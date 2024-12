Kvantni skoki na borzi! Kaj D-Wave pomeni za prihodnost

Ben Kline je izkušen pisatelj in analitik v industriji, specializiran za nove tehnologije in razvijajoče se fintech okolje. Ima magisterij iz upravljanja tehnologij na Harvardu, kjer je razvil dobro razumevanje presečišča med inovacijami in financami. Z več kot desetletjem izkušenj v tehnološkem sektorju je prej deloval kot višji analitik pri Juniper Networks, kjer se je osredotočil na prihajajoče trende v digitalnih financah in tehnologiji blockchain. Benove pronicljive komentacije in temeljite raziskave so ga postavile za zaupanja vrednega glas v fintech skupnosti. Redno prispeva k industrijskim publikacijam in spregovori na konferencah, kjer deli svoje strokovno znanje o transformacijski moči tehnologije.