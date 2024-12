Nova Mehika povečuje naložbe v kvantno tehnologijo! Raziščite razburljive priložnosti.

Eldon Xanthe je izkušen avtor in miselni vodja na področjih nastajajočih tehnologij in fintech. Ima magisterij iz informacijskih sistemov na prestižni Univerzi v Michiganu, kjer se je specializiral za digitalne finance in inovacije. V svoji karieri je Eldon pridobil obsežno izkušnje v tehnološki industriji, vključno z opaznim delom v podjetju Infor, kjer je prispeval k razvoju naprednih finančnih programska rešitev. Njegovi vpogledi združujejo tehnično strokovnost z dobrih razumevanjem tržnih dinamik, kar ga dela za iskano govornika in svetovalca. Eldonovi članki in knjige si prizadevajo razjasniti zapletene tehnologije ter opolnomočiti bralce, da se znajdejo v hitro razvijajočem se svetu financ in tehnologije.