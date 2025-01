Delnice Rigetti padajo: Kar morate vedeti

**Znatne izgube zaznamujejo zadnjo trgovinsko sejo podjetja Rigetti Computing.** Podjetje je doživelo strm padec delnic za neverjetnih 45 %, kar je predvsem sprožila previdnostna izjava izvršnega direktorja Nvidie, Jensena Huanga, o dolgem časovnem okviru za praktične napredke v kvantnem računalništvu, ki jih ocenjuje na 15 do 20 let.

Vpliv je bil čutiti po celotnem sektorju kvantnega računalništva, ki ni prizadel le Rigettija, temveč tudi konkurente, kot je IonQ. Po tem dramatičnem padcu so delnice Rigettija pokazale rahlo okrevanje v podaljšanem trgovanju, in sicer so zrasle za 2,8 % na 10,33 USD. Kljub temu analitiki izražajo skepticizem glede prihodnosti delnic, še posebej po tem, ko so na začetku meseca dosegle vrhunec pri 19,38 USD.

Skrbi glede prenapolnjenosti so postale izrazite, kar je dodatno zapletlo že obstoječe izzive podjetja na področju prihodkov. Finančne napovedi niso bile optimistične, pri čemer je ena finančna publikacija postavila 12-mesečni cenovni cilj le 5,20 USD, kar pomeni potencialno zmanjšanje skoraj 50 % od prejšnjih cen.

Povečana stopnja izgorevanja gotovine podjetja ob širši tržni volatilnosti je poglobila skrbi med vlagatelji. V preteklem letu so se nihanja delnic kvantnega računalništva povečala, kar poudarja tako priložnosti kot tveganja v tej novonastajajoči industriji.

Medtem ko Rigetti krmari skozi te turbulentne vode, strokovnjaki predlagajo, da vlagatelji natančno spremljajo operativno zdravje podjetja in temeljne metrike, da bi sprejemali informirane odločitve v tako zahtevnem okolju.

Rigetti Computing se sooča z velikimi izzivi sredi tržne volatilnosti

### Pregled nedavnih dogodkov

Rigetti Computing je doživelo dramatičen padec vrednosti delnic, ki so se zrušile za 45 % po previdnostnih izjavah izvršnega direktorja Nvidie, Jensena Huanga. Njegovi komentarji so poudarili, da bi praktični napredki v kvantnem računalništvu lahko trajali ocenjenih 15 do 20 let. Ta sentiment ni vplival le na Rigetti, temveč je odmeval tudi po sektorju kvantnega računalništva, kar je pomembno vplivalo na tekmece, kot je IonQ.

### Tržna reakcija in uspešnost delnic

Po strmem padcu so delnice Rigettija pokazale rahlo okrevanje v podaljšanem trgovanju, in sicer so zrasle za 2,8 % na 10,33 USD. Kljub temu analitiki ostajajo previdni glede prihodnje poti delnic po tem, ko so dosegle vrhunec pri 19,38 USD na začetku meseca. Kritična perspektiva med analitiki je podprta s skrbmi glede prenapolnjenosti in stalnih izzivov prihodkov znotraj podjetja.

### Finančna napoved in napovedi analitikov

Finančne napovedi za Rigetti so negativne, pri čemer nekateri viri napovedujejo 12-mesečni cenovni cilj le 5,20 USD. To predstavlja potencialno zmanjšanje skoraj 50 % od prejšnjih višjih cen delnic podjetja. Analitiki navajajo povečano stopnjo izgorevanja gotovine podjetja kot pomemben dejavnik, ki poglablja skrbi vlagateljev, zlasti ob širši tržni turbulenci, ki vpliva na tehnološki sektor.

### Sektor kvantnega računalništva na razpotju

Industrija kvantnega računalništva je pod intenzivnim nadzorom, saj so se nihanja delnic na tem področju povečala. Kljub vznemirjenju okoli kvantnih tehnologij se mnogim vlagateljem svetuje, naj ostanejo previdni zaradi temeljnih negotovosti in dolgoročnih časovnih okvirov, ki se domnevajo za večje preboje. Strokovnjaki v industriji priporočajo, da deležniki skrbno opazujejo operativne metrike Rigettija in prilagajajo strategije glede na spreminjajoče se tržne razmere.

### Prednosti in slabosti vlaganja v kvantno računalništvo

**Prednosti:**

– **Potencial za visoke donose**: Kvantno računalništvo je pripravljeno na preboje, ki bi lahko revolucionirali industrije, kar ponuja pomembne priložnosti za zgodnje vlagatelje.

– **Rastoče povpraševanje**: Ker se industrije vse bolj zanašajo na računalniško moč, se pričakuje, da bo potreba po naprednih računalniških rešitvah naraščala.

**Slabosti:**

– **Tržna volatilnost**: Znatna nihanja cen so pogosta, kar ustvarja tvegano investicijsko okolje.

– **Dolgi razvojni časovni okviri**: Preboji v kvantni tehnologiji lahko trajajo desetletja, kar dela kratkoročna vlaganja negotova.

### Uvidi in trendi v kvantnem računalništvu

Ko sektor dozoreva, trendi kažejo na naraščajočo osredotočenost na praktične aplikacije kvantne tehnologije. Podjetja se bodo verjetno bolj usmerila v razvoj algoritmov in rešitev, ki izkoriščajo kvantne zmožnosti, namesto da bi se osredotočila le na vlaganje v strojno opremo. Ta premik bi lahko ustvaril nove priložnosti za generiranje prihodkov in partnerstva v tehnološkem okolju.

### Zaključek

Nedavne težave, s katerimi se sooča Rigetti Computing, poudarjajo izzive, ki obstajajo na trgu kvantnega računalništva. Ko se okolje razvija, morajo podjetja prilagoditi, da ohranijo zaupanje vlagateljev in ustvarijo trajnostno rast. Opazovanje ključnih kazalnikov uspešnosti in tržnih trendov bo ključno za deležnike, ki se gibljejo po tem kompleksnem in obetavnem področju.

