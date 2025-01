Odkrijte skrivnosti vlaganja v umetno inteligenco! Ste pripravljeni, da obogatite?

Angela Jaxson je priznana avtorica in strokovnjakinja na področju novih tehnologij in fintech. Ima magisterij iz finančne tehnologije na Columbia Metropolitan University, kjer je razvila globoko razumevanje presečišča med financami in inovacijami. Angeline kariera traja več kot desetletje, v katerem je zasedala strateške vloge pri NexGen Financial Solutions, vodilnem podjetju v fintech sektorju, specializiranem za inovativne finančne storitve. Njene prodornih pisanja razčlenjujejo nastajajoče trende in njihove posledice, kar kompleksne koncepte dela dostopne širokemu občinstvu. Angela se zavzema za izobraževanje in navdihovanje drugih o transformacijski moči tehnologije v financah.