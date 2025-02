Odklepanje tehnološke prihodnosti Amerike: SEALSQ kvantni dan bo obravnaval ključne inovacije

SEALSQ Quantum Day je načrtovan za 11. februar 2025 na NASDAQ-u, s poudarkom na tehnološki neodvisnosti ZDA.

Dogodek vključuje okroglo mizo z naslovom “Pot do tehnološke suverenosti ZDA,” ki jo moderira David Fergusson.

Voditelji industrije bodo obravnavali ključne težave, povezane z nacionalno varnostjo, zlasti v proizvodnji in oblikovanju polprevodnikov.

Razprave na panelu bodo tudi raziskale strategije kibernetske varnosti po kvantnem računalništvu, da bi okrepile obrambo pred prihodnjimi grožnjami.

SEALSQ prikazuje svojo zavezanost inovacijam in vodstvu na področju kibernetske varnosti po kvantnem računalništvu preko strateških partnerstev in raziskav.

Pripravite se na tehnološko ekstravaganco na NASDAQ-u! Na 11. februar 2025 bo SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) gostil svoj prelomni dogodek, SEALSQ Quantum Day, ki bo poudaril nujno potrebo po tem, da ZDA ponovno pridobijo svojo tehnološko neodvisnost na področju polprevodnikov, po-kvantne umetne inteligence in kibernetske varnosti.

Osrednji del tega dogodka je privlačna okrogla miza z naslovom “Pot do tehnološke suverenosti ZDA.” Ugledni voditelji industrije, kot so Carlos Moreira, Bernard Vian in Cristina Dolan, se bodo udeležili razprave. Pod vodstvom vpoglednega Davida Fergussona bodo obravnavali nujna vprašanja, povezana z nacionalno varnostjo, s poudarkom na potrebi po domače proizvedenih, varnih polprevodnikih ter osredotočanju na gospodarsko konkurenčnost za ohranjanje Ameriške prednosti v oblikovanju in proizvodnji čipov.

A tu se ne konča. Panel se bo poglobil v kibernetsko varnost po kvantnem računalništvu, razvijajoč strategije za krepitev obrambe pred prihodnjimi kvantnimi grožnjami. Ta dogodek poudarja pionirsko vlogo SEALSQ na vrhunskem področju kibernetske varnosti po kvantnem računalništvu, kar dokazuje njihovo zavezanost inovacijam preko strateških partnerstev in vrhunskih raziskav.

Pridružite se tej ključni razpravi, ki obeta oblikovanje prihodnosti ameriške tehnologije, in izboljšanje varnosti in gospodarske moči države. Ne zamudite – prihodnost tehnologije se razvija prav zdaj, in dogaja se na NASDAQ-u!

Ključna ugotovitev: Ko ZDA stojijo na razpotju tehnološke neodvisnosti, SEALSQ Quantum Day cilja na redefinicijo svoje prihodnosti z spodbujanjem inovacij na področju polprevodnikov in kibernetske varnosti.

Odklepanje prihodnosti: Podroben pregled SEALSQ Quantum Day

Pregled

Na 11. februar 2025 bo SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) gostil zelo pričakovani SEALSQ Quantum Day na NASDAQ-u, prelomni dogodek, namenjen oživitvi tehnološke neodvisnosti ZDA, zlasti na področju polprevodnikov, po-kvantne umetne inteligence in kibernetske varnosti. Ta dogodek bo vseboval pomembno okroglo mizo z naslovom “Pot do tehnološke suverenosti ZDA,” s voditelji industrije, kot so Carlos Moreira, Bernard Vian in Cristina Dolan. Ti se bodo pogovarjali o ključnih temah, povezanih z nacionalno varnostjo in gospodarsko konkurenčnostjo na tehnološkem področju.

Ključni vpogledi in značilnosti

1. Implikacije nacionalne varnosti: Dogodek poudarja ključno vlogo, ki jo imajo varni in domači proizvedeni polprevodniki pri varovanju nacionalne varnosti, v povezavi z razvijajočimi se globalnimi grožnjami.

2. Inovacije v kibernetski varnosti po kvantnem računalništvu: Ko se kvantno računalništvo razvija, bo okrogla miza obravnavala pomen razvoja robustnih obrambnih mehanizmov proti potencialnim kvantnim kibernetskim grožnjam, kar bo postalo osrednja tema kibernetske varnosti po kvantnem računalništvu.

3. Strateška partnerstva: Zavezanost SEALSQ k inovacijam je poudarjena z njihovimi stalnimi sodelovanji z akademskimi institucijami in industrijskimi igralci, ki si prizadevajo za napredek v vrhunskih raziskavah na področju kvantne tehnologije.

4. Analiza trga in napovedi: Seminar bo prav tako ponudil napovedi o tržnih trendih v sektorju polprevodnikov in analiziral posledice tehnološke suverenosti na gospodarsko konkurenčnost.

Prednosti in slabosti

Prednosti:

– Povečanje razumevanja nacionalne tehnološke varnosti.

– Poudarjanje inovacij v kibernetski varnosti po kvantnem računalništvu.

– Spodbujanje sodelovanja med voditelji industrije in oblikovalci politik.

Slabosti:

– Potencialno visoki stroški, povezani s prehodom na domače proizvedene tehnologije.

– Tveganje počasnejših začetnih stopenj sprejemanja novih tehnologij.

Omejitve in izzivi

– Omejitve virov: Prehod na varno proizvodnjo polprevodnikov lahko zahteva znatne naložbe in čas.

– Zapletenost izvedb: Prilagajanje obstoječe infrastrukture za podporo novim tehnologijam, kot je po-kvantna umetna inteligenca, lahko predstavlja pomembne tehnične izzive.

Napovedi in trendi

– Povečane naložbe: Verjetno bo prišlo do povečanja naložb v industrijo polprevodnikov, saj podjetja in vlade spoznavajo potrebo po suverenih tehnologijah.

– Rast rešitev po kvantnem računalništvu: Ko se kibernetske grožnje razvijajo, bodo rešitve, ki vključujejo algoritme za kibernetsko varnost po kvantnem računalništvu, postale ključne za zaščito občutljivih podatkov.

Pogosta vprašanja

# 1. Kakšni so glavni cilji SEALSQ Quantum Day?

Glavni cilji so poudariti pomen tehnološke suverenosti v ZDA, omogočiti razprave o nacionalni varnosti in spodbujati inovacije v polprevodnikih ter kibernetski varnosti po kvantnem računalništvu.

# 2. Kdo so ključni udeleženci na dogodku?

Dogodek bo vključil ugledne voditelje, kot so Carlos Moreira, Bernard Vian in Cristina Dolan, z moderiranjem Davida Fergussona, vsi so strokovnjaki na področjih, ki se prepletajo s tehnologijo in nacionalno varnostjo.

# 3. Kako bo ta dogodek vplival na konkurenčnost ZDA na področju tehnologije?

S poudarkom na domači proizvodnji polprevodnikov in napredni kibernetski varnosti dogodek cilja na izboljšanje gospodarskega položaja in varnosti ZDA, kar zagotavlja, da lahko ameriške inovacije konkurirajo na globalni ravni.

