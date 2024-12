Ta delnica strmo narašča! Odkrijte, zakaj je kvantno računalništvo naslednja velika stvar.

Vigor Wall Streeta za kvantno računalstvo

Kvantno računalstvo hitro pridobiva na pomenu med tržnimi akterji, ki vse bolj primerjajo njegov potencialni vpliv s tistim generativne umetne inteligence v prihajajočem letu. Zlasti Rigetti Computing, Inc. (RGTI) je pokazal izjemno uspešnost, saj se je letos povečal za osupljivih 495,3 %, kar daleč presega dobičke podjetja NVIDIA Corporation, ki znašajo 164,7 %.

Letos je vrednost delnic podjetja NVIDIA narasla predvsem zaradi rastoče prodaje GPU-jev, ki jo je spodbudila umetna inteligenca. Vendar pa je nedavni porast podjetja Rigetti mogoče pripisati pomembnim napredkom v sektorju kvantnega računalstva. Podjetje Alphabet Inc. je nedavno predstavilo revolucionarni kvantni čip, imenovan Willow, ki ima za cilj izboljšati zmanjšanje napak in potisniti meje kvantnih zmogljivosti na velikih razsežnostih.

Poleg tega je Amazon.com lansiral svoj program Quantum Embark, kar dodatno spodbuja zanimanje za kvantno tehnologijo. S tem, ko ameriški zakonodajalci zagovarjajo znatnih 2,7 milijarde dolarjev financiranja za kvantno raziskovanje, se pričakovanja glede rasti podjetja Rigetti zdijo obetavna.

Globalni trg kvantnega računalstva, ki trenutno znaša 1,3 milijarde dolarjev, naj bi rasel s presenetljivo letno stopnjo rasti (CAGR) 32,7 %, potencialno dosegel 5,3 milijarde dolarjev do leta 2029. Rigetti bo iz tega rasti izjemno profitiral, saj razvijalcem zagotavljajo ključne vire in so nedavno predstavili svoj inovativni kvantni procesor Novera.

Kljub obetavnim znamenjem naj bodo potencialni vlagatelji previdni, saj kvantno računalstvo ostaja špekulativno in nosi operativna tveganja. Trenutni Zacksov rang podjetja Rigetti znaša #3, kar pomeni priporočilo za zadržanje v okviru ambicioznih strategij rasti.

Kvantno računalstvo: Naslednja meja v tehnoloških naložbah

### Pojav kvantnega računalstva

Kvantno računalstvo se hitro uveljavlja kot močan igralec v tehnološki industriji, kar odraža navdušenje, ki ga je povzročila generativna umetna inteligenca. Finančni analitiki in vlagatelji vse bolj prepoznavajo potencialni vpliv kvantne tehnologije, pri čemer podjetja, kot je Rigetti Computing, Inc. (RGTI), vodijo to prizadevanje. Letos je Rigetti presenetil trg z izjemnim povečanjem delnic za 495,3 %, kar je bistveno preseglo impresivnih 164,7 % dobička podjetja NVIDIA Corporation, kar je predvsem posledica povpraševanja po GPU-jih, ki ga spodbuja umetna inteligenca.

### Inovacije, ki premikajo industrijo naprej

Več ključnih inovacij dodatno utrjuje zanimanje za kvantno računalstvo. Na primer, podjetje Alphabet Inc. je lansiralo kvantni čip Willow, zasnovan za pomembno zmanjšanje stopenj napak in olajšanje kvantnih izračunov na velikih razsežnostih. Ta tehnološki napredek ni le teoretičen; ima pomembne praktične posledice za različne industrije, od farmacevtske do finančne.

Poleg tega je uvedba programa Quantum Embark s strani podjetja Amazon še en mejnik, zasnovan za spodbujanje sodelovanja s kvantnimi tehnologijami in zagotavljanje virov za razvijalce. Takšne pobude so ključne, saj odpirajo pot širši uporabi in razumevanju kvantnih zmogljivosti.

### Tržne napovedi in potencial rasti

Trenutno ocenjen na približno 1,3 milijarde dolarjev, naj bi globalni trg kvantnega računalstva rasel s letno stopnjo rasti (CAGR) 32,7 %, potencialno dosegel 5,3 milijarde dolarjev do leta 2029. Ta eksplozivna rast je posledica naraščajočih naložb in naraščajočega razumevanja koristi kvantnega računalstva v različnih sektorjih. Rigetti Computing bo lahko znatno izkoristil to širitev, zlasti s svojim kvantnim procesorjem Novera, ki je pridobil priljubljenost med razvijalci zaradi svojih inovativnih funkcij.

### Prednosti in slabosti vlaganja v kvantno računalstvo

**Prednosti:**

– **Hitro rast:** Sektor naj bi se eksponentno širila, kar omogoča obilo priložnosti za naložbe.

– **Tehnološki napredek:** Podjetja nenehno inovirajo, kar zagotavlja močno linijo novih tehnologij.

– **Raznolike aplikacije:** Kvantno računalstvo ima potencial, da revolucionira različne industrije, vključno z zdravstvo, finance in logistiko.

**Slabosti:**

– **Špekulativna narava:** Tehnologija je še v povojih, njena dolgoročna trajnost pa ostaja negotova.

– **Operativna tveganja:** Kompleksnost in edinstvenost kvantnih sistemov predstavljajo pomembne operativne izzive.

– **Tržna konkurenca:** Ko se na trg vstopi več igralcev, bo konkurenca postala intenzivnejša, kar lahko vpliva na dobičkonosnost.

### Trenutno tržno razpoloženje in razvrstitve

Gibanje delnic podjetja Rigetti odraža optimizem v sektorju, vendar se vlagateljem svetuje previdnost zaradi špekulativne narave kvantnega računalstva. Trenutno Rigetti drži Zacksov rang #3, kar pomeni priporočilo za zadržanje, kar nakazuje, da čeprav so strategije rasti na mestu, je morda smiselno sprejeti počasen pristop.

### Prihodnost kvantnega računalstva

Prihodnost kvantnega računalstva izgleda svetla, saj se v sektor usmerjajo znatne naložbe in raziskave. Ko podjetja, kot sta Rigetti in Alphabet, nadaljujejo z inovacijami, se bo pokrajina verjetno znatno spremenila.

Kvantno računalstvo ni le tehnološka radovednost; postavlja se kot transformacijska sila v več sektorjih. Vlagatelji in tehnološki navdušenci naj spremljajo to hitro razvijajoče se področje, saj se razvija v ključni segment tehnološkega gospodarstva.

Za dodatne vpoglede v svet kvantne tehnologije obiščite IBM za več virov in posodobitev.