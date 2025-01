Möt Mattes Drottningen: En Banbrytare för Kvinnor inom STEM

### Dr. Angela Tabiris inspirerande resa

Från Pussel till Priser: Hur Dr. Angela Tabiri förändrar matematik för afrikanska kvinnor

Dr. Angela Tabiri, känd som matematikdrottningen i Ghana, har uppnått en historisk prestation genom att bli den första afrikanska mästaren i The Big Internet Math Off-tävlingen. Vid endast 35 års ålder är Dr. Tabiris resa in i matematikens värld både inspirerande och stärkande, särskilt för kvinnor i Afrika som strävar efter att ge sig in i STEM-områden.

#### Bakgrund och prestationer

Till en början ovetande om sin potential inom matematik, guidade Dr. Tabiris passion för problemlösning och pussel henne så småningom mot sin karriär. I tävlingen mot 15 andra skickliga matematiker visade hon sin unika förmåga att bryta ner komplexa begrepp till begripligt språk, vilket visade inte bara hennes expertis utan också hennes engagemang för utbildning.

Dr. Tabiris forskning fokuserar främst på kvantalgebra vid African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) i Ghana. Hennes innovativa arbete bidrar till en växande kunskapsbas som syftar till att tillämpa matematiska principer på nya och framväxande områden.

#### Öka kvinnlig delaktighet i matematik

En av Dr. Tabiris betydande bidrag är hennes mentorroll i Girls in Mathematical Sciences Programme, en banbrytande initiativ som syftar till att uppmuntra unga kvinnor att studera matematik. Hon noterar den oroande trenden med minskande kvinnligt deltagande i matematik på universitetsnivå, trots lika antal pojkar och flickor i gymnasiets matematikklasser. Denna nedgång kan tillskrivas samhälleliga uppfattningar om att matematik är ett manligt dominerat område, tillsammans med en brist på kvinnliga förebilder i branschen.

Dr. Tabiris ideella organisation, FemAfricMaths, uttrycker hennes mission att skapa plattformar för unga afrikanska tjejer som är intresserade av matematik och andra STEM-disciplinerna. Genom att erbjuda workshops, resurser och mentorskap arbetar FemAfricMaths aktivt för att riva ned barriärer som avskräcker kvinnor från att följa karriärer inom matematik och vetenskap.

#### Vikten av förebilder

Förebilder spelar en avgörande roll i att forma unga flickors ambitioner. Dr. Tabiris framgång fungerar som ett hoppets ljus, som visar att med engagemang och hårt arbete kan kvinnor utmärka sig inom matematik och göra betydande insatser inom området.

#### Framtida trender och förutsägelser

I takt med att Dr. Tabiris inflytande växer finns det potential för en förändring i uppfattningen om kvinnor inom matematik i Afrika. Trender visar att ökad synlighet av kvinnliga matematiker kan inspirera en ny generation att omfamna dessa områden. Genom att främja en stödjande gemenskap genom initiativ som FemAfricMaths och Girls in Mathematical Sciences Programme, hoppas man se en ökning av antalet kvinnor inom matematikrelaterade yrken.

#### Slutsats

Dr. Angela Tabiri är inte bara en matematiker; hon är en rörelse. Hennes resa från ett litet område i Ghana till den internationella scenen berikar berättelsen om kvinnor inom matematik och STEM. Genom att vårda unga talanger och utmana traditionella könsroller banar hon väg för en mer inkluderande och mångfaldig framtid inom matematik.

