Quantum eMotion se postavlja: Pravni okršaj koji potresa kibernetsku sigurnost

Jailen Zdunich je ugledan autor in miselni voditelj na področjih novih tehnologij in fintech-a. S strastjo do raziskovanja transformacijske moči digitalne inovacije Jailen nosi diplomo iz informacijskih tehnologij z Univerze Stanford, kjer je razvil globok vpogled v stičišče tehnologije in financ.

Njegova poklicna pot vključuje pomembne izkušnje pri Finial Group, kjer je prispeval k različnim projektom, ki so zapolnili vrzel med najsodobnejšimi finančnimi rešitvami in uporabniku prijazno tehnologijo. S svojim pisanjem Jailen si prizadeva demistificirati kompleksne pojme in bralcem ponuditi praktične vpoglede v hitro razvijajoče se področje fintech-a. Njegovo delo zaznamuje rigorozna analiza in zavezanost obveščanju ter navdihovanju tako strokovnjakov v panogi kot tudi laične javnosti.