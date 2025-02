Odklenite neomejeno shranjevanje podatkov z revolucionarnim sistemom Myriad podjetja Quantum

Quantumov Myriad vse-flash datotečni sistem omogoča enostavno širitev shranjevanja z dinamičnim, avtomatskim uravnavanjem podatkov.

Začnite z petimi NVMe strežniki za shranjevanje in hitro ter enostavno razširite svojo kapaciteto.

Podpira napredne tehnologije in protokole, vključno z Nvidia GPUdirect, SMB in NFS, kar je idealno za AI in visokozmogljivo računalništvo.

Ponuja podporo za infrastrukturo 400 GbE RDMA in Solidigm SSD-je s kapacitetami do 122,88 TB.

Ostvarite učinkovite kapacitete do 480 PB na več vozliščih, z impresivno gostoto 6 PB v le 5RU prostora v omari.

Vključuje inline stiskanje in dedupliciranje, kar omogoča do 20-kratno zmanjšanje podatkov za izboljšano učinkovitost.

Quantumove inovacije obljubljajo znatne prihranke pri energiji in zmanjšane stroške hlajenja ter napredujejo zmožnosti upravljanja podatkov.

V prelomnem koraku za upravljanje podatkov je Quantum predstavil nove izboljšave svojega Myriad vse-flash datotečnega sistema. Ta inovativni sistem, zdaj z dinamičnim, avtomatskim uravnavanjem podatkov, podjetjem omogoča enostavno širitev shranjevanja brez prekinitev. Predstavljajte si, da začnete z le petimi NVMe strežniki za shranjevanje in hitro razširite svojo kapaciteto z le nekaj kliki—brez težav z upravljanjem, in vse to v minutah!

Myriad podpira najnaprednejše tehnologije, kot je Nvidia GPUdirect, in omogoča pomembne protokole, kot sta SMB in NFS, kar ga naredi popolnoma prilagojenega za AI, visokozmogljivo računalništvo in video obdelavo. Tehnični direktor podjetja Quantum je izpostavil, kako lahko uporabniki brez težav dodajajo vozlišča za shranjevanje, optimizirajo zmogljivost in kapaciteto, ko se njihove operacije razvijajo.

Najnovejša posodobitev uvaja robustno podporo za infrastrukturo 400 GbE RDMA in uvaja ogromne Solidigm SSD-je s kapacitetami do 122,88 TB. To pomeni, da lahko podjetja dosežejo osupljive gostote, z učinkovito kapaciteto, ki se dvigne do 480 PB na več vozliščih. Pomislite—6 PB v le 5RU prostora v omari!

Ampak to še ni vse. Uporabniki bodo imeli koristi od najsodobnejšega inline stiskanja in dedupliciranja, ki ponuja do 20-kratno zmanjšanje podatkov. To pomeni manj potrebnega fizičnega prostora, znatne prihranke pri energiji in zmanjšane stroške hlajenja. Quantum ne redefinira le shranjevanja; preoblikuje prihodnost upravljanja podatkov.

Ne čakajte do leta 2025, da raziščete te prelomne funkcije. Sprejmite prihodnost shranjevanja danes s Quantumovim Myriad—kjer se kapaciteta sreča z zmogljivostjo!

Revolucionirajte svoje upravljanje podatkov: Odkrijte izboljšave Quantumovega Myriad!

## Izboljšane funkcije Quantumovega Myriad vse-flash datotečnega sistema

Quantum je nedavno predstavil prelomne izboljšave svojega Myriad vse-flash datotečnega sistema, ki izpopolnjujejo način upravljanja podatkov v podjetjih. Te izboljšave se osredotočajo na enostavno širitev, visoko zmogljivost in znatne operativne učinkovitosti.

Ključne inovacije in specifikacije

– Dinamično, avtomatsko uravnavanje podatkov: Ta funkcija omogoča brezšivno širitev z dodajanjem vozlišč za shranjevanje brez motenj v trenutnih operacijah. Uporabniki lahko začnejo z le petimi NVMe strežniki za shranjevanje in se razširijo z le nekaj kliki.

– Podpora za infrastrukturo 400 GbE RDMA: Ta napredna podpora znatno povečuje omrežno prepustnost in zmanjšuje zakasnitev, kar je bistvenega pomena za aplikacije z visokimi zahtevami.

– Kapaciteta Solidigm SSD-jev: Z novimi SSD-ji, ki dosegajo do 122,88 TB, lahko organizacije maksimalno izkoristijo svojo shranjevalno učinkovitost, dosežejo učinkovite kapacitete do 480 PB na več vozliščih—prava prelomnica za podatkovno intenzivne industrije.

– Inline stiskanje in dedupliciranje: Napredne zmogljivosti upravljanja podatkov sistema omogočajo do 20-kratno zmanjšanje velikosti podatkov, kar varčuje s fizičnim prostorom in zmanjšuje operativne stroške, povezane z energijo in hlajenjem.

Tržne vpoglede in trende

– Rastoča potreba po AI in HPC: Povečanje umetne inteligence in aplikacij visokozmogljivega računalništva (HPC) spodbuja povpraševanje po naprednih rešitvah za shranjevanje podatkov, kot je Myriad.

– Osredotočenost na trajnost: Ob naraščajočih skrbih glede porabe energije in vpliva na okolje Myriadovo učinkovito upravljanje podatkov pomaga podjetjem zmanjšati njihov ogljični odtis s pomočjo zmanjšanih potreb po energiji in hlajenju.

Omejitve in razmisleki

Čeprav Myriad ponuja znatne prednosti, naj potencialni uporabniki razmislijo o:

– Stroškovnih posledicah: Nadgradnja na najnovejšo tehnologijo lahko zahteva znatne naložbe, kar lahko predstavlja oviro za manjša podjetja.

– Zahtevah po združljivosti: Prepričajte se, da lahko obstoječa infrastruktura brez težav integrira napredne zmogljivosti Myriad, zlasti pri starejših sistemih.

## Sorodna vprašanja

1. Katera industrija lahko najbolj koristi od Quantumovega Myriad vse-flash datotečnega sistema?

– Industrije, kot so filmska in video produkcija, zdravstvo in velika analitika podatkov, lahko izkoristijo visoko gostoto shranjevanja in hitre dostopne hitrosti Myriad, še posebej tiste, ki uporabljajo AI in HPC.

2. Kako Quantum zagotavlja varnost podatkov v svojem sistemu Myriad?

– Quantum zagotavlja robustne varnostne ukrepe, vključno s šifriranjem podatkov, kontrolami dostopa in celovitimi revizijskimi dnevniki za zaščito občutljivih informacij in skladnost z industrijskimi predpisi.

3. Kaj ločuje Quantumov Myriad od drugih rešitev za shranjevanje na trgu?

– Myriadova edinstvena kombinacija brezšivne širitev, visoko zmogljive obdelave podatkov in inovativnih tehnologij stiskanja ga postavlja na čelo področja v primerjavi s tradicionalnimi sistemi shranjevanja.

Za več vpogledov v Quantumove ponudbe obiščite uradno spletno stran Quantum.