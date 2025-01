Nova misija New Shepard NS-29 podjetja Blue Origin: Pionirska simulacija lunarne gravitacije za napredno vesoljsko raziskovanje

Blue Origin se pripravlja na izstrelitev svojega naslednjega poleta New Shepard—označenega kot NS-29—za testiranje tehnologij, povezanih z Luno, in za premikanje meja dostopnega raziskovanja vesolja. Okno za izstrelitev misije se odpre v torek, 28. januarja, ob 10:00 CST (1600 UTC) z izstrelišča ena v Zahodnem Teksasu, pri čemer se bo prenos v živo začel 15 minut pred vzletom.

Prva podaljšana simulacija lunarne gravitacije

Opredeljujoča značilnost misije NS-29 je namerna simulacija gravitacijskega okolja Lune—približno ena šestina gravitacije Zemlje. Z vrtenjem posadke New Shepard pri hitrosti približno 11 obratov na minuto bodo tovori na krovu doživeli vsaj dve minuti lunarne gravitacijske sile. Ta pristop, ki ga podpira NASA, predstavlja pomembno izboljšavo v primerjavi z drugimi metodami simulacije lunarne gravitacije, ki običajno ponujajo le nekaj sekund delne gravitacije med parabolnimi leti ali poskusi z vrvjo.

Testiranje ključnih lunarnh tehnologij

Od 30 tovorov, ki bodo poleteli, je 29 varno nameščenih znotraj kapsule za posadko, medtem ko je en tovor nameščen na raketnem nosilcu, da bi bil izpostavljen ambientnim pogojem v vesolju. Skoraj vsi tovorji so namenjeni testiranju tehnologij, ki so ključne za lunarno delovanje, in pokrivajo šest glavnih področij:

Izraba virov na kraju samem Obvladovanje prahu Napredni sistemi bivanja Senzorji in instrumentacija Tehnologije majhnih vesoljskih plovil Vstop, spust in pristajanje

Honeybee Robotics—del divizije In-Space Systems podjetja Blue Origin—prispeva štiri tovorne enote, osredotočene na kopanje, vrtanje in obdelavo lunarne regolit. Več kot polovica poskusov ima podporo NASA-inega programa Flight Opportunities, kar kaže na tesno partnerstvo, usmerjeno v napredovanje pripravljenosti za prihodnje lunarne misije.

Širitev flote New Shepard

Z NS-29 bo Blue Origin dosegel mejnik, saj bo poletel z več kot 175 komercialnimi tovorji na New Shepard. Da bi bolje zadovoljili naraščajoče povpraševanje, podjetje zdaj deluje s tremi kapsulami in dvema raketnima nosilcema, kar zagotavlja združljivost in hitrejše obrtnike tako za tovor kot za potencialne lete astronavtov. Misija NS-29 bo uporabila novoodkrito raketo podjetja Blue Origin, povezano z namensko kapsulo za tovor, kar poudarja vsestranskost rastoče flote podjetja.

Navdihovanje prihodnjih generacij

Ob vrhunski raziskavi vesolja bo NS-29 nosil na tisoče razglednic, ki so jih prispevali učenci preko Club for the Future—neprofitne organizacije Blue Origin, osredotočene na STEAM. Od svoje ustanovitve leta 2019 je organizacija angažirala več kot 44 milijonov ljudi po vsem svetu, z namenom, da vzbudi strast do znanosti, tehnologije, inženirstva, umetnosti in matematike med naslednjo generacijo inovatorjev.

