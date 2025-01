Blue Origins nya Shepard NS-29-mission: Banbrytande simulering av månens gravitation för avancerad rymdforskning

Blue Origin är redo att lansera sin nästa New Shepard-flygning—betecknad NS-29—för att testa månbaserade teknologier och tänja på gränserna för prisvärd rymdforskning. Uppskjutningsfönstret för uppdraget öppnar på tisdag den 28 januari klockan 10:00 CST (1600 UTC) från Launch Site One i västra Texas, med en livewebbcast som börjar 15 minuter före uppskjutning.

Första Utökade Mångravitationssimuleringen

En definierande funktion för NS-29-uppdraget är den avsiktliga simuleringen av månens gravitationsmiljö—ungefär en sjättedel av jordens. Genom att snurra New Shepard-bemanningskapseln med en hastighet av ungefär 11 varv per minut kommer lasten ombord att uppleva minst två minuter av månens gravitationskrafter. Denna metod, som stöds av NASA, representerar en betydande förbättring jämfört med andra metoder för simulering av månens gravitation, som vanligtvis bara erbjuder några sekunder av partiell gravitation under parabolflygningar eller falltornsexperiment.

Testa Nyckelteknologier för Månen

Av de 30 lasterna som flygs är 29 säkrade inuti besättningskapseln, medan en är monterad på raketen för att utsättas för omgivande förhållanden i rymden. Nästan alla laster är dedikerade till att testa teknologier som är avgörande för månbaserade operationer, som sträcker sig över sex huvudområden:

In-Situ Resursutnyttjande Dammmitigation Avancerade Bostadssystem Sensorer och Instrumentering Små Rymdfarkostteknologier Inträde, Nedstigning och Landning

Honeybee Robotics—en del av Blue Origins In-Space Systems-avdelning—bidrar ensam med fyra laster inriktade på grävning, borrning och bearbetning av månregolit. Mer än hälften av experimenten har stöd från NASAs Flight Opportunities-program, vilket visar på ett nära partnerskap som syftar till att öka beredskapen för framtida månuppdrag.

Utöka New Shepard-flottan

Med NS-29 kommer Blue Origin att nå en milstolpe med att flyga över 175 kommersiella laster på New Shepard. För att bättre möta den ökande efterfrågan driver företaget nu tre kapslar och två raketer, vilket säkerställer kompatibilitet och snabbare omställningstider för både laster och potentiella astronautflygningar. NS-29-uppdraget kommer att använda Blue Origins nyligen debuterade raket i kombination med en dedikerad lasterkapsel, vilket framhäver mångsidigheten hos företagets växande flotta.

Inspirera Framtida Generationer

Tillsammans med banbrytande rymdforskning kommer NS-29 att transportera tusentals vykort som bidragits av studenter genom Club for the Future—Blue Origins STEAM-fokuserade ideella organisation. Sedan grundandet 2019 har organisationen engagerat mer än 44 miljoner människor världen över, med målet att väcka en passion för vetenskap, teknik, ingenjörskonst, konst och matematik bland nästa generations innovatörer.

