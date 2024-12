Odklepavanje prihodnosti: Ali je kvantno računalstvo naslednja zlate mrzlica?

### Investitorji so navdušeni nad delnicami kvantnega računalništva

Kvantno računalništvo je na poti, da revolucionira tehnologijo, in družbena omrežja so polna navdušenja, ko se približuje leto 2025. Trojica ključnih igralcev—D-Wave Quantum Inc. (QBTS), Rigetti Computing, Inc. (RGTI) in IonQ, Inc. (IONQ)—je v zadnjem času doživela izjemne dobičke na borzi.

Trenutno ocenjena na približno 1,3 milijarde dolarjev, je globalna trg kvantnega računalništva na poti, da doseže 5,3 milijarde dolarjev do leta 2029, z osupljivo letno stopnjo rasti (CAGR) 32,7%. To hitro rast spodbuja hitra uporaba kvantne tehnologije, ki prekaša tradicionalno računalništvo pri reševanju kompleksnih problemov učinkovito.

Vodila svetovalna firma McKinsey napoveduje, da bi lahko kvantno računalništvo do leta 2035 prispevalo osupljivih 1,3 trilijona dolarjev k globalnemu gospodarstvu. Njegove aplikacije v materialni znanosti in farmacevtski industriji so še posebej obetavne, zlasti pri izboljšanju sposobnosti umetne inteligence in optimizaciji finančnih storitev.

V samo treh mesecih so delnice, osredotočene na kvantno računalništvo, doživele impresivno rast, ki je presegla glavne indekse. Defiance Quantum ETF (QTUM) je narasel za 27,8%, kar kaže na potencial tega novonastajajočega trga.

Investitorji so še posebej navdušeni nad D-Wave in Rigetti. D-Wave se odlično znajde pri optimizaciji realnih problemov, medtem ko so Rigetti primerjali z NVIDIA zaradi njihove osredotočenosti na kvantno strojno infrastrukturo. Vendar pa je pri IonQ potrebna previdnost, saj lahko njihove visoke ocene predstavljajo tveganja kljub njihovim tehnološkim ambicijam.

### Pregled delnic kvantnega računalništva

Ko se pričakovanja glede napredka v kvantnem računalništvu povečujejo, se investitorji vse bolj zanimajo za delnice v tem transformativnem sektorju. Nekatera izmed najbolj razpravljanih podjetij vključujejo D-Wave Quantum Inc. (QBTS), Rigetti Computing, Inc. (RGTI) in IonQ, Inc. (IONQ). Ta podjetja ne le, da vodijo tehnološke inovacije, ampak tudi izkazujejo pomembno rast na borzi.

### Rast trga in napovedi

Globalni trg kvantnega računalništva, trenutno ocenjen na približno **1,3 milijarde dolarjev**, naj bi do leta **2029** dosegel impresivnih **5,3 milijarde dolarjev**, kar ga poganja letna stopnja rasti (**CAGR**) **32,7%**. Ta eksponentna rast je predvsem posledica naraščajočega povpraševanja po tehnologiji, ki je sposobna reševati kompleksne probleme, s katerimi se tradicionalni računalniki težko spopadajo.

McKinsey & Company napoveduje, da bi sektor lahko pomembno prispeval k gospodarstvu, saj bi lahko do leta **2035** prispeval kar **1,3 trilijona dolarjev** k globalnemu gospodarstvu. Potencialne aplikacije tehnologije so obsežne, zlasti na področjih, kot so materialna znanost, farmacevtska industrija, umetna inteligenca in finančne storitve.

### Učinkovitost delnic in trendi

V zadnjih nekaj mesecih so delnice kvantnega računalništva znatno presegale glavne tržne indekse. **Defiance Quantum ETF (QTUM)** je poročal o izjemnem povečanju za **27,8%**, kar kaže na močno zanimanje in zaupanje investitorjev v prihodnost kvantnih tehnologij.

### Ključni igralci na trgu

**D-Wave Quantum Inc.** je znan po svojih sposobnostih optimizacije kompleksnih problemov, kar ga dela privlačnega za podjetja, ki želijo izboljšati operativno učinkovitost. **Rigetti Computing, Inc.**, pogosto primerjan z NVIDIA, se osredotoča na razvoj visokozmogljive kvantne strojne opreme, kar ga je naredilo osrednja točka za tehnološko usmerjene investitorje.

Nasprotno pa **IonQ, Inc.** predstavlja bolj previdno investicijsko priložnost. Čeprav imajo inovativno tehnologijo, se lahko njihove ocene delnic štejejo za napihnjene, kar predstavlja potencialna tveganja za investitorje.

### Prednosti in slabosti vlaganja v delnice kvantnega računalništva

**Prednosti:**

– Potencial za znatne donose, ko se tehnologija razvija.

– Uporaba v različnih industrijah, kar zagotavlja široko povpraševanje.

– Vključevanje velikih tehnoloških podjetij in vlad, kar kaže na močno prihodnjo podporo.

**Slabosti:**

– Visoka volatilnost in tveganje, povezano z novimi tehnologijami.

– Negotova regulativna okolja in časovne okvire sprejemanja na trgu.

– Spremembe v ocenah podjetij, zlasti med voditelji v tem prostoru.

### Primerjava kvantnih računalniških tehnologij

Pri primerjavi kvantnih računalniških tehnologij teh podjetij je pomembno prepoznati njihove edinstvene pristope. D-Waveova osredotočenost na optimizacijo se razlikuje od Rigettijeve predanosti strojni infrastrukturi, kar poudarja različne poti za učinkovito izkoriščanje kvantnega računalništva.

### Uvidi in napovedi za prihodnost

Kot se napredki v kvantni tehnologiji nadaljujejo, strokovnjaki predlagajo opazovanje trendov, kot so:

– Povečano sodelovanje med kvantnimi podjetji in tradicionalnimi tehnološkimi velikani.

– Nadaljnja evolucija kvantnih algoritmov, ki bi lahko pospešila sprejemanje.

– Potencial kvantnega računalništva za reševanje problemov, ki jih klasični računalniki štejejo za nerešljive, zlasti na področju umetne inteligence in strojnega učenja.

### Zaključek

Na kratko, investicijsko okolje v kvantnem računalništvu je živahno in polno potenciala. Vendar pa, čeprav je priložnost za rast ogromna, se investitorjem priporoča, da temeljito raziskujejo in upoštevajo tako obljubo tehnologije kot tudi inherentna tveganja, povezana z novimi trgi.

