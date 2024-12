Kvantni skok! Delnice poletijo po prebojnem obvestilu

**Navdušenje narašča na področju kvantnega računalništva po pomembni razkritju podjetja Google, kar je povzročilo, da so delnice podjetja Rigetti Computing poskočile.** V torek je manj znano podjetje doživelo izjemno 40-odstotno povečanje cene svojih delnic, kar predstavlja drugi največji enodnevni dobiček doslej. To sledi zgodovinskemu skoku, ki je bil večji od 58%, doživetemu 25. novembra, kar je najboljša trgovalna seja doslej.

**Katalizator za ta skok je bila napoved podjetja Google o njegovem revolucionarnem čipu, poimenovanem Willow.** Tehnološki velikan je ta nov polprevodnik opisal kot sposobnega dramatično zmanjšati napake, ko se povečuje s še več qubiti – enotami, ki so ključne za kvantno kodiranje podatkov. V prepričljivi predstavitvi je Google trdil, da je Willow dokončal referenčno nalogo v manj kot petih minutah, kar je dosežek, za katerega so trdili, da bi najhitrejšim trenutnim superračunalnikom vzelo nepredstavljivih 10 septilijonov let.

Čeprav so praktične aplikacije kvantnega računalništva še vedno na obzorju, je upravljalec hedge sklada Eric Jackson izrazili svoj optimističen pogled na sektor, kar pomeni, da trenutna navdušenost okoli kvantne tehnologije odraža prejšnje zanimanje za kriptovalute in umetno inteligenco. Poudaril je svojo naložbo v Rigetti, pri čemer je izpostavil tržno priložnost s skromno kapico 1 milijarde dolarjev.

**Do danes so delnice Rigetti letos poskočile za več kot 570%**, kar je povzročilo, da je tržna kapitalizacija znašala približno 1,6 milijarde dolarjev. BlackRock je ključni institucionalni igralec v Rigetti, ki ima pomemben delež v podjetju, kar dodatno poudarja njegovo naraščajočo pomembnost na tem področju.

Kvantni skok: Kako čip Willow podjetja Google spreminja pokrajino kvantnega računalništva

**Uvod v kvantno računalništvo in nedavne dogodke**

Kvantno računalništvo hitro pridobiva zagon, zlasti po nedavnem razkritju podjetja Google o njegovem naprednem čipu Willow. Ta polprevodnik se šteje za pomemben preboj v prizadevanju za močnejše kvantne sisteme. Sredi tega razvoja je Rigetti Computing, manj znan, a ključni igralec na področju kvantne tehnologije, doživel dramatičen skok svojih delnic, kar ponazarja naraščajoče navdušenje in naložbe v tem sektorju.

**Značilnosti čipa Willow podjetja Google**

Čip Willow podjetja Google je zasnovan tako, da znatno zmanjša napake, ko se dodajajo novi qubiti. Ta inovativna zasnova je ključna za izboljšanje zanesljivosti in razširljivosti kvantnega računalništva. Omeniti velja, da je Willow v referenčnem testu dokončal nalogo v manj kot petih minutah – proces, ki bi tradicionalnim superračunalnikom vzel osupljivih 10 septilijonov let. Ta zmogljivost poudarja ne le hitrost čipa, temveč tudi potencial kvantnega računalništva za reševanje zapletenih problemov, ki so izven dosega klasičnih računalnikov.

**Tržni odziv in mnenje vlagateljev**

Napoved čipa Willow je delovala kot katalizator za delnice Rigetti, ki so poskočile za 40% dan po novici. To povečanje odraža širši trend na trgu tehnologije, kjer je zanimanje vlagateljev za kvantne tehnologije ponovno oživelo. Upravljalec hedge sklada Eric Jackson je opozoril, da trenutno navdušenje okoli kvantnega računalništva spominja na strast, ki smo jo videli med vzponom kriptovalut in umetne inteligence.

**Rastoči vpliv Rigetti Computing**

Ker so delnice Rigetti letos doživele osupljiv porast za več kot 570%, je podjetje pridobilo tržno kapitalizacijo okoli 1,6 milijarde dolarjev. Ta izjemna rast poudarja potencial, ki ga vidimo v startupih kvantnega računalništva. Omeniti velja, da BlackRock, eno največjih podjetij za upravljanje naložb na svetu, ima pomemben delež v Rigetti, kar signalizira zaupanje v njegove prihodnje možnosti v kvantnem prostoru.

**Prednosti in slabosti kvantnega računalništva**

**Prednosti:**

– **Neprimerljiva procesorska moč:** Kvantni računalniki lahko izvajajo izračune s hitrostjo, ki je za klasične računalnike nedosegljiva.

– **Zmanjšanje napak:** Napredki, kot je čip Willow, predstavljajo korake k bolj zanesljivim kvantnim izračunom.

– **Potencialne aplikacije:** Industrije, vključno s farmacijo, financami in logistiko, bi lahko močno koristile od sposobnosti kvantnega računalništva za reševanje zapletenih optimizacijskih problemov.

**Slabosti:**

– **Visoki stroški razvoja:** Raziskave in inženiring, potrebni za kvantno tehnologijo, so izjemno dragi.

– **Tehnični izzivi:** Razširljivost in odpravljanje napak ostajajo pomembne ovire.

– **Tržna negotovost:** Praktična uporaba kvantnih tehnologij je še vedno večinoma teoretična, kar ustvarja tveganja za vlagatelje.

**Prihodnji trendi in inovacije**

Pričakuje se, da se bo pokrajina kvantnega računalništva hitro razvijala. Inovacije, podobne čipu Willow podjetja Google, bodo verjetno nastale, kar bo spodbudilo razvoj bolj učinkovitih kvantnih sistemov. Ko podjetja, kot je Rigetti, nadaljujejo z napredkom svojih tehnologij, lahko pričakujemo nove aplikacije kvantnega računalništva, ki bodo lahko preoblikovale obstoječe industrije in redefinirale tehnološke možnosti.

**Zaključek**

Navdušenje okoli kvantnega računalništva, ki ga sprožajo inovacije, kot je čip Willow podjetja Google, napoveduje transformativno obdobje za tehnološko industrijo. Impresivna uspešnost delnic podjetja Rigetti odraža naraščajoče zanimanje vlagateljev na tem novem področju. Ko raziskave napredujejo in se pojavljajo nove rešitve, je kvantno računalništvo pripravljeno, da preoblikuje naš pristop k reševanju zapletenih problemov in obdelavi podatkov.

