi nesilde bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiğe bir tutku ateşlemeyi amaçlıyor.

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