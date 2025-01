Solanina drzna skrb za varnost! Zaščitite svoje premoženje pred prihodnjimi grožnjami!

Fiona Pexton je uspešna avtorica in strokovnjakinja v industriji, specializirana za nove tehnologije in fintech. Ima magisterij iz finančne tehnologije na ugledni Univerzi v Oxfordu, kjer se je njeno raziskovanje osredotočilo na prepletanje financ in inovacij. Z več kot desetletnimi izkušnjami v fintech sektorju je Fiona delala z vodilnimi podjetji, vključno z IQTech Solutions, kjer je imela ključno vlogo pri razvoju prelomnih fintech aplikacij, ki poenostavljajo finančne storitve. Njeno vpogledno pisanje razkriva zapletene teme, s čimer jih približa širokemu občinstvu. Fiona še naprej raziskuje hitro razvijajoče se področje tehnologije in financ, prispeva v različne publikacije in se povezuje z mislitelji v industriji.