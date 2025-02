Odklepavanje prihodnosti: SEALSQ Kvantni dan za revolucijo ameriške tehnološke neodvisnosti

“`html

SEALSQ Kvantni dan 11. februarja 2025 si prizadeva preoblikovati prevlado ZDA na področju polprevodnikov, umetne inteligence in kibernetske varnosti.

Ključni voditelji industrije bodo razpravljali o povezavi med nacionalno varnostjo in tehnološko močjo.

Dogodek poudarja potrebo Amerike po varnih, domače proizvedenih polprevodnikih.

Osredotočenost na kibernetsko varnost po kvantnem računalništvu je ključna, saj bo kvantno računalništvo preoblikovalo strategije obrambe.

SEALSQ razkriva sodelovalne projekte in raziskave na področju kibernetske varnosti po kvantnem računalništvu za močnejše nacionalne obrambe.

Delili bodo vpoglede v premike na trgu in vlogo tehnološke suverenosti pri izboljšanju globalne konkurenčnosti Amerike.

SEALSQ Kvantni dan je ključni trenutek za oblikovanje prihodnosti tehnološke usmeritve ZDA na NASDAQ-u.

Pripravite se na tehnološki preboj 11. februarja 2025, ko bo SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) gostil monumentalni SEALSQ Kvantni dan na NASDAQ-u. Ta ključni dogodek si prizadeva preoblikovati prevlado ZDA na področju polprevodnikov, umetne inteligence po kvantnem računalništvu in kibernetske varnosti, ter postaviti temelje za tehnološko renesanso države.

Predstavljajte si elektrizirajočo okroglo mizo z naslovom “Pot do tehnološke suverenosti ZDA.” Tukaj se bodo industrijski titani, kot so Carlos Moreira, Bernard Vian in Cristina Dolan, vključili v dinamične razprave o povezavah med nacionalno varnostjo in tehnološko močjo. Spreten moderator David Fergusson bo vodil raziskovanje vprašanj, kot so odvisnost Amerike od varnih, domačih polprevodnikov in širše posledice za gospodarsko prevlado.

Vendar pa se pogovor razteza tudi onkraj polprevodnikov. Dogodek se dotika tudi meja kibernetske varnosti po kvantnem računalništvu—nujne teme, saj je kvantno računalništvo pripravljeno revolucionirati strategije kibernetske obrambe. SEALSQ poudarja svojo vodilno vlogo in razkriva sodelovalne projekte ter prelomne raziskave na področju kibernetske varnosti po kvantnem računalništvu, ki obetajo okrepitev nacionalnih obrambe.

Seminar ne ustavi pri dialogu; pričakujte razkrivajoče vpoglede in napovedi o premikih na trgu v domeni polprevodnikov. Pridobite globlje razumevanje, kako bi tehnološka suverenost lahko okrepila konkurenčno prednost Amerike na globalnem trgu.

Ključna ugotovitev: Na tej križišču inovacij in neodvisnosti je SEALSQ Kvantni dan jasen klic Ameriki, da zagrabi svojo tehnološko prihodnost, kar spodbuja zagon v ključnih industrijah, kot so polprevodniki in kibernetska varnost. Pridružite se tej bistveni razpravi, ki oblikuje jutrišnjo tehnološko pokrajino—saj se prihodnost oblikuje zdaj, prav na NASDAQ-u!

Odklepanje kvantne moči: Odkrijte SEALSQ-ove prelomne dosežke

Katere nove tehnologije bo predstavil SEALSQ Kvantni dan?

SEALSQ Kvantni dan bo razkritje inovacij, ki bodo preoblikovale prihodnost tehnologije. Med temi pričakovanimi preboji lahko pričakujemo pomembne napredke pri razvoju varnih, domačih polprevodnikov, ki so ključni za tehnološko neodvisnost ZDA. Ti polprevodniki so zasnovani za izboljšanje hitrosti obdelave in učinkovitosti ter zmanjšanje ranljivosti proti kibernetskim grožnjam.

Poleg tega SEALSQ pripravlja predstavitev pionirskih raziskav na področju kibernetske varnosti po kvantnem računalništvu, kar je področje, ki je ključno za zaščito podatkov pred razvijajočimi se zmožnostmi kvantnih računalnikov. Pričakuje se tudi, da bo podjetje razkrilo sodelovalne napore z voditelji industrije, ki si prizadevajo premakniti meje tehnologije kibernetske varnosti.

Zakaj je kibernetska varnost po kvantnem računalništvu osrednja točka?

Ker se kvantno računalništvo razvija, predstavlja potencialne grožnje trenutnim kriptografskim metodam, ki bi lahko postale zastarele. SEALSQ Kvantni dan poudarja pomen prehoda na protokole kibernetske varnosti po kvantnem računalništvu, ki so imuni na dekodirno moč kvantnih računalnikov. S poudarkom na kibernetski varnosti po kvantnem računalništvu si SEALSQ prizadeva zagotoviti, da ostanejo občutljivi podatki varni, ko kvantna tehnologija postane bolj razširjena.

Kibernetska varnost po kvantnem računalništvu ni le vprašanje takojšnjih rešitev, temveč tudi prihodnosti nacionalne varnosti. Ta konferenca si prizadeva, da bi ZDA postale vodilne v tem kritičnem področju, zmanjšale odvisnost od tujih tehnologij in povečale odpornost proti potencialnim grožnjam.

Kako bo SEALSQ Kvantni dan vplival na trg polprevodnikov?

SEALSQ Kvantni dan ponuja priložnost za analizo napovedi in premikov na trgu, ki jih vodi inovativna tehnologija. Strokovnjaki industrije bodo pregledali, kako bi napredek v tehnologiji polprevodnikov lahko ZDA postavil na čelo globalnega trga polprevodnikov. Pričakuje se, da se bo dogodek osredotočil na napovedi, povezane z naraščajočo povpraševanjem po varnih polprevodnikih v različnih sektorjih, vključno z obrambo in potrošniško elektroniko.

Vpogledi s SEALSQ Kvantnega dne bi lahko vplivali na trende na trgu, s potencialnim povečanjem naložb v raziskave in razvoj polprevodnikov. Ta pobuda je ključna za dosego tehnološke suverenosti in krepitev gospodarske prevlade, vse to pa ob zagotavljanju trajnostne rasti, usklajene s potrebami industrije.

