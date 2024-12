Kvantni skok ali padec delnic? Prihodnost IonQ na tehnološkem trgu

Amanda Leff je ugledna avtorica in miselni voditelj, specializirana za nove tehnologije in fintech. S svojim magisterijem iz digitalnih medijev na Univerzi v Marylandu Amanda združuje svojo akademsko ozadje z obsežnimi izkušnjami iz industrije za zagotavljanje vpogledne analize in komentarjev o spreminjajočem se področju finančne tehnologije. Njena kariera vključuje pomembno obdobje pri Skyward Technologies, kjer je imela ključno vlogo pri razvoju inovativnih rešitev, ki poenostavijo finančne storitve. Amandino pisanje je bilo objavljeno v številnih uglednih publikacijah, kjer raziskuje preplet financ in tehnologije ter izpostavlja trende, ki oblikujejo prihodnost industrije. Ko ne piše, Amanda rada mentorira novoustanovljene strokovnjake v prostoru fintech, pri čemer deli svoje poglobljeno znanje in strast do inovacij.