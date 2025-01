Kvantno računalstvo: 20-letno čakanje? CEO Nvidie sproži prosti padec delnic!

“`html

Prihodnost kvantnega računalništva pod drobnogledom

Območje kvantnega računalništva je bilo nedavno pretreseno zaradi izjav izvršnega direktorja podjetja Nvidia, Jensena Huanga. Predlagal je, da praktična uporabnost kvantnih računalnikov morda ne bo uresničena še naslednji dve desetletji, kar je povzročilo dramatičen upad vrednosti delnic uglednih kvantnih podjetij. Poročila razkrivajo, da so se delnice podjetij Rigetti Computing, D-Wave Quantum, Quantum Computing in IonQ znižale za več kot 40 %, kar je izbrisalo več kot 8 milijard dolarjev tržne vrednosti.

Huang je izrazil, da bi bilo ob razpravi o časovnici kvantnih napredkov razpon 15 do 30 let lahko razumen, pri čemer je 20 let splošno prepričanje med strokovnjaki v industriji. Ta pesimističen pogled vzpostavlja vzporednice z dolgo potjo razvoja, ki jo je Nvidia prehodila, da bi izboljšala pospešeno računalništvo.

Zanimivo je, da ta perspektiva ni izolirana le na Huanga. Ivana Delevska, glavna investicijska direktorica pri Spear Invest, ponavlja podobne občutke in ocenjuje, da je projekcija 15 do 20 let precej pragmatična. Ko kvantna tehnologija napreduje, od kitajskih prebojev v šifriranju do Googlovega rekordnega čipa Willow, njen potencial ostaja ogromen.

Kljub tem napredkom je kvantna računalniška tehnologija še vedno obravnavana kot v zgodnji fazi, podobno kot zgodnji dnevi klasičnega računalništva v poznih 20. stoletju. Napetost narašča, ko strokovnjaki razmišljajo, ali bo Huangova napoved izkazala za natančno pri določanju poti kvantnega računalništva do široke uporabe.

Se kvantno računalništvo sooča z dolgotrajno zamudo? Uvidi in analiza

Nedavne izjave izvršnega direktorja podjetja Nvidia, Jensena Huanga, so vrgle senco na prihodnost kvantnega računalništva, kar je povzročilo pomembne nihaje na borzi za kvantna podjetja. Z trditvami, da bi lahko bile praktične aplikacije kvantnih računalnikov še vedno oddaljene 15 do 30 let, so deležniki v industriji primorani ponovno oceniti svoje naložbe in pričakovanja.

### Razumevanje potenciala kvantnega računalništva

Kvantno računalništvo obljublja reševanje zapletenih problemov, ki jih klasični računalniki ne morejo obvladati. Ta tehnologija bi lahko revolucionirala področja, kot so kriptografija, znanost o materialih in simulacije kompleksnih sistemov. Kljub stalnim napredkom se zdi širša praktična uporaba še vedno oddaljena.

### Vpliv na trg in upad delnic

Po Huangovih pripombah so delnice glavnih igralcev na področju kvantnega računalništva, vključno z Rigetti Computing, D-Wave Quantum, Quantum Computing in IonQ, doživele upade, ki presegajo 40 %. Ta padec se prevaja v osupljiv izgubo več kot 8 milijard dolarjev tržne vrednosti, kar odraža skrbi vlagateljev glede časovnice tehnoloških prebojev.

### Uvidi strokovnjakov v industriji

Huangove napovedi niso povsem osamljene. Ivana Delevska iz Spear Invest podpira prepričanje, da je časovni okvir 15 do 20 let razumen za dosego polnega potenciala kvantnih računalnikov. Takšne perspektive nakazujejo bolj zmeren pristop k oceni prihodnosti sektorja.

### Trenutni trendi in inovacije

Pokrajina kvantnega računalništva je dinamična, z opaznimi razvoji, vključno z:

– **Googlov čip Willow**: Mejnika dosežek, ki prikazuje napredek v zmogljivostih kvantnega procesiranja.

– **Preboji na Kitajskem**: Pomembni napredki v kvantni šifriranju in drugih področjih, kar kaže na globalno konkurenco na tem področju.

### Prednosti in slabosti kvantnega računalništva

**Prednosti:**

– Potencial za reševanje problemov, ki jih klasični računalniki trenutno obravnavajo leta.

– Sposobnost izboljšanja umetne inteligence in strojnega učenja z hitrejšimi procesnimi zmogljivostmi.

– Priložnosti za preboje v farmacevtskih in materialnih odkritjih.

**Slabosti:**

– Še vedno v zgodnji fazi razvoja s praktičnimi aplikacijami, ki so ocenjene na desetletja stran.

– Visoki stroški, povezani z raziskavami, razvojem in implementacijo.

– Tehnični izzivi pri ohranjanju stabilnosti qubitov in odpravljanju napak.

### Omejitve in izzivi

Kvantni računalniki se soočajo z znatnimi ovirami, vključno z:

– **Stopnje napak**: Trenutni kvantni računalniki morajo premagati visoke stopnje napak.

– **Skalabilnost**: Sestavljanje velikega števila qubitov v stabilen sistem ostaja zapleten izziv.

### Napovedi in vpogledi v prihodnost

Kot se področje kvantnega računalništva razvija, so pričakovani naslednji trendi:

– **Povečane naložbe**: Medtem ko je nihanje delnic zaskrbljujoče, nadaljnje naložbe večjih tehnoloških podjetij nakazujejo dolgoročno prepričanje v potencial tehnologije.

– **Regulativni razvoj**: Vlade bi lahko uvedle politike za podporo kvantnim raziskavam, glede na njihovo strateško pomembnost.

– **Premiki v fokusu**: Podjetja bi se lahko usmerila proti hibridnim sistemom, ki združujejo kvantno in klasično računalništvo, da bi zagotovila takojšnje koristi, medtem ko tehnologija dozoreva.

### Zaključek

Prihodnost kvantnega računalništva je polna negotovosti, a ostaja področje ogromnega potenciala in zanimanja. Medtem ko je časovnica za široko sprejetje morda daljša, kot je bilo prej upano, stalni napredki in naložbe nakazujejo, da se bo pot, čeprav počasi, še naprej razvijala. Ko strokovnjaki ocenjujejo Huangove napovedi, ostaja jasno eno: kvantno računalništvo je področje, ki bi lahko preoblikovalo tehnologijo in industrijo, če se ovire učinkovito naslovijo.

Za več informacij o napredku v kvantnem računalništvu obiščite IBM Quantum Computing.

