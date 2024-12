Velike novosti za Južni Chicago! Kvantno računarstvo pravi veliki korak napred.

Jordan Lusk je ugledni pisec i mislilac na področju novih tehnologij in fintech. Ima diplomo iz informacijske tehnologije na ugledni Univerzi Stanford, kjer je razvil močan interes za preplet financ in digitalnih inovacij. Sveč več kot desetletnimi izkušnjami v tehnološki industriji je Jordan zasedal strateške vloge v različnih start-upih in uveljavljenih podjetjih, vključno z njegovim delom kot višji analitik v podjetju ZeniTech Solutions, kjer se je osredotočil na aplikacije blockchain v finančnih storitvah. Njegovi članki so bili objavljeni v vodilnih finančnih revijah, on pa je predan raziskovanju transformativne moči tehnologije pri oblikovanju prihodnosti financ. Jordanova strokovnost ne odraža le njegove akademske izobrazbe, temveč tudi njegovo strast po spodbujanju pomembnih razprav o spreminjajočem se okolju digitalnih financ.